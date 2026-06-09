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Celeb News 09.06.2026

Apon: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα»

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Ο καλλιτέχνης μιλά για την προσωπική του ζωή, αποδομεί τον «μύθο» του έρωτα και εξηγεί γιατί η επιμονή και οι υποχωρήσεις είναι το κλειδί
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Apon, ένας από τους πιο συζητημένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, άνοιξε την καρδιά του και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, καθώς και στην τριετή σχέση που διατηρεί. Ο τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «The 2Night Show» τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, εξέφρασε την ιδιαίτερη αντίληψή του για τον έρωτα, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια «παραίσθηση».

apon
https://www.instagram.com/apon_is_here/?hl=el

Στη συζήτηση που είχε, ο Apon μοιράστηκε σκέψεις για την αγάπη και τις σχέσεις, τονίζοντας πως η πραγματικότητα συχνά απέχει από την κινηματογραφική απεικόνιση. Η ειλικρινής του τοποθέτηση προσέφερε μια διαφορετική οπτική, μακριά από τα στερεότυπα του Χόλιγουντ.

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Η εξομολόγηση για τη σχέση του

Ο Apon αποκάλυψε πως η τρέχουσα σχέση του είναι και η μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα, μετρώντας ήδη τρία χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες. Οι ταινίες δείχνουν πάντα, ας πούμε, την όμορφη πτυχή του έρωτα. Ας πούμε γι’ αυτές που έχουμε μεγαλώσει εμείς με τις αμερικανιές, στο Χόλιγουντ κι όλα αυτά. Το πρώτο ραντεβού, χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, κι όλα αυτά. Δεν σου δείχνει όμως και την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης».

Ο καλλιτέχνης υπογράμμισε επίσης τις δυσκολίες που κρύβει κάθε σχέση και την αναγκαιότητα των υποχωρήσεων. «Και πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχονται τα δύσκολα, και γι’ αυτό νομίζω υπάρχει κι ένα θέμα κοινωνικό μετά, τόσα διαζύγια και με όλα αυτά, τα παρατάμε. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σίγουρα», σχολίασε ο Apon, αναδεικνύοντας την ανάγκη για προσπάθεια και επιμονή σε μια σχέση.

Ο έρωτας ως «παραίσθηση»

Ο Apon προχώρησε σε μια πιο φιλοσοφική προσέγγιση του έρωτα, δηλώνοντας: «Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις». Μέσα από αυτή τη δήλωση, ο τραγουδιστής εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο έρωτας συχνά είναι περισσότερο μια ιδανική εικόνα που δημιουργούμε στο μυαλό μας, παρά μια απόλυτα ρεαλιστική εμπειρία. Η τοποθέτησή του αυτή προσφέρει τροφή για σκέψη σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις.

Επιπλέον, εξέφρασε την άποψή του για τον ρομαντισμό των ανδρών, λέγοντας: «Άλλο τι δείχνει ένας άνθρωπος και άλλο τι έχει μέσα του. Οι άντρες είναι ρομαντικοί, αλλά πρέπει να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος να τους το βγάλει. Και ευαίσθητοι. Ζούμε στην εποχή του φαίνεσθαι και κρίνουμε την εικόνα, ότι δεν υπάρχουν ρομαντικοί. Κι όμως. Εγώ τυχαίνει και το αποτυπώνω. Αν χαθεί και ο έρωτας από τη ζωή μας, τι κάνουμε;».

 

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