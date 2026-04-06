Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»

Η Pepsi αποσύρει τη χορηγία της από το Wireless Festival μετά την ανακοίνωση του Kanye West ως headliner, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις

Η Pepsi ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Wireless Festival μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση των διοργανωτών να εντάξουν τον Kanye West ως κεντρικό headliner και των τριών βραδιών. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την απόσυρσή της μέσω σχετικής δήλωσης στο Billboard, βάζοντας τέλος σε μια συνεργασία που είχε ξεκινήσει το 2015 και είχε καθιερώσει το brand «Pepsi MAX Presents Wireless».

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από την Festival Republic, θυγατρική της Live Nation, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 10–12 Ιουλίου στο Finsbury Park στο Λονδίνο. Ο Kanye West είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στο Wireless Festival το 2014, ωστόσο η φετινή συμμετοχή του προκάλεσε πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωσή της.

Αντιδράσεις για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Kanye West στο Λονδίνο

Λίγες ώρες πριν την αποχώρηση της Pepsi, ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του. Ειδικότερα, σε δήλωσή του στην εφημερίδα The Guardian, σημείωσε ότι «είναι βαθιά ανησυχητικό» το ότι ο Kanye West προσκλήθηκε, αναφερόμενος στο ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων και ενεργειών του καλλιτέχνη.

Παρέμβαση έκανε, επίσης, και ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan, ο οποίος δήλωσε στο Complex ότι τα προηγούμενα σχόλια και οι πράξεις του καλλιτέχνη «είναι προσβλητικά και δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες του Λονδίνου», υπογραμμίζοντας πως η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους διοργανωτές και όχι στον Δήμο.

Αντίδραση υπήρξε και από το Jewish Leadership Council, το οποίο αποδοκίμασε την επιλογή του φεστιβάλ να τοποθετήσει τον καλλιτέχνη ως headliner, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική Εβραϊκή κοινότητα καταγράφει αυξημένα περιστατικά αντισημιτικών επιθέσεων.

Ο Kanye West έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο κατακραυγής τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων και συμβολικών ενεργειών, όπως το τραγούδι “Heil Hitler”, η πώληση T-shirts με σβάστικες και δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της ναζιστικής ιδεολογίας. Τον Ιανουάριο προχώρησε σε ολοσέλιδη συγγνώμη στη Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι ψυχικά προβλήματα που προέκυψαν έπειτα από τροχαίο του 2022 οδήγησαν στις πράξεις του.

Ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε πρόσφατα το 12ο άλμπουμ του με τίτλο «Bully», ενώ επέστρεψε στη σκηνή με εμφανίσεις στο SoFi Stadium και στο Μεξικό, ξεκινώντας περιορισμένη περιοδεία. Η επόμενη προγραμματισμένη του εμφάνιση είναι στις 18 Ιουλίου στο RCF Arena, λίγο μετά τις ημερομηνίες του Wireless Festival, εφόσον τελικά η συμμετοχή του πραγματοποιηθεί.

