Grand Hotel: Γεματά ανατροπές τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

Γεματά ανατροπές και εκπλήξεις αναμένονται τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς στην σειρά του ΑΝΤ1, Grand Hotel, που θα προβληθούν Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου – Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά όσα θα δούμε την επόμενη εβδομάδα:

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου – Διπλό επεισόδιο (49-50)

Μια βραδιά γεμάτη έρωτα γεφυρώνει τελικά την απόσταση που χώριζε την Αλίκη και τον Άρη και δημιουργεί προσδοκίες για πολλά περισσότερα. Ο Πέτρος, παγιδευμένος στην απελπισία, ρισκάρει τα πάντα για να βρει χρήματα και να φύγει για την Κωνσταντινούπολη. Ο Διονύσης συνεχίζει το σκοτεινό σχέδιο της εκδίκησής του, κλέβοντας ρούχα της Αλίκης για να στήσει την τελευταία παγίδα του. Η ψυχική ισορροπία της Ελπίδας δεν είναι απλά ανησυχητική, αλλά τρομοκρατεί τον Ιορδάνη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Αλέξανδρο ότι η γυναίκα του δεν είναι στα καλά της. Ένα κρούσμα χολέρας στον προσφυγικό οικισμό προκαλεί πανικό. Τα νέα φτάνουν στον Χατζημήτρο, ο οποίος εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να τους αποτελειώσει. Η Κυβέλη παρακολουθεί την Αλίκη με τον Άρη και ανακαλύπτει το μυστικό κελί, στο οποίο βρίσκεται φυλακισμένος ο Ρήγας.

Ο Ρήγας, φυλακισμένος ακόμα, προσπαθεί να πείσει την Κυβέλη να τον ξεκλειδώσει και να τον αφήσει να φύγει. Εκείνη, παρόλο που ανησυχεί για την υγεία του, δεν το αποφασίζει. Του κάνει, όμως, πρόταση για μια καινούργια συμφωνία, διαφορετική από της Αλίκης, η οποία τον συμφέρει πολύ περισσότερο. Ο Χαραλάμπης, κάπως καθησυχασμένος, ενημερώνει τους συμπατριώτες του πως δεν υπάρχει άλλο κρούσμα χολέρας και πως μάλλον ξεπέρασαν τον μεγάλο κίνδυνο. Αυτή την πληροφορία μεταφέρει ο Νώντας στον Χατζημήτρο, ο οποίος του ζητάει να μολύνει τα λύματα των προσφύγων… Ο Άρης και η Αλίκη κάνουν έρωτα, την ίδια στιγμή που ο Πέτρος πλησιάζει την μάρτυρα που θα μπορούσε να καταστρέψει τον Ρήγα με την κατάθεσή της. Η Δούκισσα προτείνει στην Δέσποινα να την βοηθήσει να φύγει για το εξωτερικό και να σπουδάσει εκεί. Η Μελίνα, έτοιμη για όλα, προσπαθεί να παρασύρει τον Χαραλάμπη και να τον μπλέξει στο σχέδιο της…

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Διπλό επεισόδιο (51-52)

Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, όμως και οι δυο παραμένουν μπερδεμένοι κι αμήχανοι, ενώ ο Πέτρος ψάχνει την Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη και ο Ρήγας, κλεισμένος στο υπόγειο κελί, παλεύει να κρατηθεί ζωντανός. Η Φρίντα πηγαίνει να βρει τον Βλάσση, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει τον έρωτά του για εκείνη. Η καταρρακτώδης βροχή θα εγκλωβίσει τον Χαραλάμπη και την Μελίνα κάτω από την ίδια στέγη, δίνοντας στην Μελίνα την τέλεια ευκαιρία να παγιδέψει τον Χαραλάμπη, την ίδια στιγμή που η Θεώνη τον ψάχνει με αγωνία και ο Μάρκος τους παρακολουθεί. Ο Διονύσης δίνει τα ρούχα της Αλίκης στην Νάντια πιστεύοντας ότι έχει σκεφτεί το τέλειο σχέδιο, όμως ο πίνακας που έχει κρύψει στην αποθήκη θα τον προδώσει και θα κινήσει τις υποψίες τόσο της Κυβέλης όσο και του Άρη.

Η υγεία του Ρήγα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Κυβέλη πιέζει την Αλίκη να τον απελευθερώσει. Ωστόσο η Αλίκη παραμένει αδιάλλακτη, αποφασισμένη να τον αναγκάσει να υπογράψει πρώτα την ακύρωση του γάμου τους και την επιστροφή του ξενοδοχείου στα χέρια της οικογένειάς της. Η επιλογή μένει στον Ρήγα, αν θα πεθάνει φυλακισμένος ή θα ζήσει χάνοντας το παιχνίδι. Η τακτική της Αλίκης, όμως, δεν την φέρνει σε ρήξη μόνο με την μητέρα της, αλλά και με τον Άρη, ο οποίος θέλει τον Ρήγα ζωντανό να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Παράλληλα και η υγεία του Άρη επιδεινώνεται δραματικά και εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Οι τύψεις του Χαραλάμπη που πρόδωσε την Θεώνη, τον οδηγούν στο ποτό και τα πράγματα δείχνουν ότι η απιστία του δεν θα μένει για πολύ ακόμα κρυφή. Ο Πέτρος βρίσκει τη Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία του αποκαλύπτει τρομακτικές λεπτομέρειες για τη σφαγή στη Σμύρνη και τον ρόλο του Ρήγα σε αυτή. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να την πείσει να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει εναντίον του.

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Επεισόδιο 52

Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και η Αλίκη τρέχει να ζητήσει βοήθεια. Ένα φίλος του Διονύση, χειρουργός, τον αναλαμβάνει, χωρίς να ξέρει αν τελικά θα καταφέρει να τον σώσει. Ο Χαραλάμπης, μη αντέχοντας τις τύψεις, παίρνει την μεγάλη απόφαση και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στην Θεώνη… πως δηλαδή κοιμήθηκε με την Μελίνα. Έντρομος ο Ιορδάνης ακούει τον ψυχίατρο να του λέει πως χρησιμοποιεί το λίθιο ως αγωγή στους ψυχοπαθείς… κι αυτό τον κάνει να σκεφτεί έναν τρόπο να εκθέσει την Ελπίδα μπροστά στα μάτια όλης της οικογένειας! Ο Πέτρος φτάνει στην Αθήνα αποφασισμένος για τα πάντα. Είναι πια έτοιμος να μιλήσει στην Αλίκη, αλλά και να κάνει τον Ρήγα – και όχι μόνο – να πληρώσει για όσα έχει κάνει. Η Δούκισσα αποκαλύπτει τα σχέδια της Δέσποινας στον Νικόλα, πως δηλαδή ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα λαμβάνει ο Χρόνης που του αποκαλύπτει το μέρος που είναι φυλακισμένος ο Ρήγας. Λίγο πριν την Αστυνομία θα φτάσει εκεί η Αλίκη και θα βρει τον Ρήγα αιμόφυρτο, θύμα πυροβολισμού… Όλες οι υποψίες για το έγκλημα πέφτουν πάνω της, αλλά η συνάντησή της με τον Πέτρο θα τα «σβήσει» όλα…

