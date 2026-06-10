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Μουσική 10.06.2026

APON: Η «Ηχογένεια» ανέβηκε στο YouTube και οι fans έχουν έναν ακόμη λόγο να πατήσουν play

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Ο APON παρουσιάζει το νέο του album «Ηχογένεια», το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο και στο YouTube, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο album του APON, «Ηχογένεια», είναι διαθέσιμο στο YouTube.
  • Το album περιλαμβάνει 9 τραγούδια, με το «Ρεμπέτικο» να ξεχωρίζει.
  • Το τραγούδι «Καντάδα» έχει γίνει viral στο TikTok με χιλιάδες χρήστες.
  • Ο APON πραγματοποιεί εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του «Ηχογένεια Tour».

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Ο APON συνεχίζει με φόρα την εντυπωσιακή πορεία του στη μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας το νέο του album «Ηχογένεια», το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο και στο YouTube. Μετά την τεράστια επιτυχία του διαμαντένιου «Ονειροπόλος», ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιστρέφει με μια νέα δισκογραφική δουλειά που ήδη συζητιέται έντονα από το κοινό και στα social media.

apon
https://www.instagram.com/apon_is_here/

Το νέο album περιλαμβάνει συνολικά 9 τραγούδια, μέσα από τα οποία ο APON συνεχίζει να εξερευνά τον δικό του ξεχωριστό μουσικό κόσμο. Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν βρίσκεται το «Ρεμπέτικο», το τραγούδι που προηγήθηκε της κυκλοφορίας του album και αγαπήθηκε αμέσως από τους fans.

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Ξεχωριστή θέση στην «Ηχογένεια» έχει και η «Καντάδα», η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο viral τραγούδια των τελευταίων ημερών στο TikTok. Το κομμάτι μετρά ήδη περισσότερα από 26.000 video creations, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν καθημερινά στα βίντεό τους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του στα social media.

Παράλληλα με τη νέα κυκλοφορία, ο APON συνεχίζει να βρίσκεται στον δρόμο, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του «Ηχογένεια Tour». Οι συναυλίες του συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού, με τον καλλιτέχνη να μεταφέρει ζωντανά την ενέργεια και τα τραγούδια του νέου album σε κάθε στάση της περιοδείας.

apon

Με την «Ηχογένεια», ο APON ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική του πορεία, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς και δημοφιλείς καλλιτέχνες της γενιάς του. Και πλέον, οι fans μπορούν να απολαύσουν ολόκληρο το album και μέσα από το YouTube, όπου είναι διαθέσιμο για ακρόαση.

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Apon YOUTUBE ηχογένεια
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