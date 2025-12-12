Το Nemo στέλνει πίσω το τρόπαιο της Eurovision μετά τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Το Nemo ανακοινώνει την επιστροφή του τροπαίου του, την ώρα που η EBU και αρκετές χώρες συζητούν εκ νέου τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό και σαφές πολιτικό μήνυμα, το Nemo, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το βραβείο του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Η απόφασή του έρχεται σε μια περίοδο που η ένταση γύρω από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) κορυφώνεται, μετά και την αποχώρηση πέντε χωρών από το φεστιβάλ του 2026.

Ο 26χρονος καλλιτέχνης δημοσιοποίησε την επιλογή του μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, όπου εξήγησε ότι πλέον δεν αισθάνεται πως το τρόπαιο έχει «θέση στο ράφι του». Με λόγο που συνδύαζε συγκίνηση και αποφασιστικότητα, υπογράμμισε ότι η Eurovision δεν μπορεί να προβάλλει αξίες όπως η ενότητα και η συμπερίληψη, την ώρα που, όπως επισήμανε, αγνοεί σοβαρές καταγγελίες σχετικά με το Ισραήλ.

Διάβασε επίσης: Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

To Nemo, το πρώτο μη δυαδικό άτομο που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τραγουδιού, ανέφερε πως είναι ευγνώμων για την εμπειρία και την κοινότητα που γνώρισε μέσα από τη Eurovision. Ωστόσο, τόνισε ότι οι αποφάσεις της EBU έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις αξίες που διακηρύσσει ο θεσμός.

«Η Eurovision ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους. Όμως η συνέχιση της συμμετοχής του Ισραήλ, την ώρα που διεθνείς επιτροπές κάνουν λόγο για γενοκτονία, θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία αυτών των ιδανικών», σημείωσε.

Κύμα αποχωρήσεων από τον διαγωνισμό του 2026

Η στάση της EBU έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς. Η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2026, προσθέτοντας το όνομά της στη λίστα με την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, χώρες που αποσύρονται για τον ίδιο λόγο.

Παρά τις αντιδράσεις, η πλειονότητα των μελών της EBU είχε αποφασίσει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι δεν χρειάζεται καν ψηφοφορία για την έγκριση της ισραηλινής συμμετοχής, γεγονός που ενέτεινε το κλίμα αμφισβήτησης.

To Nemo ξεκαθάρισε ότι η διαμαρτυρία του δεν στρέφεται κατά καλλιτεχνών ή ιδιωτών, αλλά κατά της πολιτικής εκμετάλλευσης του θεσμού.

Όπως είπε, η Eurovision έχει επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την εικόνα κρατών που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά», τόνισε.

Το τρόπαιο επιστρέφει στη Γενεύη

Κορυφώνοντας τη δήλωσή του, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι έχει ήδη αποστείλει το τρόπαιο στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη. «Το επιστρέφω με ευγνωμοσύνη, αλλά και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: εφαρμόστε στην πράξη τις αξίες που προβάλλετε στη σκηνή», δήλωσε, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι κάποια στιγμή «τα λόγια θα ευθυγραμμιστούν με τις πράξεις».

Με τη χειρονομία αυτή, ανοίγει έναν νέο κύκλο συζήτησης για τα όρια της πολιτικής στην Eurovision και για το κατά πόσο ο διαγωνισμός μπορεί να παραμείνει απολιτικοποιημένος σε μια εποχή βαθιών διεθνών εντάσεων.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Δες κι αυτό…