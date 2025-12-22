Η Ariana Grande μιμήθηκε την Katy Perry στο SNL ντυμένη ως αστροναύτης

Η τραγουδίστρια κέρδισε τις εντυπώσεις με την ακριβή και χιουμοριστική μίμηση της Perry, εμφανιζόμενη με κοστούμι αστροναύτη στο σκετς

Η Ariana Grande απέσπασε διθυραμβικά σχόλια για την «απόλυτα επιτυχημένη» μίμηση της Katy Perry κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ως οικοδέσποινα στο Saturday Night Live. Η 32χρονη σταρ του μιούζικαλ Wicked ανέδειξε το κωμικό της ταλέντο μέσα από πολλαπλά σκετς καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Το σκετς που προκάλεσε φρενίτιδα στα social media ήταν εκείνο που είχε θέμα χριστουγεννιάτικα ντουέτα μεταξύ απρόσμενων μουσικών ζευγαριών. Η Grande υποδύθηκε την Katy Perry, ενώ ο James Austin Johnson ενσάρκωσε τον Bob Dylan, και μαζί παρουσίασαν ένα φανταστικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μακριά σκούρα περούκα και κοστούμι αστροναύτη, αναφερόμενη στην αμφιλεγόμενη πτήση της Katy Perry στο διάστημα με την Blue Origin νωρίτερα φέτος. Η μίμηση της τραγουδίστριας εντυπωσίασε το κοινό τόσο για τη φωνητική ακρίβεια όσο και για την κωμική της δεινότητα. Στα social media, οι χρήστες επαίνεσαν την ερμηνεία της, με σχόλια όπως «η Ariana μπορεί να μιμηθεί όποιον θέλει» και «απίστευτος έλεγχος φωνής, spot on Katy με τη μοναδική πινελιά της Grande».

Κατά τη διάρκεια του σκετς, η Ariana Grande τραγούδησε το «Firework» της Katy Perry με χριστουγεννιάτικη διάθεση, ενσωματώνοντας φράσεις όπως «Baby you’re a Christmas tree!» και αναφέροντας την πτήση στο διάστημα, ενώ ο Johnson ως Dylan πρόσθετε στίχους όπως «It’s in space». Αργότερα, η Ariana Grande ενσάρκωσε και τη Celine Dion, με τον Johnson να μιμείται τον Andrea Bocelli, αναπαριστώντας με κωμικό τρόπο τα διάσημα ντουέτα τους, όπως το The Prayer.

