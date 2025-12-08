MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 08.12.2025

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού
Όλο το παρασκήνιο του ελληνικού τελικού λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Νέα στοιχεία σχετικά με τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 έδωσε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας στην εκπομπή Weekend Live του ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, η πιο πιθανή ημερομηνία κατά την οποία θα παρουσιαστούν επίσημα οι συμμετέχοντες των δύο ημιτελικών, καθώς και τα τραγούδια τους, φαίνεται να είναι η 20η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η Μπέτυ Μαγγίρα είναι πλέον η επικρατέστερη επιλογή για τη παρουσίαση των ημιτελικών, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης αναμένεται να παραμείνει στο τιμόνι της παρουσίασης του τελικού.

Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Διάβασε επίσης: Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν

Ο εθνικός τελικός προγραμματίζεται για τις 7 Φεβρουαρίου, με τους δύο ημιτελικούς να προηγούνται στις 3 και 5 Φεβρουαρίου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται επίσης να γνωστοποιηθεί ποια εταιρεία θα αναλάβει την παραγωγή της διοργάνωσης.

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Όπως είχαμε αναφέρει και πριν μέρες, η αποκάλυψη των τραγουδιών και των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν θα γίνει μέσα από την εκπομπή Eurovision ΣΚ με την Κέλλυ Βρανάκη, η οποία θα πάρει τη θέση του Generation ΣΚ στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.


Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

