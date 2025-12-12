Παρά Πέντε: Νέα backstage video με Θεοπούλα και Ντάλια λίγο πριν την προβολή του επετειακού επεισοδίου

Η τηλεοπτική επιστροφή της πολυαγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε» βρίσκεται πλέον προ των πυλών, καθώς το πολυαναμενόμενο reunion των συντελεστών απέκτησε επίσημη ημερομηνία προβολής: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η εμβληματική δημιουργία του Γιώργου Καπουτζίδη, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τους πέντε αξέχαστους ήρωές της και το μοναδικό της χιούμορ, επιστρέφει στο MEGA για μία ξεχωριστή, εορταστική βραδιά. Μια βραδιά όπου κοινό και ηθοποιοί θα ταξιδέψουν για λίγο πίσω στον χρόνο, θυμίζοντας στιγμές που άφησαν ιστορία. Ήδη, το κανάλι έχει αρχίσει να μοιράζεται μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μικρά δείγματα από όσα θα δούμε στο «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία.

Το βράδυ της Πέμπτης, σειρά είχε η Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία μεταμορφώθηκε ξανά στη θρυλική Θεοπούλα, χαρίζοντας και μια χαρακτηριστική της ατάκα: «Ξέρω ότι θέλετε να πω ατάκες. Όπου με πετύχουν, με ρωτούν: “Γεια σου Θεοπούλα, κόβεται το σεξ;”. Και απαντώ: “Εμένα, τη γριά, ρωτάτε;”».

Η δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε συγκινημένη για τη συμμετοχή της στη reunion εκπομπή, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί «το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο» τόσο για εκείνη όσο και για όλη την ομάδα της σειράς. Σε άλλο βίντεο από τα παρασκήνια, βλέπουμε την Σμαράγδα Καρύδη, τη μοναδική Ντάλια, να χορεύει με ενθουσιασμό στο πλατό, απολαμβάνοντας την επανένωση με τους φίλους και συνεργάτες της μετά από δύο δεκαετίες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» είναι πλέον πραγματικότητα και έρχεται στο MEGA για να ξαναζωντανέψει στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

