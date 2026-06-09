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Μουσικά Νέα 09.06.2026

Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του

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Ο Ye κλείνει τα 49 χρόνια του με μια τολμηρή καλλιτεχνική επιστροφή, καθώς η Bianca Censori αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία στο νέο του project
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ye, ο καλλιτέχνης που γνωρίσαμε ως Kanye West, γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου επιλέγοντας να προσφέρει στους θαυμαστές του ένα δώρο που προκάλεσε αμέσως αίσθηση. Η νέα του κυκλοφορία, με τίτλο «GEMINI SEASON», συνοδεύεται από ένα οπτικό υλικό που υπογράφει σκηνοθετικά η σύζυγός του, Bianca Censori, η οποία πρωταγωνιστεί και στο video clip.

Ο Kanye West στη συναυλία του στο Los Angeles, όπου η North West έκανε έκπληξη στο κοινό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κομμάτι αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση, λειτουργώντας περισσότερο ως ένα πειραματικό μουσικό trailer παρά ως μια ολοκληρωμένη σύνθεση. Ο Ye επιλέγει να κινηθεί αποκλειστικά σε μελωδικά μονοπάτια με τη συνοδεία πνευστών οργάνων, αποφεύγοντας τα κρουστά και τα τύμπανα, ενώ οι στίχοι του εκφράζουν με έναν ημι-τραγουδιστό τρόπο τις προσωπικές του επιθυμίες και τον αυθορμητισμό της στιγμής.

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Η αισθητική του video clip και η επιρροή της Bianca Censori

Σκηνοθετημένο από την ίδια την Bianca Censori, το οπτικό υλικό παραπέμπει έντονα στην αισθητική του εμβληματικού «Bound 2» από την εποχή του Yeezus. Η Censori εμφανίζεται με μια ιδιαίτερα τολμηρή αμφίεση, φορώντας λευκά εσώρουχα και κορσέ, ενώ το σκηνικό πλαισιώνεται από ορεινά τοπία και τεχνητά σύννεφα. Η πιο συζητημένη σκηνή είναι εκείνη όπου η ίδια αρμέγει μια αγελάδα, με το clip να κλείνει με τον Ye να προσφέρει ένα ποτήρι γάλα στη σύζυγό του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που είναι βέβαιο ότι θα διχάσει το κοινό του.

Οι επόμενες μουσικές κινήσεις του Ye και το «BULLY»

Η κυκλοφορία του «GEMINI SEASON» δεν είναι η μόνη είδηση για τους θαυμαστές του καλλιτέχνη, καθώς αποκαλύφθηκε ότι στις 19 Ιουνίου πρόκειται να κυκλοφορήσει η deluxe έκδοση του επιτυχημένου album του, «BULLY». Το αρχικό project, που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου, κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 2 του Billboard 200 με εξαιρετικές πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επιρροή του Ye στα παγκόσμια charts.

Ο Kanye West σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ In Whose Name που γυρίστηκε με iPhone.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περιοδεία συνεχίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο

Ενώ ο Ye δέχεται τις ευχές της συζύγου του μέσω των social media, ο ίδιος παραμένει αφοσιωμένος στις τρέχουσες επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η περιοδεία του συνεχίζεται σε ευρωπαϊκές αρένες, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναυλία στη Γεωργία στις 12 Ιουνίου, πριν την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για δύο μεγάλες εμφανίσεις στο Raymond James Stadium της Φλόριντα, στα τέλη του μήνα.

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Bianca Censori Kanye West Ye
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