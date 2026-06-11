APON: Κάνει «καντάδα» μέσα από το νέο του video clip!

Η μουσική επιτυχία «Καντάδα» του APON αποκτά εικόνα μέσα από ένα σύγχρονο και ατμοσφαιρικό music video clip

Με μια ματιά Ο APON κυκλοφόρησε νέο music video για το τραγούδι «Καντάδα».

Το video clip συνδυάζει νοσταλγία, σύγχρονη κουλτούρα και κινηματογραφικό ύφος.

Το τραγούδι «Καντάδα» περιλαμβάνεται στο νέο album «Ηχογένεια».

Το «Καντάδα» είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο ελληνικό TikTok. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο APON δίνει εικόνα στη νέα του επιτυχία «Καντάδα» μέσα από ένα music video που μεταφέρει τον ρομαντισμό στο σήμερα.

Με την καλλιτεχνική υπογραφή και τη σύγχρονη αισθητική που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς, σαρωτικους και super viral καλλιτέχνες, ο APON επανασυστήνει την έννοια της «Καντάδας».

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To music video, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μπενιουδάκης, ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη κουλτούρα, δίνοντας στην «Καντάδα» κινηματογραφικό ύφος, αυθεντική ενέργεια και εικόνες που αποπνέουν ρομαντισμό αλλά και την τόλμη να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς φίλτρα.

Η «Καντάδα» περιλαμβάνεται στο νέο album «Ηχογένεια», που κυκλοφορεί από την Panik Records μετά το διαμαντένιο «Ονειροπόλος» και ξεχώρισε αμέσως στις προτιμήσεις του κοινού. Μάλιστα, είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο ελληνικό TikTok αυτή τη στιγμή, καθώς μετρά σχεδόν 30.000 video creations μέσα σε λίγες ημέρες.

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