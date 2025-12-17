MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 17.12.2025

Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών

Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της, κάνοντας λόγο για έναν θάνατο που επήλθε απροσδόκητα αλλά ειρηνικά, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με χρόνια ασθένεια.
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Αυστραλής ηθοποιού Rachael Carpani, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω Instagram, κάνοντας λόγο για έναν θάνατο που επήλθε απροσδόκητα αλλά ειρηνικά, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με χρόνια ασθένεια. Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης της αδελφής της Georgia Carpani στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ μέρους των γονιών τους Tony Carpani και Gael Carpani. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι «με μεγάλη θλίψη ο Tony Carpani και η Gael Carpani ανακοινώνουν πως η αγαπημένη τους κόρη, η πολυαγαπημένη Αυστραλή ηθοποιός Rachael Carpani, έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα αλλά ειρηνικά, έπειτα από μακρά μάχη με χρόνια ασθένεια».

www.instagram.com/rachcarpani

Διάβασε επίσης: Ο ηθοποιός των Pulp Fiction και The Mask, Peter Greene, βρέθηκε νεκρός

Η Rachael Carpani έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Jodi Fountain στη δημοφιλή αυστραλιανή σειρά «McLeod’s Daughters», στην οποία συμμετείχε από το 2001 έως το 2009 και απέκτησε φανατικό κοινό. Η ερμηνεία της τη βοήθησε να ανοίξει τον δρόμο για διεθνή καριέρα, με εμφανίσεις σε αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές. Μεταξύ άλλων συμμετείχε στη σειρά «NCIS Los Angeles», καθώς και στις παραγωγές «The Rachels», «If There Be Thorns» και «The Glades». Υπήρξε επίσης πρωταγωνίστρια της σειράς του Lifetime «Against the Wall», ενώ το 2009 εμφανίστηκε στην ταινία «Triangle» δίπλα στον Liam Hemsworth.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Georgia Carpani είχε αφιερώσει δημόσια λόγια αγάπης στην αδελφή της με αφορμή τα γενέθλιά της, γράφοντας ότι «είναι η πιο όμορφη γυναίκα που γνωρίζω και γεμίζει τον κόσμο με φως και χαρά». Μετά την ανακοίνωση της απώλειας, πλήθος θαυμαστών άφησαν μηνύματα συμπαράστασης, εκφράζοντας τη λύπη τους για τον πρόωρο χαμό της ηθοποιού που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών.

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός του Mortal Kombat Cary Hiroyuki Tagawa

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
NCIS Los Angeles Rachael Carpani ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια

Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια

17.12.2025
Επόμενο
Τα Cloud Dancer nails είναι το πιο κολακευτικό, ευέλικτο και πρακτικό manicure του 2026

Τα Cloud Dancer nails είναι το πιο κολακευτικό, ευέλικτο και πρακτικό manicure του 2026

17.12.2025

Δες επίσης

Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια
Celeb News

Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια

17.12.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού – Η αποκάλυψη που έκανε on air
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου αλλάζει το σπίτι της λόγω του μωρού – Η αποκάλυψη που έκανε on air

17.12.2025
Αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή ο γιος του Rob Reiner για το διπλό φονικό
Celeb News

Αντιμέτωπος με ισόβια ή θανατική ποινή ο γιος του Rob Reiner για το διπλό φονικό

17.12.2025
Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»
Celeb News

Klavdia: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό της από τον OGE – «Αυτό μας οδηγούσε σε συγκρούσεις»

17.12.2025
H Ελένη Μενεγάκη σε απόλυτα χριστουγεννιάτικο mood – Οι φωτογραφίες μπροστά από το στολισμένο δέντρο της
Celeb News

H Ελένη Μενεγάκη σε απόλυτα χριστουγεννιάτικο mood – Οι φωτογραφίες μπροστά από το στολισμένο δέντρο της

17.12.2025
Η Apple Martin βγαίνει στο κόκκινο χαλί με το μαύρο φόρεμα Calvin Klein της μητέρας της, Gwyneth Paltrow
Celeb News

Η Apple Martin βγαίνει στο κόκκινο χαλί με το μαύρο φόρεμα Calvin Klein της μητέρας της, Gwyneth Paltrow

17.12.2025
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα γίνει μπαμπάς για 2η φορά
Celeb News

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα γίνει μπαμπάς για 2η φορά

16.12.2025
Νονά η Νίνα Φλορ – Βάφτισε το παιδί της πριγκίπισσας Βεατρίκης
Celeb News

Νονά η Νίνα Φλορ – Βάφτισε το παιδί της πριγκίπισσας Βεατρίκης

16.12.2025
Μετά από 20 χρόνια, Madonna και Guy Ritchie επανενώνονται για την πρώτη έκθεση τέχνης του γιού τους
Celeb News

Μετά από 20 χρόνια, Madonna και Guy Ritchie επανενώνονται για την πρώτη έκθεση τέχνης του γιού τους

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας