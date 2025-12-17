MadWalk 2025 Mega
Αθώα η Lizzo – Απορρίφθηκαν οι εις βάρος της κατηγορίες για fat shaming

Το δικαστήριο δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η Lizzo απέλυσε τις χορεύτριες λόγω αύξησης βάρους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lizzo εμφανίζεται δικαιωμένη μετά από απόφαση δικαστηρίου στο Λος Άντζελες που απέρριψε τις κατηγορίες περί fat shaming οι οποίες είχαν κατατεθεί εναντίον της το 2023 από 3 πρώην χορεύτριές της. Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική προσωπική και επαγγελματική ανακούφιση έπειτα από μια μακρά περίοδο έντονης πίεσης και δημόσιας κριτικής. Η Lizzo γνωστοποίησε την απόφαση με βίντεο που ανάρτησε στους λογαριασμούς της στο Instagram και στο TikTok όπου υπογράμμισε ότι το δικαστήριο δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν πως απέλυσε τις χορεύτριες λόγω αύξησης βάρους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «δεν υπήρξε καμία απόδειξη ότι τις απέλυσα επειδή πήραν βάρος. Απολύθηκαν επειδή κατέγραψαν ιδιωτικό βίντεο χωρίς τη συγκατάθεσή μου και το έστειλαν σε πρώην συνεργάτες».

Διάβασε επίσης: Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον καθώς η Lizzo έχει ταυτιστεί με τραγούδια που προωθούν τη θετική εικόνα σώματος όπως τα «Good As Hell» και «Juice». Η ίδια τόνισε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες την είχαν στοιχειώσει τα τελευταία 2 χρόνια και ότι ήταν «καταστροφικό να περνάς κάτι τέτοιο στη σιωπή».

Παρά την απόρριψη των καταγγελιών για fat shaming η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η υπόθεση κατά της Lizzo και της εταιρείας παραγωγής της συνεχίζεται για άλλες κατηγορίες που αφορούν παρενόχληση. Οι Arianna Davis Crystal Williams και Noelle Rodriguez υποστηρίζουν ότι μεταξύ 2021 και 2023 πιέστηκαν να αλληλεπιδράσουν με γυμνούς performers.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα η Arianna Davis κατηγορεί τη Lizzo κατά κόσμον Melissa Viviane Jefferson ότι την πίεσε να αγγίξει το στήθος χορεύτριας σε νυχτερινό κέντρο στο Άμστερνταμ. Η Arianna Davis φέρεται να υπέκυψε τελικά «φοβούμενη ότι η άρνησή της θα έβλαπτε το μέλλον της στην ομάδα». Άλλοι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν περιστατικά όπου οι χορεύτριες φέρονται να ενθαρρύνθηκαν να καταναλώσουν φρούτα από γυμνά σώματα. Η νομική ομάδα της Lizzo έχει χαρακτηρίσει τη μήνυση «κατασκευασμένη συναισθηματική ιστορία».  Η Lizzo έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες από την πρώτη στιγμή.

Στην πρόσφατη δήλωσή της η Lizzo υπογράμμισε ότι σε όλη της την καριέρα έχει στηρίξει και αναδείξει ανθρώπους με διαφορετικό σωματότυπο και έχει χρησιμοποιήσει τη δημόσια παρουσία της για να τους ενδυναμώσει. Ευχαριστώντας τους δικηγόρους της ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα μέχρι τέλους δηλώνοντας «δεν σκοπεύω να συμβιβαστώ. Θα παλέψω κάθε κατηγορία μέχρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Διάβασε επίσης: Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

