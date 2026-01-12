Mad Bubble
Celeb News 12.01.2026

Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος βρέθηκαν στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», με χορό, τραγούδι και συγκινητικές στιγμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, με αφορμή τις παραστάσεις τους στο NOX – The Cabaret Edition. Η εμφάνισή τους ξεχώρισε για το συνδυασμό χιούμορ, έντονης ενέργειας και συναισθηματικών στιγμών, χαρίζοντας στους τηλεθεατές μια εμπειρία γεμάτη χαμόγελα και νοσταλγία.

Η συνάντηση αυτή ήταν επίσης ιδιαίτερη για την Έλενα Παπαρίζου, καθώς αποτέλεσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που την οδήγησε σε σύντομη νοσηλεία. Με ηρεμία και ειλικρίνεια, μίλησε για τα όσα βίωσε, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα φροντίδας και αυτοπροστασίας προς όλους.

Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο
https://www.instagram.com/noxathens/

Διάβασε επίσης: Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά την περιπέτεια υγείας

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την εμπειρία της χωρίς δραματισμούς, εξηγώντας ότι η υπερκόπωση και ο έντονος φόρτος εργασίας την ανάγκασαν να κάνει ένα μικρό διάλειμμα: «Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεό. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε… Είμαι τελειομανής και θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για μένα αλλά και για τους συνεργάτες μου».


Χορός και διαχρονική νοσταλγία με το «My Number One»

Στο πλατό, η ατμόσφαιρα γέμισε ενέργεια με το τραγούδι και το χορό. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος χόρεψαν μαζί με τη Ναταλία Γερμανού το «My Number One», ξυπνώντας αναμνήσεις και θυμίζοντας γιατί το κομμάτι παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά της ελληνικής μουσικής σκηνής.


Ρεσιτάλ μιμήσεων από τον Τάκη Ζαχαράτο

Η εμφάνιση του Τάκη Ζαχαράτου απέσπασε γέλια και ενθουσιασμό όταν μιμήθηκε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αποτυπώνοντας με χαρακτηριστικές κινήσεις και εκφράσεις την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Η μίμηση ήταν γεμάτη λεπτομέρεια και χιούμορ, χωρίς να χάνει τον σεβασμό προς τον πραγματικό καλλιτέχνη.


Θαυμασμός και αμοιβαία εκτίμηση

Ο Τάκης Ζαχαράτος δεν έκρυψε τον σεβασμό και την αγάπη του για την Έλενα Παπαρίζου, ενώ η τραγουδίστρια ανταπέδωσε με ζεστά λόγια, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία εκτίμηση που τους συνδέει και το κοινό τους πάθος για τη σκηνή.


Τα συγκινητικά λόγια τη Μαρινέλλα

Μια στιγμή που συγκίνησε ήταν η αναφορά τους στη Μαρινέλλα, την οποία χαρακτήρισαν μέντορα και πηγή έμπνευσης: «Να της στείλουμε θετική ενέργεια. Είναι η αγαπημένη μας, μεγάλο σχολείο. Μας έχει αγαπήσει πολύ και την αγαπάμε πάρα πολύ», είπε ο Τάκης Ζαχαράτος.
Η Έλενα Παπαρίζου πρόσθεσε: «Ντίβα χωρίς υπερβολές. Θυμήθηκα ένα μεσημέρι στην Κηφισιά το 2019, που καθόταν και μου τραγουδούσε στο τραπέζι. Τα δάκρυά μου έτρεχαν».


Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης κυκλοφορούν το video clip του κοινού τους τραγουδιού

Έλενα Παπαρίζου Καλύτερα Δε Γίνεται Ναταλία Γερμανού ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
