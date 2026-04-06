Celeb World 06.04.2026

Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»

Η Pepsi αποσύρει τη χορηγία της από το Wireless Festival μετά την ανακοίνωση του Kanye West ως headliner, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
Ειρήνη Στόφυλα

Η Pepsi ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Wireless Festival μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση των διοργανωτών να εντάξουν τον Kanye West ως κεντρικό headliner και των τριών βραδιών. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την απόσυρσή της μέσω σχετικής δήλωσης στο Billboard, βάζοντας τέλος σε μια συνεργασία που είχε ξεκινήσει το 2015 και είχε καθιερώσει το brand «Pepsi MAX Presents Wireless».

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από την Festival Republic, θυγατρική της Live Nation, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 10–12 Ιουλίου στο Finsbury Park στο Λονδίνο. Ο Kanye West είχε εμφανιστεί τελευταία φορά στο Wireless Festival το 2014, ωστόσο η φετινή συμμετοχή του προκάλεσε πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωσή της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αντιδράσεις για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Kanye West στο Λονδίνο

Λίγες ώρες πριν την αποχώρηση της Pepsi, ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του. Ειδικότερα, σε δήλωσή του στην εφημερίδα The Guardian, σημείωσε ότι «είναι βαθιά ανησυχητικό» το ότι ο Kanye West προσκλήθηκε, αναφερόμενος στο ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων και ενεργειών του καλλιτέχνη.

Παρέμβαση έκανε, επίσης, και ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan, ο οποίος δήλωσε στο Complex ότι τα προηγούμενα σχόλια και οι πράξεις του καλλιτέχνη «είναι προσβλητικά και δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες του Λονδίνου», υπογραμμίζοντας πως η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στους διοργανωτές και όχι στον Δήμο.

Αντίδραση υπήρξε και από το Jewish Leadership Council, το οποίο αποδοκίμασε την επιλογή του φεστιβάλ να τοποθετήσει τον καλλιτέχνη ως headliner, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική Εβραϊκή κοινότητα καταγράφει αυξημένα περιστατικά αντισημιτικών επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kanye West έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο κατακραυγής τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων και συμβολικών ενεργειών, όπως το τραγούδι “Heil Hitler”, η πώληση T-shirts με σβάστικες και δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της ναζιστικής ιδεολογίας. Τον Ιανουάριο προχώρησε σε ολοσέλιδη συγγνώμη στη Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι ψυχικά προβλήματα που προέκυψαν έπειτα από τροχαίο του 2022 οδήγησαν στις πράξεις του.

Ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε πρόσφατα το 12ο άλμπουμ του με τίτλο «Bully», ενώ επέστρεψε στη σκηνή με εμφανίσεις στο SoFi Stadium και στο Μεξικό, ξεκινώντας περιορισμένη περιοδεία. Η επόμενη προγραμματισμένη του εμφάνιση είναι στις 18 Ιουλίου στο RCF Arena, λίγο μετά τις ημερομηνίες του Wireless Festival, εφόσον τελικά η συμμετοχή του πραγματοποιηθεί.

Η North West έκανε έκπληξη στο κοινό εμφανιζόμενη στη συναυλία του Kanye West στο Los Angeles

Ο Keanu Reeves επιστρέφει στα charts με τους Dogstar μετά από 25 χρόνια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Billboard Kanye West Wireless Festival
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιώργος Καράβας x Under Armour: Το νέο sneaker που θα αλλάξει το urban style

Δες επίσης

Άννα Βίσση απαγορεύει την είσοδο σε κολλητή φίλη μετά από 30 χρόνια — Η αποκάλυψη που σοκάρει
Celeb News

Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Celeb News

Η ιστορία χρόνων πίσω από τη συνάντηση στο μαιευτήριο: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν μπορούσε να λείπει
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζει πασχαλινή απόδραση στην Κέρκυρα μαζί με τους κουμπάρους της
Celeb News

Η αλήθεια πίσω από την αποχώρηση του Τάκη Ζαχαράτου από το YFSF – Τι είπε η Φαίη Σκορδά για το παρασκήνιο
Celeb News

Τρομακτικό ατύχημα για την Tori Spelling – Η οικογένεια τώρα εστιάζει στην ανάρρωση και τη γαλήνη
Celeb News

Η Κλέλια Ανδριολάτου στη μεγάλη «οικογένεια» της Panik Agency
Celeb News

«Η μπέμπα μοιάζει στον Παναγιώτη!» – Η τρυφερή αποκάλυψη της Τσιμτσιλή στο Happy Day
Celeb News

Το φινάλε που έγραψε ιστορία: 10 χρόνια Hotel Ερμού με την Άννα Βίσση να συγκινεί και να φιλάει τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Celeb News

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

