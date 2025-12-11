MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 11.12.2025

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις – Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ

Eurovision 2026: Χωρίς σταματημό οι αποχωρήσεις - Η 5η χώρα που αποσύρεται λόγω Ισραήλ
Η αποχώρηση αυτή καθιστά την Eurovision 2026 τη διοργάνωση με τις περισσότερες μαζικές αποσύρσεις των τελευταίων 56 ετών, από το 1970 μέχρι σήμερα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12), το διοικητικό συμβούλιο του RUV αποφάσισε πως η Ισλανδία δεν θα λάβει μέρος στην επόμενη Eurovision 2026, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες έντονης συζήτησης στη χώρα. Η απόφαση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έρχεται ως άμεση αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ, εν μέσω της διεθνούς κατακραυγής για τα γεγονότα στη Γάζα.

Με αυτή την κίνηση, η Ισλανδία γίνεται η πέμπτη χώρα που αποσύρεται από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, μετά την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και τη Σλοβενία, δημιουργώντας πρωτοφανές κύμα αποχωρήσεων για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εστάλη στα μέσα ενημέρωσης, το RUV σημειώνει πως η κοινωνική ένταση που επικρατεί εντός της χώρας, σε συνδυασμό με την απόφαση της EBU την προηγούμενη εβδομάδα να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ, δεν αφήνουν περιθώρια για θετικό κλίμα ή για το πνεύμα εορτασμού που συνοδεύει παραδοσιακά τον θεσμό.

Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά: «Με δεδομένη τη δημόσια αντιπαράθεση και τις αντιδράσεις για την επιλογή της EBU, είναι σαφές ότι ούτε χαρά ούτε ειρήνη μπορούν να υπάρξουν σε μια ενδεχόμενη συμμετοχή του RUV στη Eurovision. Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε την EBU πως δεν θα συμμετάσχουμε στην προσεχή διοργάνωση. Ο διαγωνισμός είχε πάντα στόχο να ενώνει τους Ισλανδούς, όμως πλέον αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί».

Η αποχώρηση αυτή καθιστά την επόμενη Eurovision τη διοργάνωση με τις περισσότερες μαζικές αποσύρσεις των τελευταίων 56 ετών, από το 1970 μέχρι σήμερα, μια σαφή ένδειξη πως η πολιτική διάσταση του διαγωνισμού έχει περάσει στο προσκήνιο περισσότερο από ποτέ.

Eurovision Eurovision 2026 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΙΣΡΑΗΛ
