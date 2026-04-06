TV & Media 06.04.2026

Σοκαριστικές εξελίξεις στη σειρά «Να μ’ αγαπάς»: Φόνος και αρρώστια συγκλονίζουν

Η  Άννα έρχεται αντιμέτωπη με έναν αναπάντεχο φόνο στο περιβάλλον του αδερφού της, ενώ ο Λευτέρης παλεύει με μια σοβαρή ασθένεια στον εγκέφαλο
Συγκλονιστικές ανατροπές και δραματικές εξελίξεις σηματοδοτούν τα νέα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς». Η ζωή της Άννας παίρνει μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τραγικό γεγονός που τη βυθίζει στην απόγνωση. Ένας αναπάντεχος φόνος, μια εγκληματική ενέργεια που λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον του αδερφού της, κόβει το νήμα της ζωής του ανθρώπου που μόλις είχε βρει.

Η αποκάλυψη από τον Ορφέα ότι ο βιολογικός της πατέρας έχει πεθάνει, αλλά ότι δεν είναι μόνη στον κόσμο και έχει δύο αδέρφια, την ωθεί σε μια παράτολμη απόφαση. Η Άννα επιλέγει να ταξιδέψει στην Αθήνα με σκοπό να διεισδύσει στην εταιρεία του ενός αδερφού της, παριστάνοντας την απλή υπάλληλο, σε μια προσπάθεια να τους κοιτάξει στα μάτια και να επανενωθεί με την οικογένειά της.

Αντριάννα Αντρέοβιτς – Γιώργος Τριανταφυλλίδης: Όσα αποκάλυψαν για τη σειρά «Nα μ’ αγαπάς»

Η τραγική κατάληξη μιας οικογενειακής επανένωσης

Αυτή η κίνηση θεωρείται από πολλούς ως η πιο ριψοκίνδυνη στροφή στην πορεία της ηρωίδας μέχρι σήμερα. Παρά τις προειδοποιήσεις, η Άννα επιμένει στο σχέδιό της, αγνοώντας πως η μοίρα της επιφυλάσσει μια σκληρή δοκιμασία. Η προσπάθεια για μια οικογενειακή επανένωση παίρνει μια αναπάντεχα τραγική τροπή, με τον φόνο να αλλάζει οριστικά τη ζωή της και να την οδηγεί σε απόλυτη απόγνωση.

Ο Γολγοθάς του Λευτέρη

Την ίδια στιγμή που η Άννα παλεύει με τις απώλειες και τις δυσκολίες στην Αθήνα, ο Λευτέρης καλείται να αντιμετωπίσει τον δικό του Γολγοθά. Μετά την πρόσφατη εισαγωγή του σε ψυχιατρική πτέρυγα, μια ξαφνική λιποθυμία αποκαλύπτει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας: μια κακοήθεια στον εγκέφαλο, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο δράμα στην εξέλιξη της σειράς.

Να μ' αγαπάς
