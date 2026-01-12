Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη νέα επαγγελματική στέγη της Άννας Βίσση στο Αθηνών Αρένα, με τη Δήμητρα Κούστα στο πλευρό της

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια νέα επαγγελματική σελίδα, καθώς από τη νέα σεζόν θα εμφανίζεται στο πλήρως ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα, ένα χώρο που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης για τους φίλους της μουσικής και των συναυλιών. Το ακίνητο, που πέρασε πρόσφατα στην ιδιοκτησία του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα με 20 εκατομμύρια ευρώ, αποκτά νέα πνοή και φέρει την υπογραφή της δημοφιλούς ερμηνεύτριας.

Η Άννα Βίσση διατηρεί στενές σχέσεις με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα, άλλωστε, η ίδια βάφτισε τον τρίτο γιο του ζευγαριού τον Μάιο του 2025. Μαζί, η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα έχουν ιδρύσει την εταιρεία D&A Productions, η οποία αναλαμβάνει παραγωγές συναυλιών και θεαμάτων, ενώ θα έχει πλήρη εποπτεία για την ανακαίνιση του χώρου ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της Ελληνίδας σταρ.

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση αποχωρεί από τις νυχτερινές πίστες

Η προετοιμασία του Αθηνών Αρένα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται στον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από το χώρο. Σε μία φωτογραφία την βλέπουμε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα και τον διάσημο αρχιτέκτονα Peter Marino να εξετάζουν τα σχέδια, ενώ σε μία άλλη στέκεται μόνη της πάνω στη σκηνή, προετοιμάζοντας το νέο της καλλιτεχνικό «σπίτι».

Peter Marino: Ο αρχιτέκτονας πίσω από τη μεταμόρφωση

Ο Peter Marino, ένας από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους αρχιτέκτονες και interior designers παγκοσμίως, έχει αναλάβει τη μεταμόρφωση του χώρου. Γνωστός για την αισθητική του που συνδυάζει πολυτέλεια, τέχνη και σύγχρονη αρχιτεκτονική, έχει συνεργαστεί με κορυφαία fashion houses όπως Chanel, Dior, Louis Vuitton, Fendi και Bulgari.

Οι χώροι που δημιουργεί δεν είναι απλά καταστήματα ή συναυλιακοί χώροι, αλλά ολοκληρωμένες αισθητικές εμπειρίες. Η χρήση μαρμάρου, μετάλλου, δέρματος και custom έργων τέχνης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα κομψότητας και δύναμης, ενώ το προσωπικό του στιλ, total black, δερμάτινα και rock διάθεση, αντικατοπτρίζει την τολμηρή, καλλιτεχνική του ματιά.

Με τη συνεργασία της Άννας Βίσση και του Peter Marino, το Αθηνών Αρένα υπόσχεται να γίνει ένας χώρος που θα συνδυάζει μουσική, αισθητική και εμπειρία, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα εποχή για τη μεγάλη σταρ και τους θαυμαστές της.

Διάβασε επίσης: Φοίβος: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση

Δες κι αυτό…