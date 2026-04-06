Μουσική 06.04.2026

Η Evangelia απολαμβάνει το όνειρο στο Λος Άντζελες – Η θέα από το σπίτι της που μαγνήτισε τα βλέμματα

Από το μαγευτικό πανόραμα της Καλιφόρνιας μέχρι τη συνεργασία που συζητιέται παντού, η Evangelia ζει την πιο λαμπερή περίοδό της
Mad.gr

Η Evangelia συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα όχι μόνο με τη μουσική της πορεία, αλλά και με τις εικόνες από την καθημερινότητά της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτές τις ημέρες η Ελληνοαμερικανίδα performer βρίσκεται στο Λος Άντζελες και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι της, με την απίθανη θέα της Καλιφόρνιας να κλέβει την παράσταση. Με ένα μόνο στιγμιότυπο κατάφερε να μεταφέρει στους διαδικτυακούς της φίλους λίγη από τη λάμψη, την ηρεμία και το lifestyle που τη συνοδεύει στην αμερικανική της βάση, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ξέρει πώς να κρατά το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό. Την ίδια στιγμή, η καλλιτεχνική της επικαιρότητα παραμένει έντονη, αφού η νέα της συνεργασία με τη Λένα Ζευγαρά για το «Paréa» έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται πολύ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους στο «Paréa»

Η Evangelia μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα συχνά ταξίδια της να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής της καθημερινότητας. Το σπίτι της στο Λος Άντζελες δεν είναι απλώς ένας χώρος ξεκούρασης, αλλά ένα σημείο έμπνευσης, όπου η εντυπωσιακή θέα και η ατμόσφαιρα της Καλιφόρνιας φαίνεται να τροφοδοτούν τη δημιουργικότητά της. Η ίδια άλλωστε έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η αμερικανική της πλευρά συνδέεται άμεσα με την καλλιτεχνική της ταυτότητα, ενώ η ελληνική της ψυχή παραμένει πάντα παρούσα μέσα από τις επιλογές και τις συνεργασίες της.

Πριν από λίγες ημέρες, η κυκλοφορία της ελληνικής εκδοχής του «Paréa» μαζί με τη Λένα Ζευγαρά έδωσε ακόμη μία ώθηση στο όνομά της, καθώς το τραγούδι ξεχώρισε αμέσως και αγαπήθηκε από το κοινό. Το συγκεκριμένο κομμάτι είχε ήδη κάνει αίσθηση μέσα από τη συμμετοχή της στο Sing for Greece 2026, όπου η σκηνική της παρουσία και η ενέργειά της απέσπασαν θερμά σχόλια. Η Evangelia έδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να κινείται με άνεση ανάμεσα στη διεθνή pop αισθητική και το ελληνικό στοιχείο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μιλά σε διαφορετικά κοινά.

Η παρουσία της στις ΗΠΑ παραμένει πάντα ξεχωριστή και συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς δεν ξεχνά ποτέ τις ελληνικές της ρίζες. Η περσινή της εμφάνιση στην ελληνική παρέλαση της 5ης Λεωφόρου στο Μανχάταν, όπου ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο, ήταν μία στιγμή που συζητήθηκε ιδιαίτερα και επιβεβαίωσε τον ισχυρό δεσμό της με την ομογένεια. Παράλληλα, η πολυσχιδής της προσωπικότητα και η ικανότητά της να συνδυάζει καριέρα, ταξίδια και προσωπικές στιγμές την καθιστούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της νέας γενιάς καλλιτεχνών.

