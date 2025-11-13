Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»

Η Adele κάνει το μεγάλο βήμα στη μεγάλη οθόνη, συναντώντας τον Tom Ford σε μια ταινία που γίνεται η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή της

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Adele ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα στην υποκριτική, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven». Μετά από χρόνια επιτυχημένης καριέρας στη μουσική και ενώ απολαμβάνει ένα διάλειμμα από τις ζωντανές εμφανίσεις, η τραγουδίστρια στρέφεται σε έναν νέο δημιουργικό χώρο, επιλέγοντας να συνεργαστεί με έναν από τους πιο στιλιστικά και αισθητικά αναγνωρισμένους δημιουργούς της εποχής.

Το «Cry to Heaven», βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice του 1982, τοποθετείται στη Βενετία του 18ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία δύο ανδρών, ενός ευγενή της Βενετίας και ενός castrato, των ανδρών τραγουδιστών που ευνουχίζονταν για να διατηρήσουν τη μοναδική φωνητική τους ικανότητα.

Στην ταινία συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ, μεταξύ των οποίων οι Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany και Owen Cooper, καθώς και οι Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Hunter Schafer και Thandiwe Newton. Η Adele, αν και για πρώτη φορά σε κινηματογραφικό ρόλο, θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας ιστορίας.

Ο Tom Ford, ο οποίος σκηνοθετεί, παράγει και υπογράφει το σενάριο, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία μετά τα βραβευμένα A Single Man (2009) και Nocturnal Animals (2016). Η παραγωγή του «Cry to Heaven» βρίσκεται σε προπαραγωγή στο Λονδίνο και τη Ρώμη, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο και την κυκλοφορία να αναμένεται το φθινόπωρο του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ford χρηματοδοτεί την ταινία με δικά του κεφάλαια, αναζητώντας στη συνέχεια διανομέα για την κυκλοφορία της.

Η μετάβαση της τραγουδίστριας από τη μουσική στην υποκριτική φαίνεται φυσική, μετά το διάλειμμά της από τη μουσική σκηνή και το τέλος της παραμονής της στο Λας Βέγκας. Η συνεργασία της με τον Tom Ford συνδυάζει δύο δημιουργικές δυνάμεις που καταφέρνουν να μετατρέπουν την τέχνη σε εμπειρία, προμηνύοντας μια ταινία που αναμένεται να ξεχωρίσει για την αισθητική της και την συναισθηματική της δύναμη. Το «Cry to Heaven» ενδέχεται να σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα της Adele, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη.

