Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Αυστραλής ηθοποιού Rachael Carpani, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω Instagram, κάνοντας λόγο για έναν θάνατο που επήλθε απροσδόκητα αλλά ειρηνικά, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με χρόνια ασθένεια. Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης της αδελφής της Georgia Carpani στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ μέρους των γονιών τους Tony Carpani και Gael Carpani. Στο μήνυμα αναφερόταν ότι «με μεγάλη θλίψη ο Tony Carpani και η Gael Carpani ανακοινώνουν πως η αγαπημένη τους κόρη, η πολυαγαπημένη Αυστραλή ηθοποιός Rachael Carpani, έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα αλλά ειρηνικά, έπειτα από μακρά μάχη με χρόνια ασθένεια».

Η Rachael Carpani έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Jodi Fountain στη δημοφιλή αυστραλιανή σειρά «McLeod’s Daughters», στην οποία συμμετείχε από το 2001 έως το 2009 και απέκτησε φανατικό κοινό. Η ερμηνεία της τη βοήθησε να ανοίξει τον δρόμο για διεθνή καριέρα, με εμφανίσεις σε αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές. Μεταξύ άλλων συμμετείχε στη σειρά «NCIS Los Angeles», καθώς και στις παραγωγές «The Rachels», «If There Be Thorns» και «The Glades». Υπήρξε επίσης πρωταγωνίστρια της σειράς του Lifetime «Against the Wall», ενώ το 2009 εμφανίστηκε στην ταινία «Triangle» δίπλα στον Liam Hemsworth.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, η Georgia Carpani είχε αφιερώσει δημόσια λόγια αγάπης στην αδελφή της με αφορμή τα γενέθλιά της, γράφοντας ότι «είναι η πιο όμορφη γυναίκα που γνωρίζω και γεμίζει τον κόσμο με φως και χαρά». Μετά την ανακοίνωση της απώλειας, πλήθος θαυμαστών άφησαν μηνύματα συμπαράστασης, εκφράζοντας τη λύπη τους για τον πρόωρο χαμό της ηθοποιού που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών.

