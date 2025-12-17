MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 17.12.2025

Τα Cloud Dancer nails είναι το πιο κολακευτικό, ευέλικτο και πρακτικό manicure του 2026

cloud_dancer_nixia
Φωτεινό, διακριτικό και πάντα κομψό, το Cloud Dancer της Pantone είναι το manicure του 2026 που δείχνει τέλειο για περισσότερο χρόνο
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κόσμο της ομορφιάς, οι τάσεις που ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο εκείνες που εντυπωσιάζουν αισθητικά, αλλά και όσες απαντούν στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Το 2026 φέρνει στο προσκήνιο μια νέα τάση στο μανικιούρ που συνδυάζει διακριτική κομψότητα, ευελιξία και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. Ο λόγος για το Cloud Dancer, την απόχρωση που μόλις ανέδειξε η Pantone ως χρώμα της χρονιάς και που ετοιμάζεται να κυριαρχήσει και στα νύχια.

Πρόκειται για ένα λευκό διαφορετικό από τα συνηθισμένα, εκλεπτυσμένο και φωτεινό, που μεταφράζεται σε ένα μανικιούρ καθαρό, σύγχρονο και απόλυτα επίκαιρο. Μια επιλογή που ανταποκρίνεται στη νέα αντίληψη της ομορφιάς: λιγότερη υπερβολή, περισσότερη διάρκεια και κομψότητα που δεν εξαρτάται από τη συχνότητα των επισκέψεων στο σαλόνι ομορφιάς.

cloud_dancer_nails
https://www.instagram.com/affordableretailtherapy/

Διάβασε επίσης: Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

Τι χρώμα είναι το Cloud Dancer;

Από το 1999, η Pantone επιλέγει κάθε χρόνο μια απόχρωση που, σύμφωνα με το Pantone Color Institute, αποτυπώνει το πνεύμα και τις πολιτισμικές ανάγκες της εποχής. Για το 2026, η επιλογή στρέφεται σε ένα ιδιαίτερο λευκό με διακριτικό γκρι υποτόνο, που φέρει το ποιητικό όνομα Cloud Dancer.

Δεν πρόκειται για ένα απόλυτα καθαρό λευκό, αλλά για μια φυσική, φίνα και σοφιστικέ εκδοχή του. Μια απόχρωση φωτεινή αλλά ήπια, που αποπνέει ηρεμία, καθαρότητα και μια αίσθηση ισορροπίας, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη συλλογική ανάγκη για λιγότερη υπερβολή και περισσότερη ουσία.

lefka_nixia
https://www.instagram.com/bynatashad/

Γιατί τα Cloud Dancer nails είναι το πιο κολακευτικό manicure του 2026;

Στην ουσία, το Cloud Dancer λειτουργεί ως ένα φωτεινό neutral. Ως «μη-χρώμα», κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας και προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε στιλ, από το πιο minimal έως το πιο sophisticated. Στα νύχια, χαρίζει ένα αέρινο, σχεδόν αιθέριο αποτέλεσμα, που αποπνέει διακριτική πολυτέλεια χωρίς ίχνος επιτήδευσης.

Παράλληλα, αποτελεί μια από τις πιο ευέλικτες επιλογές για κάθε εποχή του χρόνου, σε αντίθεση με τις έντονες και βαθιές αποχρώσεις που κυριαρχούν παραδοσιακά το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όπως οι καραμελένιοι ή σοκολατί τόνοι.

lefka_nixia
https://www.instagram.com/blanca_beautyandmore/

Το πρακτικό πλεονέκτημα που κάνει τη διαφορά

Πέρα από την αισθητική του αξία, το Cloud Dancer μανικιούρ ξεχωρίζει και για έναν πολύ πρακτικό λόγο: δεν «προδίδει» εύκολα τη φυσική ανάπτυξη του νυχιού. Ο απαλός λευκός τόνος με γκρι υποτόνο δεν δημιουργεί έντονη αντίθεση στη ρίζα, με αποτέλεσμα το manicure να δείχνει περιποιημένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά ιδανική επιλογή για όσες αναζητούν ένα κομψό αποτέλεσμα με χαμηλή συντήρηση, επιτρέποντας μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων στο salon χωρίς να χάνεται η αίσθηση φρεσκάδας.

Διακριτικό, φωτεινό και απόλυτα σύγχρονο, το Cloud Dancer αναδεικνύεται ως το manicure που εκφράζει καλύτερα το beauty πνεύμα του 2026.  Λιγότερη υπερβολή, περισσότερη αρμονία και κομψότητα που αντέχει στον χρόνο.

Διάβασε επίσης: Τα έξυπνα beauty items που κάνουν το νεσεσέρ των διακοπών σου πλήρες, χωρίς να είναι δύσκολο να κλείσει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty trends Cloud Dancer nail trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών

Έφυγε από τη ζωή η star του  NCIS Los Angeles, Rachael Carpani, σε ηλικία 45 ετών

17.12.2025

Δες επίσης

Πώς η δαντελένια φούστα γίνεται από καλοκαιρινό item σε απόλυτο must-have του χειμώνα
Fashion

Πώς η δαντελένια φούστα γίνεται από καλοκαιρινό item σε απόλυτο must-have του χειμώνα

17.12.2025
Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti
Fashion

Οι φίογκοι είναι το fashion statement των γιορτών σύμφωνα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τη Celia Kritharioti

17.12.2025
Όσα υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας το 2025 και δεν κάναμε ποτέ
Life

Όσα υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας το 2025 και δεν κάναμε ποτέ

17.12.2025
Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά
Beauty

Το νέο lob κούρεμα της Hailey Bieber είναι η αλλαγή που θες να έχεις πριν τη νέα χρονιά

17.12.2025
3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look
Fashion

3 έξυπνα fashion hacks από τα catwalks που αναβαθμίζουν κάθε look

17.12.2025
Δεν φοβούνται να τσαλακωθούν: Αυτά είναι τα 3 πιο ακομπλεξάριστα ζώδια
Life

Δεν φοβούνται να τσαλακωθούν: Αυτά είναι τα 3 πιο ακομπλεξάριστα ζώδια

17.12.2025
5 δώρα που θα κάνουν τη μαμά σου να λιώσει
Life

5 δώρα που θα κάνουν τη μαμά σου να λιώσει

17.12.2025
Χριστούγεννα χωρίς δέντρο: 5 εναλλακτικοί τρόποι για να στολίσεις το σπίτι
Life

Χριστούγεννα χωρίς δέντρο: 5 εναλλακτικοί τρόποι για να στολίσεις το σπίτι

16.12.2025
Η «δίαιτα της αεροσυνοδού» είναι το κλειδί για να χάσεις 4 κιλά σε 4 ημέρες
Life

Η «δίαιτα της αεροσυνοδού» είναι το κλειδί για να χάσεις 4 κιλά σε 4 ημέρες

16.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision; Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Μπαράζ συλλήψεων και βαριά πρόστιμα για την τηλεοπτική πειρατεία!

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

Ο όμιλος ΑΝΤ1 αγοράζει την “La Repubblica”;

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

ΑΙΧΜΕΣ: “Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα…”

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Τα… βιογραφικά που στέλνει ο Μητσοτάκης για την επόμενη δουλειά του

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Έρχεται το αυστραλιανό μοντέλο στα social media;

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας