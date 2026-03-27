Μουσικά Νέα 27.03.2026

Ο APON επιστρέφει δυναμικά με το «Ρεμπέτικο»

Ο APON επιστρέφει με το νέο του single «Ρεμπέτικο», γεφυρώνοντας παράδοση και σύγχρονο ήχο, πριν την κυκλοφορία του επερχόμενου album
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο APON παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο νέο τραγούδι «Ρεμπέτικο», μια ξεχωριστή μουσική πρόταση που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και δίνει συνέχεια στα διαδοχικά διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του.

Ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι και έχει ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο streaming points μέσα σε λίγους μήνες, έρχεται με νέες συναρπαστικές μουσικές στιγμές, καθώς σύντομα θα κυκλοφορήσει από την Panik Records το καινούργιο του album με τίτλο «Ηχογένεια».

Το «Ρεμπέτικο» δίνει την πρώτη «γεύση» από το επικείμενο album κι επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική διάνοια και μοναδικότητα του APON. Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του ίδιου, αντλεί έμπνευση από το αυθεντικό ρεμπέτικο και έρχεται στο σήμερα μέσα από σύγχρονη παραγωγή που υπογράφει ο IAMSTRONG.

Με το «Ρεμπέτικο» ο APON δημιουργεί ένα hit που φέρνει στο προσκήνιο τον αγαπημένο ήχο μιας άλλης εποχής και τον κάνει να ακουστεί δυνατά, «σπάζοντας» το φράγμα του χρόνου.

