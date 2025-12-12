MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 12.12.2025

Παρά Πέντε: Νέα backstage video με Θεοπούλα και Ντάλια λίγο πριν την προβολή του επετειακού επεισοδίου

Παρά Πέντε: Το νέο βίντεο από τα γυρίσματα που «έριξε» το TikTok
Οι ήρωες που λατρέψαμε επιστρέφουν για μία μοναδική επανένωση μετά από δύο δεκαετίες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η τηλεοπτική επιστροφή της πολυαγαπημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε» βρίσκεται πλέον προ των πυλών, καθώς το πολυαναμενόμενο reunion των συντελεστών απέκτησε επίσημη ημερομηνία προβολής: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η εμβληματική δημιουργία του Γιώργου Καπουτζίδη, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τους πέντε αξέχαστους ήρωές της και το μοναδικό της χιούμορ, επιστρέφει στο MEGA για μία ξεχωριστή, εορταστική βραδιά. Μια βραδιά όπου κοινό και ηθοποιοί θα ταξιδέψουν για λίγο πίσω στον χρόνο, θυμίζοντας στιγμές που άφησαν ιστορία. Ήδη, το κανάλι έχει αρχίσει να μοιράζεται μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram μικρά δείγματα από όσα θα δούμε στο «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία.

Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion

Το βράδυ της Πέμπτης, σειρά είχε η Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία μεταμορφώθηκε ξανά στη θρυλική Θεοπούλα, χαρίζοντας και μια χαρακτηριστική της ατάκα: «Ξέρω ότι θέλετε να πω ατάκες. Όπου με πετύχουν, με ρωτούν: “Γεια σου Θεοπούλα, κόβεται το σεξ;”. Και απαντώ: “Εμένα, τη γριά, ρωτάτε;”».

Η δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε συγκινημένη για τη συμμετοχή της στη reunion εκπομπή, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί «το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο» τόσο για εκείνη όσο και για όλη την ομάδα της σειράς. Σε άλλο βίντεο από τα παρασκήνια, βλέπουμε την Σμαράγδα Καρύδη, τη μοναδική Ντάλια, να χορεύει με ενθουσιασμό στο πλατό, απολαμβάνοντας την επανένωση με τους φίλους και συνεργάτες της μετά από δύο δεκαετίες.

Το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» είναι πλέον πραγματικότητα και έρχεται στο MEGA για να ξαναζωντανέψει στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Διάβασε επίσης: Σμαράγδα Καρύδη: Αποκάλυψε τις αλλαγές που θα δούμε στον ρόλο της Ντάλιας στο reunion του Παρά Πέντε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MegaTV reunion Ελληνικές Σειρές Έφη Παπαθεοδώρου Παρά Πέντε Σαμράγδα Καρύδη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Nemo στέλνει πίσω το τρόπαιο της Eurovision μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Το Nemo στέλνει πίσω το τρόπαιο της Eurovision μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

12.12.2025
Επόμενο
Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

Η πρόσφατη εμφάνιση της Blue Ivy που έκανε τους fans να μιλήσουν για τη Beyoncé junior

12.12.2025

Δες επίσης

Παύλος Ευαγγελόπουλος: Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του Ρετιρέ – «Ηθοποιοί έκλαιγαν λόγω του Δαλιανίδη»
TV

Παύλος Ευαγγελόπουλος: Η αποκάλυψη για τα γυρίσματα του Ρετιρέ – «Ηθοποιοί έκλαιγαν λόγω του Δαλιανίδη»

11.12.2025
«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου
Media

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η νέα σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου

11.12.2025
Παρά Πέντε: Το Mega ανακοίνωσε την ημερομηνία του επετειακού επεισοδίου
TV

Παρά Πέντε: Το Mega ανακοίνωσε την ημερομηνία του επετειακού επεισοδίου

11.12.2025
Παρά Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion
TV

Παρά Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του πολυαναμενόμενου reunion

11.12.2025
GNTM: Η αποχώρηση που «λύγισε» την Ηλιάνα και ο παίκτης που έλαβε πρόταση-έκπληξη
TV

GNTM: Η αποχώρηση που «λύγισε» την Ηλιάνα και ο παίκτης που έλαβε πρόταση-έκπληξη

11.12.2025
Σμαράγδα Καρύδη: Αποκάλυψε τις αλλαγές που θα δούμε στον ρόλο της Ντάλιας στο reunion του Παρά Πέντε
TV

Σμαράγδα Καρύδη: Αποκάλυψε τις αλλαγές που θα δούμε στον ρόλο της Ντάλιας στο reunion του Παρά Πέντε

10.12.2025
Η αποκάλυψη του Αργύρη Αγγέλου για το reunion του Παρά Πέντε – «Έχουμε γυρίσει 5 καινούργιες σκηνές»
TV

Η αποκάλυψη του Αργύρη Αγγέλου για το reunion του Παρά Πέντε – «Έχουμε γυρίσει 5 καινούργιες σκηνές»

09.12.2025
GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα
TV

GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

08.12.2025
The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα
TV

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

08.12.2025

No items found.