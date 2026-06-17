Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

Με ρομαντική διάθεση το «Γλυκό αντίο / Καντάδα» του APON για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Ο APON ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό medley των «Γλυκό αντίο» και «Καντάδα», σε ένα act γεμάτο συναίσθημα, δυναμισμό και εντυπωσιακά visuals
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο APON παρουσίασε medley με τις επιτυχίες «Γλυκό αντίο» και «Καντάδα» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνιση του APON συνδύασε ατμοσφαιρική διάθεση, ένταση και δυναμική σκηνική παρουσία.
  • Χρησιμοποιήθηκαν εντυπωσιακά visuals, φωτισμοί και σκηνικά εφέ για την ενίσχυση της παράστασης.
  • Η εμφάνιση του APON χαρακτηρίστηκε υψηλής αισθητικής και συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες της βραδιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο APON χάρισε μία από τις πιο δυνατές και ατμοσφαιρικές εμφανίσεις των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό medley που ένωσε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Γλυκό αντίο» και την «Καντάδα». Με τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα, ο δημοφιλής δημιουργός κατάφερε να μετατρέψει τη σκηνή του Tae Kwon Do σε ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό σύμπαν, καθηλώνοντας το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η εμφάνιση ξεκίνησε με την ατμοσφαιρική διάθεση του «Γλυκό αντίο», δημιουργώντας μια έντονα συναισθηματική σύνδεση με το κοινό. Στη συνέχεια, το act πέρασε με απόλυτα φυσικό τρόπο στους ρυθμούς της «Καντάδας», ανεβάζοντας την ένταση και μετατρέποντας το στάδιο σε μια μεγάλη μουσική γιορτή.

APON: Κάνει «καντάδα» μέσα από το νέο του video clip!

Οι εναλλαγές ανάμεσα στις δύο επιτυχίες ανέδειξαν τόσο την ερμηνευτική πλευρά του APON όσο και τη δυναμική του παρουσία ως performer. Το performance πλαισιώθηκε από εντυπωσιακά custom-made visuals που γέμισαν τις γιγαντοοθόνες, ενώ οι φωτισμοί και τα σκηνικά εφέ ακολουθούσαν απόλυτα τον παλμό της μουσικής.

Η προσεγμένη παραγωγή, σε συνδυασμό με τη σκηνική άνεση του APON, δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής που ξεχώρισε ανάμεσα στις εμφανίσεις της βραδιάς. Με το medley των «Γλυκό αντίο» και «Καντάδα», ο APON παρουσίασε ένα act που συνδύασε συναίσθημα, σύγχρονο ήχο και εντυπωσιακή σκηνική εικόνα. Το κοινό τον αποθέωσε, ενώ η εμφάνισή του συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε τη δημιουργική του ταυτότητα και απέδειξε γιατί αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Η παρουσία του Apon στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ επιβεβαιώνει πως πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που ξέρει να σπάει τα στερεότυπα. Με έμφαση στον φουτουριστικό ήχο και τη μοναδική του ικανότητα να δημιουργεί τάσεις, έρχεται να προσφέρει μια εντελώς φρέσκια και high-end αισθητική στη βραδιά των βραβείων.

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Apon Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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