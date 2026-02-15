Άννα Βίσση: Η συνάντηση στη σκηνή με τον Apon και η πρόταση-έκπληξη που του έκανε

Η ξεχωριστή βραδιά στο Hotel Ermou με την Άννα Βίσση και τον APON και η απρόβλεπτη πρόταση που του έκανε ξαφνιάζοντας τους πάντες

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Hotel Ermou στις 13 Φεβρουαρίου, καθώς η Άννα Βίσση υποδέχτηκε στη σκηνή τον APΟΝ, με την βραδιά να κορυφώνεται με μια απρόσμενη πρόταση.

Ο ταλαντούχος APΟΝ βρέθηκε στο Hotel Ermou, όπου εμφανιζόταν η Άννα Βίσση. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο APΟΝ ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε την επιτυχία του «Βοριάς», με την Άννα Βίσση να τον απολαμβάνει.

Η πρόταση της Άννας Βίσση

Η έκπληξη της βραδιάς ήρθε όταν η Άννα Βίσση, απευθυνόμενη στον APΟΝ, του έκανε δημόσια πρόταση να συνεχίσει εκείνος τις εμφανίσεις στο Hotel Ermou την επόμενη σεζόν. Αυτό συνέβη καθώς η ίδια είχε αποφασίσει να μεταφερθεί στο ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα. Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών στη σκηνή άφησε έντονο αποτύπωμα και ανέβασε τη θερμοκρασία στο Hotel Ermou.

Η μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα

Όπως έγινε γνωστό, μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Hotel Ermou, η Άννα Βίσση αποφάσισε να αποχωρήσει από τον χώρο και να μεταφερθεί στο Αθηνών Αρένα, το οποίο πέρασε στα χέρια του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα.

Αποχώρηση από την Panik Records και νέα ξεκινήματα

Η Άννα Βίσση φαίνεται πως άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική της πορεία, επιλέγοντας αλλαγές στη στρατηγική της. Αποχώρησε από την Panik Records, διατηρώντας καλές σχέσεις με την εταιρεία, και αποφάσισε να κινηθεί ανεξάρτητα μέσω της DNA Productions, που έχει δημιουργήσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η καλλιτέχνιδα προχώρησε σε ευρύτερες αλλαγές στην επαγγελματική της διαδρομή. Μετά από 10 χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στο «Hotel Ermou», ετοιμάστηκε να μετακομίσει στο «Αθηνών Αρένα», τον χώρο που αγόρασε ο Γιάννης Κούστας με σκοπό να φιλοξενήσει τη νέα της σεζόν. Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, Η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records – Mad.gr, η τραγουδίστρια έκλεισε τον κύκλο της με την Panik Records, ύστερα από μια πολυετή συνεργασία.

Δεν σκόπευε να ενταχθεί σε άλλη δισκογραφική εταιρεία, αλλά να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. Οι επόμενες μουσικές της κυκλοφορίες αναμένονταν να παρουσιαστούν μέσω της DNA Productions, της εταιρείας που είχε ιδρύσει μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και από την οποία κυκλοφόρησαν και τα δύο πιο πρόσφατα video clips της.

Άννα Βίσση: Μια ιστορία γεμάτη επιτυχίες και αξέχαστες στιγμές στα Mad

Η Άννα Βίσση είναι συνώνυμη της ελληνικής σκηνής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, μια φωνή, ένα στυλ, μια ενέργεια που δεν ξεθωριάζει. Όταν ανεβαίνει σε μια σκηνή Mad, είτε στα Video Music Awards είτε στο fashion‑μουσικό show MadWalk, δεν κάνει απλώς performance, δημιουργεί εικόνες, διαμορφώνει αισθητική, αφήνει μνήμη να αντηχεί στα αυτιά και στις καρδιές του κοινού.

Όπως είχαμε γράψει, Άννα Βίσση: Πριν το Καλλιμάρμαρο οι flash back ανεξίτηλες εμφανίσεις της στα Mad VMA & MadWalk – Mad.gr, εν όψει των δύο μεγάλων συναυλιών που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου (sold out), κάναμε μια μουσική αναδρομή στο παρελθόν και στις εμφανίσεις της στα μουσικά events του Mad (MAD VMA και MadWalk) που έχουν αφήσει εποχή! Συγκεντρώσαμε τις iconic στιγμές της, αυτές που δεν ξεχνιούνται, αυτές που επιβεβαιώνουν ότι όταν μιλάμε για την Άννα Βίσση στα Mad, μιλάμε για θρύλο.

Οι αξέχαστες εμφανίσεις στα Mad VMA

Μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές ήταν στα πρώτα Mad VMA, που πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο Βράχων, το 2004, όπου η Άννα Βίσση έκλεισε τη βραδιά με την παρουσίαση του τραγουδιού «Είσαι».

MadWalk 2022

Η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό στο MadWalk 2022 by Serkova, όπου ερμήνευσε το «Αγάπη Υπερβολική» μαζί με τον Illeoo.

Συνέντευξη στα Mad VMA 2016

Θυμηθείτε την Άννα Βίσση σε μια συνέντευξη στα Mad VMA 2016 by Coca-Cola & Viva Wallet.

Η πορεία της Άννας Βίσση είναι γεμάτη επιτυχίες και ανατροπές, και η πρόταση στον APon αποτελεί μια ακόμα ενδιαφέρουσα στιγμή στην καριέρα της.

