Μουσικά Νέα 27.03.2026

Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους στο «Paréa»

Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους στο «Paréa», παρουσιάζοντας μια δυναμική ελληνική εκδοχή
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία φέρνει στο προσκήνιο το τραγούδι «Paréa», καθώς η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους σε μια νέα, ελληνική εκδοχή που ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Το κομμάτι, που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της Evangelia στο Sing for Greece 2026, εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της χρονιάς και τώρα επιστρέφει ανανεωμένο.

Οι δύο καλλιτέχνιδες μπήκαν μαζί στο στούντιο και ηχογράφησαν μια νέα εκδοχή με ελληνικό στίχο, φρέσκια ενορχήστρωση και δυναμικό ρυθμό, δίνοντας στο τραγούδι μια διαφορετική ενέργεια. Οι φωνές τους συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που διατηρεί τον σύγχρονο χαρακτήρα του κομματιού, αλλά ταυτόχρονα του προσθέτει έντονο ελληνικό χρώμα.

Τη μουσική υπογράφουν οι Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν οι Evangelia, Jay Stolar, Vlospa και Giorgos Kalogerakos.

Την ίδια στιγμή, το τραγούδι έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει το κοινό και στα social media, με τα σχετικά videos να γίνονται γρήγορα viral. Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο τραγουδιστριών προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους, οι οποίοι υποδέχθηκαν το νέο αυτό collab με ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά αποδεικνύουν πως η καλή… παρέα μπορεί να γίνει και ένα δυνατό μουσικό αποτέλεσμα, δίνοντας στο τραγούδι το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα.

Evangelia parea Λένα Ζευγαρά
