Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

Νέα στοιχεία σχετικά με τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 έδωσε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας στην εκπομπή Weekend Live του ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, η πιο πιθανή ημερομηνία κατά την οποία θα παρουσιαστούν επίσημα οι συμμετέχοντες των δύο ημιτελικών, καθώς και τα τραγούδια τους, φαίνεται να είναι η 20η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η Μπέτυ Μαγγίρα είναι πλέον η επικρατέστερη επιλογή για τη παρουσίαση των ημιτελικών, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης αναμένεται να παραμείνει στο τιμόνι της παρουσίασης του τελικού.

Ο εθνικός τελικός προγραμματίζεται για τις 7 Φεβρουαρίου, με τους δύο ημιτελικούς να προηγούνται στις 3 και 5 Φεβρουαρίου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται επίσης να γνωστοποιηθεί ποια εταιρεία θα αναλάβει την παραγωγή της διοργάνωσης.

Όπως είχαμε αναφέρει και πριν μέρες, η αποκάλυψη των τραγουδιών και των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν θα γίνει μέσα από την εκπομπή Eurovision ΣΚ με την Κέλλυ Βρανάκη, η οποία θα πάρει τη θέση του Generation ΣΚ στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.





