Floodlighting: Η νέα τάση στις σχέσεις που τρομάζει την Gen Z

Η νέα τάση της Gen Z που φέρνει πίεση αντί για οικειότητα

Αν πρόσφατα έχεις βγει ραντεβού, ειδικά με κάποιον από τη Gen Z, πιθανόν να σου έχει συμβεί το εξής: η συζήτηση κυλάει όμορφα, μέχρι που ξαφνικά ο άλλος αρχίζει να ξεδιπλώνει τα πιο προσωπικά του βιώματα, άγχος από την εφηβεία, προβληματικές σχέσεις του παρελθόντος, οικογενειακές δυσκολίες, πριν καν σερβιριστεί το γλυκό.

Αυτό το φαινόμενο έχει πλέον όνομα: floodlighting. Δεν είναι κάτι εντελώς καινούργιο, αλλά η κουλτούρα της απόλυτης έκθεσης στα social media το έχει ενισχύσει. Παρουσιάζεται ως βαθιά επικοινωνία, αλλά συχνά προκαλεί συναισθηματική πίεση και δυσκολεύει τη δημιουργία σταθερών σχέσεων.

Τι σημαίνει floodlighting

Ο όρος προέρχεται από το έντονο φως των προβολέων που φωτίζουν τα πάντα χωρίς φίλτρο. Στις σχέσεις, δηλώνει υπερβολική ανοιχτότητα από τα πρώτα λεπτά να μοιράζεσαι τραύματα, φόβους ή προηγούμενες σχέσεις, χωρίς καν να σου το ζητήσουν. Η ψυχοθεραπεύτρια Emma Kobil εξηγεί πως πολλοί άνθρωποι με άλυτα ζητήματα προσπαθούν να δημιουργήσουν σύνδεση γρήγορα, θεωρώντας ότι η ανοιχτότητα ισοδυναμεί με οικειότητα. Στην πραγματικότητα, δεν ισχύει.

Η νέα γενιά μεγάλωσε μέσα σε πλατφόρμες όπως TikTok, Twitter και Instagram, μαθαίνοντας να εκφράζει τα συναισθήματά της δημόσια. Αυτό έχει θετικές πλευρές, αλλά όταν η υπερβολική ανοιχτότητα μεταφέρεται στις σχέσεις, μπορεί να γίνει προβληματική, σαν να χτίζεις ένα σπίτι ξεκινώντας από τη σκεπή.

Πολλοί νέοι θέλουν να νιώσουν αληθινή σύνδεση, αλλά δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το βάρος της υπερβολικής εξομολόγησης. Η επιθυμία να μοιραστείς πηγάζει από την ανάγκη να σε καταλάβουν. Αλλά η ανοιχτότητα χρειάζεται μέτρο. Η ευαλωτότητα χτίζεται σταδιακά και είναι αμοιβαία.

Σκέψου πριν μιλήσεις:

Μοιράζομαι επειδή εμπιστεύομαι ή για να με αποδεχτούν;

Αφήνω χώρο στον άλλο να εκφραστεί;

Μπορώ να χαρώ τη στιγμή χωρίς να μιλήσω για τραύματα;

Αν ο συνομιλητής σου αρχίσει να «ξεφορτώνει» τα συναισθήματά του πολύ νωρίς, δεν χρειάζεται να το αντέξεις. Η θεραπεύτρια Sarah Hodges προτείνει να θέτεις όρια χωρίς να φανείς ψυχρός:

Εκφράσου με κατανόηση αλλά θέσε ρυθμό: «Χαίρομαι που μοιράζεσαι τόσο, αλλά ας γνωριστούμε σιγά-σιγά».

Μετέφερε τη συζήτηση σε πιο ουδέτερα θέματα.

Αν δεν σε σέβεται, απλώς δεν είναι το κατάλληλο άτομο.

Σημάδια που πρέπει να προσέξεις

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται μόνο σε έντονα συναισθήματα.

Δεν υπάρχει χιούμορ ή παύσεις.

Νιώθεις την ανάγκη να «σώσεις» τον άλλο.

Φεύγεις κουρασμένος ψυχολογικά.

Ένα ραντεβού δεν είναι θεραπευτική συνεδρία. Η ειλικρίνεια δεν σημαίνει υπερφόρτωση.

Πώς να χτίσεις σύνδεση χωρίς πίεση

Μίλα με ρυθμό, όχι με ορμή.

Μην αναλαμβάνεις τα συναισθηματικά βάρη των άλλων.

Δες αν κι εσύ «συστήνεσαι» μέσω των τραυμάτων σου.

Δημιούργησε ισορροπημένες συζητήσεις, μίλα και άκου.

Επιδίωξε σύνδεση, όχι δράμα.

Σε μια εποχή υπερέκθεσης, η μεγαλύτερη γοητεία παραμένει η συναισθηματική αυτοσυγκράτηση: να ξέρεις πότε να μιλήσεις και πότε να κρατήσεις για αργότερα.

