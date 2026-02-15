Celeb World 15.02.2026

Άννα Βίσση: Η συνάντηση στη σκηνή με τον Apon και η πρόταση-έκπληξη που του έκανε

Η ξεχωριστή βραδιά στο Hotel Ermou με την Άννα Βίσση και τον APON και η απρόβλεπτη πρόταση που του έκανε ξαφνιάζοντας τους πάντες
Mad.gr

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Hotel Ermou στις 13 Φεβρουαρίου, καθώς η Άννα Βίσση υποδέχτηκε στη σκηνή τον APΟΝ, με την βραδιά να κορυφώνεται με μια απρόσμενη πρόταση.

Ο ταλαντούχος APΟΝ βρέθηκε στο Hotel Ermou, όπου εμφανιζόταν η Άννα Βίσση. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο APΟΝ ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε την επιτυχία του «Βοριάς», με την Άννα Βίσση να τον απολαμβάνει.

Η πρόταση της Άννας Βίσση

Η έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν η Άννα Βίσση, απευθυνόμενη στον APΟΝ, του έκανε δημόσια πρόταση να συνεχίσει εκείνος τις εμφανίσεις στο Hotel Ermou την επόμενη σεζόν. Αυτό συνέβη καθώς η ίδια είχε αποφασίσει να μεταφερθεί στο ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα. Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στη σκηνή άφησε έντονο αποτύπωμα και ανέβασε τη θερμοκρασία στο Hotel Ermou.

Η μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα

Όπως έγινε γνωστό, μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Hotel Ermou, η Άννα Βίσση αποφάσισε να αποχωρήσει από τον χώρο και να μεταφερθεί στο Αθηνών Αρένα, το οποίο πέρασε στα χέρια του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.

Αποχώρηση από την Panik Records και νέα ξεκινήματα

Η Άννα Βίσση φαίνεται πως άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική της πορεία, επιλέγοντας αλλαγές στη στρατηγική της. Αποχώρησε από την Panik Records, διατηρώντας καλές σχέσεις με την εταιρεία, και αποφάσισε να κινηθεί ανεξάρτητα μέσω της DNA Productions, που έχει δημιουργήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η καλλιτέχνιδα προχώρησε σε ευρύτερες αλλαγές στην επαγγελματική της διαδρομή. Μετά από 10 χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στο «Hotel Ermou», ετοιμάστηκε να μετακομίσει στο «Αθηνών Αρένα», τον χώρο που αγόρασε ο Γιάννης Κούστας με σκοπό να φιλοξενήσει τη νέα της σεζόν. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records – Mad.gr, η τραγουδίστρια έκλεισε τον κύκλο της με την Panik Records, ύστερα από μια πολυετή συνεργασία.

Δεν σκόπευε να ενταχθεί σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, αλλά να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. Οι επόμενες μουσικές της κυκλοφορίες αναμένονταν να παρουσιαστούν μέσω της DNA Productions, της εταιρείας που είχε ιδρύσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και από την οποία κυκλοφόρησαν και τα δύο πιο πρόσφατα video clips της.

Άννα Βίσση: Μια ιστορία γεμάτη επιτυχίες και αξέχαστες στιγμές στα Mad

Η Άννα Βίσση είναι συνώνυμη της ελληνικής σκηνής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, μια φωνή, ένα στυλ, μια ενέργεια που δεν ξεθωριάζει. Όταν ανεβαίνει σε μια σκηνή Mad, είτε στα Video Music Awards είτε στο fashion‑μουσικό show MadWalk, δεν κάνει απλώς performance, δημιουργεί εικόνες, διαμορφώνει αισθητική, αφήνει μνήμη να αντηχεί στα αυτιά και στις καρδιές του κοινού.

Όπως είχαμε γράψει, Άννα Βίσση: Πριν το Καλλιμάρμαρο οι flash back ανεξίτηλες εμφανίσεις της στα Mad VMA & MadWalk – Mad.gr, εν όψει των δύο μεγάλων συναυλιών που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου (sold out), κάναμε μια μουσική αναδρομή στο παρελθόν και στις εμφανίσεις της στα μουσικά events του Mad (MAD VMA και MadWalk) που έχουν αφήσει εποχή! Συγκεντρώσαμε τις iconic στιγμές της, αυτές που δεν ξεχνιούνται, αυτές που επιβεβαιώνουν ότι όταν μιλάμε για την Άννα Βίσση στα Mad, μιλάμε για θρύλο.

Οι αξέχαστες εμφανίσεις στα Mad VMA

Μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές ήταν στα πρώτα Mad VMA, που πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο Βράχων, το 2004, όπου η Άννα Βίσση έκλεισε τη βραδιά με την παρουσίαση του τραγουδιού «Είσαι».

MadWalk 2022

Η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό στο MadWalk 2022 by Serkova, όπου ερμήνευσε το «Αγάπη Υπερβολική» μαζί με τον Illeoo.

Συνέντευξη στα Mad VMA 2016

Θυμηθείτε την Άννα Βίσση σε μια συνέντευξη στα Mad VMA 2016 by Coca-Cola & Viva Wallet.

Η πορεία της Άννας Βίσση είναι γεμάτη επιτυχίες και ανατροπές, και η πρόταση στον APon αποτελεί μια ακόμα ενδιαφέρουσα στιγμή στην καριέρα της.

Διάβασε επίσης: Ξέσπασαν στα γέλια με τη Μαρία Καβογιάννη – Ανέβηκε στη σκηνή με τη Άννα Βίσση και τραγούδησε «I Will Survive»

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Apon ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ

Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ

15.02.2026

Δες επίσης

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περίμενουν Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περίμενουν Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα

13.02.2026
Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe
Celeb News

Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

13.02.2026
Η Margot Robbie μιλά για τη χημεία της με τον Jacob Elordi στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Celeb News

Η Margot Robbie μιλά για τη χημεία της με τον Jacob Elordi στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

13.02.2026
Ο Ben Stiller υπερασπίζεται τον Bad Bunny μετά τις αντιδράσεις για το Super Bowl
Celeb News

Ο Ben Stiller υπερασπίζεται τον Bad Bunny μετά τις αντιδράσεις για το Super Bowl

13.02.2026
Taylor Swift-Travis Kelce: Οι πρώτες λεπτομέρειες για τον γάμο τους
Celeb News

Taylor Swift-Travis Kelce: Οι πρώτες λεπτομέρειες για τον γάμο τους

13.02.2026
Η Apple Martin μιλά για την ακμή που επηρέασε την αυτοπεποίθησή της
Beauty

Η Apple Martin μιλά για την ακμή που επηρέασε την αυτοπεποίθησή της

13.02.2026
Δεν τα βρήκαν η Blake Lively και ο Justin Baldoni – Στο δικαστήριο οδηγείται η πολύκροτη υπόθεση
Celeb News

Δεν τα βρήκαν η Blake Lively και ο Justin Baldoni – Στο δικαστήριο οδηγείται η πολύκροτη υπόθεση

13.02.2026
Σοκαριστική εκτίμηση για τον τραυματισμό της Lindsey Vonn – Κινδυνεύει ακόμα και με ακρωτηριασμό
Celeb News

Σοκαριστική εκτίμηση για τον τραυματισμό της Lindsey Vonn – Κινδυνεύει ακόμα και με ακρωτηριασμό

13.02.2026
Ανθή Βούλγαρη: Η εξομολόγηση για την σοβαρή περιπέτεια υγείας της – «Αγχώθηκα μήπως πεθάνω»
Celeb News

Ανθή Βούλγαρη: Η εξομολόγηση για την σοβαρή περιπέτεια υγείας της – «Αγχώθηκα μήπως πεθάνω»

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ