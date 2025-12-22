Αυτοκτόνησε στα 46 του ο James Ransone του The Wire

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του James Ransone, του Αμερικανού ηθοποιού που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «The Wire». Ο James Ransone πέθανε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 46 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της πόλης. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο James Ransone έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή και ότι ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία, ενώ η αστυνομική έρευνα απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο James Ransone ενσάρκωσε τον Chester «Ziggy» Sobotka στον δεύτερο κύκλο της σειράς «The Wire», δημιουργία του David Simon. Ο ρόλος του εργάτη στις αποβάθρες που παρασύρεται στον κόσμο του εγκλήματος του χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και θεωρείται έως σήμερα ένας από τους πιο σύνθετους και τραγικούς χαρακτήρες της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο James Ransone εμφανίστηκε και στα 12 επεισόδια του συγκεκριμένου κύκλου, με την ερμηνεία του να αποσπά εξαιρετικές κριτικές.

Η συνεργασία του με τον David Simon συνεχίστηκε στη μίνι σειρά «Generation Kill», όπου ο James Ransone υποδύθηκε τον πραγματικό πεζοναύτη Josh Ray Person και συμμετείχε και στα 7 επεισόδια της παραγωγής. Στην πορεία της καριέρας του εμφανίστηκε σε πληθώρα τηλεοπτικών σειρών, ενώ στον κινηματογράφο ξεχώρισε με τη συμμετοχή του στην ταινία «It Chapter Two», όπου ενσάρκωσε τον ενήλικο Eddie Kaspbrak. Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από μηνύματα αποχαιρετισμού. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν αναφορές στο «It Chapter Two», όπου ο James Ransone ξεχώρισε σε ένα καστ που περιλάμβανε τους Bill Hader, Jessica Chastain, James McAvoy και Bill Skarsgård. Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και ο ηθοποιός François Arnaud, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram «Αναπαύσου εν ειρήνη James Ransone. Ήσουν ένας μοναδικός ηθοποιός που με εντυπωσίαζε και με ενέπνεε διαρκώς».

Ο James Ransone γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη το 1979 και φοίτησε στο Carver Center for Arts and Technology στο Towson του Μέριλαντ από το 1993 έως το 1997. Τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τη συμμετοχή του στην ταινία «Ken Park» το 2002, πριν ακολουθήσει ο ρόλος που τον καθιέρωσε στο «The Wire».

Πίσω από την καλλιτεχνική του πορεία, ο James Ransone μίλησε ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τα τραύματα που σημάδεψαν τη ζωή του. Το 2021 αποκάλυψε δημόσια ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από πρώην δάσκαλό του στο Μέριλαντ, εξηγώντας ότι το τραύμα αυτό συνέβαλε στις εξαρτήσεις από το αλκοόλ και την ηρωίνη με τις οποίες πάλεψε αργότερα. Σε ανάρτησή του είχε γράψει ότι «η κακοποίηση ήταν ένας από τους λόγους που με οδήγησαν σε έναν μακρύ αγώνα με τις εξαρτήσεις». Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Interview το 2016, ο James Ransone είχε μιλήσει για τη σχέση του με την υποκριτική, λέγοντας ότι «παλεύω συχνά με την κάθαρση που φέρνει η υποκριτική». Αναφερόμενος στους ρόλους του, είχε προσθέσει ότι «πολλές φορές καλούμαι να δώσω ανθρώπινη διάσταση σε χαρακτήρες που δεν είναι συμπαθείς, οπότε ζω μέσα σε δέρματα που δεν είναι εύκολα. Ως αποτέλεσμα, δεν αισθάνομαι πάντα καλά». Ο θάνατος του James Ransone αφήνει ένα αισθητό κενό στον χώρο της υποκριτικής, με το έργο του να παραμένει ζωντανό μέσα από χαρακτήρες που ξεχώρισαν για την ένταση, την ευαλωτότητα και την αλήθεια τους.

