Celeb News 12.01.2026

Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z

Η διάσημη ηθοποιός παρουσιάζει μια παιχνιδιάρικη και trendy συλλογή ready-to-wear, εσώρουχων και loungewear για τη Gen Z, με έμφαση στη διασκέδαση και την άνεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Millie Bobby Brown, η διάσημη ηθοποιός του Netflix και star του «Stranger Things», εισέρχεται δυναμικά στον κόσμο της μόδας με τη νέα της συλλογή Mills by Millie Bobby Brown, σε συνεργασία με τη Delta Galil USA και το Walmart. Η σειρά απευθύνεται σε εφήβους και νεαρές γυναίκες και στοχεύει να φέρει προσβάσιμη, παιχνιδιάρικη και διασκεδαστική μόδα για καθημερινή χρήση.

Η ίδια η ηθοποιός εξηγεί πως η συλλογή αποτελεί ένα «γράμμα αγάπης προς τον νεότερο εαυτό της», φέρνοντας στο προσκήνιο την αίσθηση της πρώτης εξερεύνησης στο στιλ. Στόχος της ηθοποιού είναι οι νεαρές γυναίκες να νιώθουν άνετες και ελεύθερες να ανακαλύψουν τον προσωπικό τους χαρακτήρα μέσα από τα ρούχα.

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown, με περιουσία 20 εκατομμυρίων, ζητάει τη γνώμη των γονιών της για να ψωνίσει

Η συλλογή περιλαμβάνει έτοιμα ρούχα, νυχτικά, εσώρουχα και loungewear, με παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες, floral appliqués, δαντέλες και ενσωματωμένα shorts και bralettes για πρακτικότητα και άνεση.

Η τιμολογιακή πολιτική της σειράς κάνει τη μόδα προσβάσιμη σε όλους, με τις τιμές να ξεκινούν από 10,50 δολάρια για εσώρουχα και να φτάνουν τα 26,50 δολάρια για τζιν wide-leg. Η συλλογή διατίθεται ήδη στο e-shop του Walmart και σε 750 καταστήματά του στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για την προσιτή και trendy μόδα για τη Gen Z.

https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Ο Ryan Waymire, senior vice president of fashion στο Walmart U.S., τόνισε: «Η Mills by Millie Bobby Brown συνδυάζει στυλ, ποιότητα και προσιτές τιμές, ακριβώς αυτό που αναζητούν οι πελάτες μας».

Η Millie Bobby Brown συνεχίζει να επεκτείνει τη μάρκα της, μετά την επιτυχία των Florence by Mills Beauty, Coffee, Pets και Fashion, και δείχνει πως η μόδα για τη νεότερη γενιά μπορεί να είναι διασκεδαστική, δημιουργική και προσιτή.

Διάβασε επίσης: Η Millie Bobby Brown άλλαξε το όνομά της μετά τον γάμο με τον Jake Bongiovi

celebrities Fashion Millie Bobby Brown
12.01.2026
