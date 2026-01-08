Μουσικά Νέα 08.01.2026

Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)

Η ανατρεπτική εμφάνιση της τραγουδίστριας στο νέο της show με τίτλο «The Velvet Night»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσίασε η Έλενα Παπαρίζου στις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της, αιφνιδιάζοντας το κοινό με ένα look που παρέπεμπε σε cabaret και θεατρική λάμψη άλλης εποχής.

Η τραγουδίστρια έκανε πρεμιέρα με το νέο της show, με τίτλο «The Velvet Night», την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου σε γνωστό νυχτερινό χώρο της Αθήνας, έχοντας στο πλευρό της τον Τάκη Ζαχαράτο. Λίγες ώρες αργότερα, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά, αποκαλύπτοντας μια πλευρά της που σπάνια βλέπουμε.

Έλενα Παπαρίζου: Δυναμική επιστροφή στη σκηνή με τον Τάκη Ζαχαράτο
Στο βίντεο που ανάρτησε, η Έλενα εμφανίζεται στη σκηνή με ένα λαμπερό ασημί φόρεμα με κρόσσια που κινείται ρυθμικά με κάθε της βήμα. Το look ολοκληρώνεται με μια κοντή, μελιτζανί περούκα με αυστηρή φράντζα, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και μακριά γάντια, δημιουργώντας μια εικόνα βγαλμένη από μιούζικαλ.

Η επιλογή του τραγουδιού «All That Jazz» δεν ήταν τυχαία: η Παπαρίζου χόρεψε μαζί με την ομάδα των χορευτών της, μεταφέροντας στη σκηνή ατμόσφαιρα Broadway και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Έλενα Παπαρίζου
Το νέο αυτό project θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη βράδυ, με την καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία να φέρουν τη σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού. Το αποτέλεσμα είναι ένα σόου υψηλής αισθητικής, που συνδυάζει μουσική, κίνηση και θεατρικότητα και δείχνει την Έλενα Παπαρίζου σε μια άκρως ανανεωμένη εκδοχή.

