MadWalk 2025 highlights
Fashion 05.01.2026

Ariana Grande: To φόρεμά της στα Critics Choice Awards ήταν ωδή στο old Hollywood

Η Ariana Grande ξεχώρισε στο κόκκινο χαλί με το ροζ φόρεμά της από Alberta Ferretti, εμπνευσμένο από τη λάμψη του old Hollywood
Μαρία Χατζηγιάννη

Η έναρξη της φετινής σεζόν βραβείων ξεκίνησε με εκθαμβωτικό στιλ στο Barker Hangar του Santa Monica, όπου συγκεντρώθηκαν οι αγαπημένοι celebrities για τα 31α ετήσια Critics Choice Awards. Η βραδιά μας χάρισε μια πρώτη γεύση από τα looks που κυριάρχησαν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα Golden Globes και τα Oscars ακολούθησαν, υπόσχοντας ακόμη περισσότερη λάμψη και couture εμφανίσεις.

Οι stars έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο κόκκινο χαλί, και μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις ήταν αυτή της Ariana Grande. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, υποψήφια για Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία για τον ρόλο της ως Glinda στο Wicked: For Good, περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα απαλό ροζ με λαμπερές λεπτομέρειες φόρεμα από την Alberta Ferretti. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με λαμπερά κοσμήματα Swarovski και styling από τον Law Roach, αποτυπώνοντας έναν αέρα κομψότητας και ρετρό γοητείας.

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης

Οι fashion insiders εντόπισαν μια κομψή αναφορά στο ιστορικό φόρεμα της Αμερικανίδας ηθοποιού Diahann Carroll, που είχε φορέσει στα 41α Academy Awards το 1969, ένα από τα πιο iconic looks στην ιστορία των Oscars. Η εμφάνιση της Ariana απέδειξε ότι η μόδα μπορεί να συνδέει παρελθόν και παρόν, φέρνοντας μια δόση old Hollywood glamour στο σήμερα.

Διάβασε επίσης: Το επικό «χαστούκι» της Cher στην Ariana Grande στο promo του SNL

