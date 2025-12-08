MadWalk 2025 Mega
Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy

Ο Nick Jonas, ο Joe Jonas και ο Kevin Jonas μιλούν για τα 20 χρόνια καριέρας, τις δυσκολίες, την επανασύνδεση και το μέλλον της οικογένειας Jonas
Οι Jonas Brothers, δηλαδή ο Nick Jonas, ο Joe Jonas και ο Kevin Jonas, βρίσκονται σε μια περίοδο αναδρομής καθώς ολοκληρώνουν την επετειακή περιοδεία «Jonas20» «Greetings From Your Hometown» και γιορτάζουν τα 20 χρόνια κοινής πορείας. Σε συνέντευξή τους στο Variety οι τρεις καλλιτέχνες αναφέρθηκαν σε στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα τους, ανάμεσά τους και η υποψηφιότητά τους για το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη στα Grammy του 2009, όπου έχασαν από την Adele. Ο Nick Jonas σχολίασε «Από όλους όσους θα μπορούσαμε να χάσουμε, αυτή είναι μια χαρά» ενώ ο Joe Jonas πρόσθεσε «Είναι το σωστό πρόσωπο για να χάσεις». Οι Jonas Brothers θυμήθηκαν τις πρώτες τους επισκέψεις στο Χόλιγουντ, την περίοδο που άκουγαν δυνατά το «Beverly Hills» των Weezer μέσα σε ένα Mini Cooper, έχοντας την αίσθηση ότι θα τα καταφέρουν στη βιομηχανία. Μετά το ντεμπούτο τους, το 2006, με το άλμπουμ «It’s About Time» και την αποδέσμευσή τους από την Columbia Records, υπέγραψαν στη Hollywood Records της Disney, η οποία τους οδήγησε σε τεράστια επιτυχία με τρία επιτυχημένα άλμπουμ και τις ταινίες «Camp Rock» που τους μετέτρεψαν σε ποπ είδωλα.

Το 2013 οι Jonas Brothers διέλυσαν απροσδόκητα το συγκρότημα, με τον Kevin Jonas να παραδέχεται ότι δεν πίστευε πως θα συνεργάζονταν ξανά. Ήταν όμως η περίοδος της αποστασιοποίησης που, όπως είπε, τον οδήγησε σε έντονο άγχος και κατάθλιψη. Η επανασύνδεσή τους το 2019 με το «Sucker», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, άνοιξε έναν νέο κύκλο επιτυχίας.

Σήμερα, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Greetings From Your Hometown» τον Αύγουστο και της χριστουγεννιάτικης ταινίας τους «A Very Jonas Christmas», ο Nick Jonas δηλώνει «Είναι μια υπέροχη χρονιά για να γιορτάσουμε αυτή τη διαδρομή με τους θαυμαστές και μεταξύ μας. Νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο αγαπημένο μας κεφάλαιο».

Ο Joe Jonas τόνισε τη μοναδική δυσκολία που αντιμετωπίζουν ως αδέλφια που δουλεύουν μαζί, σημειώνοντας «Όταν μια μπάντα διαλύεται είναι δύσκολο. Όταν διαλύεται μια μπάντα που αποτελείται από αδέλφια είναι ακόμα πιο έντονο. Το οικογενειακό τραπέζι μπορεί να γίνει πιο άβολο από το κανονικό». Όταν ρωτήθηκαν τι θα έλεγαν στους νεότερους εαυτούς τους, ο Nick Jonas απάντησε «Να πάρεις λίγη από την πίεση από πάνω σου. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τον κόσμο στους ώμους σου».

Όσο για το μέλλον, οι Jonas Brothers παραμένουν φιλόδοξοι. Ο Nick Jonas δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Bruce Springsteen, ο Kevin Jonas με τον Mark Ronson και ο Joe Jonas με τον Rick Rubin.

