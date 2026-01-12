Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 12.01.2026

Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται

vissi_anna
Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη νέα επαγγελματική στέγη της Άννας Βίσση στο Αθηνών Αρένα, με τη Δήμητρα Κούστα στο πλευρό της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια νέα επαγγελματική σελίδα, καθώς από τη νέα σεζόν θα εμφανίζεται στο πλήρως ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα, ένα χώρο που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φίλους της μουσικής και των συναυλιών. Το ακίνητο, που πέρασε πρόσφατα στην ιδιοκτησία του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα με 20 εκατομμύρια ευρώ, αποκτά νέα πνοή και φέρει την υπογραφή της δημοφιλούς ερμηνεύτριας.

Η Άννα Βίσση διατηρεί στενές σχέσεις με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα, άλλωστε, η ίδια βάφτισε τον τρίτο γιο του ζευγαριού τον Μάιο του 2025. Μαζί, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα έχουν ιδρύσει την εταιρεία D&A Productions, η οποία αναλαμβάνει παραγωγές συναυλιών και θεαμάτων, ενώ θα έχει πλήρη εποπτεία για την ανακαίνιση του χώρου ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της Ελληνίδας σταρ.

Άννα Βίσση

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες

Η προετοιμασία του Αθηνών Αρένα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από το χώρο. Σε μία φωτογραφία την βλέπουμε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και τον διάσημο αρχιτέκτονα Peter Marino να εξετάζουν τα σχέδια, ενώ σε μία άλλη στέκεται μόνη της πάνω στη σκηνή, προετοιμάζοντας το νέο της καλλιτεχνικό «σπίτι».

Peter Marino: Ο αρχιτέκτονας πίσω από τη μεταμόρφωση

Ο Peter Marino, ένας από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους αρχιτέκτονες και interior designers παγκοσμίως, έχει αναλάβει τη μεταμόρφωση του χώρου. Γνωστός για την αισθητική του που συνδυάζει πολυτέλεια, τέχνη και σύγχρονη αρχιτεκτονική, έχει συνεργαστεί με κορυφαία fashion houses όπως Chanel, Dior, Louis Vuitton, Fendi και Bulgari.

Οι χώροι που δημιουργεί δεν είναι απλά καταστήματα ή συναυλιακοί χώροι, αλλά ολοκληρωμένες αισθητικές εμπειρίες. Η χρήση μαρμάρου, μετάλλου, δέρματος και custom έργων τέχνης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα κομψότητας και δύναμης, ενώ το προσωπικό του στιλ, total black, δερμάτινα και rock διάθεση, αντικατοπτρίζει την τολμηρή, καλλιτεχνική του ματιά.

Με τη συνεργασία της Άννας Βίσση και του Peter Marino, το Αθηνών Αρένα υπόσχεται να γίνει ένας χώρος που θα συνδυάζει μουσική, αισθητική και εμπειρία, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα εποχή για τη μεγάλη σταρ και τους θαυμαστές της.

Διάβασε επίσης: Φοίβος: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Αθηνών Αρένα ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix

Black Mirror: Η σειρά φαινόμενο επιστρέφει με 8η σεζόν στο Netflix

12.01.2026
Επόμενο
Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z

Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z

12.01.2026

Δες επίσης

Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού
Celeb News

Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού

12.01.2026
Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z
Celeb News

Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z

12.01.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

12.01.2026
Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε μουσικό ντουέτο στο Instagram
Celeb News

Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε μουσικό ντουέτο στο Instagram

12.01.2026
Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»
Celeb News

Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»

11.01.2026
Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου
Celeb News

Ο Diddy ζήτησε χάρη από τον Donald Trump – Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου

11.01.2026
Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley
Celeb News

Συγκίνηση και αντιδράσεις στη Graceland για τα γενέθλια του Elvis Presley

10.01.2026
Kate Middleton: Το video για τα 44α γενέθλιά της και η εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο
Celeb News

Kate Middleton: Το video για τα 44α γενέθλιά της και η εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο

09.01.2026
Kate Middleton: Επισκέπτεται νοσοκομείο 1 χρόνο μετά την ανάρρωσή της
Celeb News

Kate Middleton: Επισκέπτεται νοσοκομείο 1 χρόνο μετά την ανάρρωσή της

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται