Σχέσεις 12.12.2025

DADT: Η νέα τάση που αλλάζει τις ερωτικές σχέσεις σήμερα – Ο λόγος που την προτιμούν τα ζευγάρια

Ο νέος όρος που συνδυάζει προσωπική ανεξαρτησία και σεβασμό στον σύντροφο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με την εξέλιξη της κοινωνίας και των ανθρώπινων σχέσεων, εμφανίζονται συνεχώς νέοι όροι που προσπαθούν να περιγράψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις δυναμικές ανάμεσα σε ζευγάρια. Ένας από τους πιο πρόσφατους όρους που κερδίζει έδαφος είναι το DADT.

Τι σημαίνει DADT στις σχέσεις

Το DADT προέρχεται από τη φράση «Don’t Ask, Don’t Tell» (Μη ρωτάς, μη λες) και περιγράφει ένα είδος σχέσης όπου οι σύντροφοι συμφωνούν να μην μοιράζονται πληροφορίες για άλλες ερωτικές ή περιστασιακές επαφές. Με άλλα λόγια, η επικοινωνία σχετικά με τρίτα πρόσωπα απουσιάζει πλήρως, σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές ανοιχτές σχέσεις όπου η διαφάνεια θεωρείται κεντρική. Ο κύριος στόχος αυτού του μοντέλου είναι η αποφυγή συζητήσεων που μπορεί να προκαλέσουν ζήλια ή συναισθηματικές εντάσεις, διατηρώντας μια αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας μέσα στη σχέση.

Pinterest.com

Η γνώμη των ειδικών

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αντίληψη ότι μόνο ο γάμος και η μονογαμία είναι ο σωστός τρόπος για μια ολοκληρωμένη σχέση χάνει συνεχώς έδαφος. Οι νέες γενιές αναθεωρούν τα παραδοσιακά πρότυπα που τους κληροδότησαν οι γονείς και οι παππούδες τους, επιλέγοντας πιο προσωπικές και ευέλικτες μορφές δεσμού.

Η σεξολόγος και ψυχολόγος Σάντρα Λόπεζ σημειώνει ότι η άνοδος αυτών των νέων μοντέλων αντανακλά την ανάγκη για προσωπική ελευθερία και συναισθηματική αυτονομία, αλλά και για νέους τρόπους κατανόησης της αγάπης και της δέσμευσης.

Hotwifing
pinterest.com

Παράλληλα, η ψυχολόγος Βικτόρια Αλμιρότι τονίζει πως η τεχνολογία επιδρά στην επιθυμία των ανθρώπων για άμεση ικανοποίηση. «Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν τα πάντα γρήγορα και έντονα. Οι σχέσεις όμως χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν –σαν το καλό φαγητό, που δεν μαγειρεύεται σε δυνατή φωτιά», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Το DADT δείχνει πώς οι σχέσεις αλλάζουν μαζί με τις κοινωνικές συνθήκες και τις προσωπικές ανάγκες, δημιουργώντας νέες προσεγγίσεις που συνδυάζουν αυτονομία και σεβασμό στη συναισθηματική ισορροπία.

σχέσεις
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

DADT trends ζευγάρια σχέσεις
