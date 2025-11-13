Red Jasper: «Σε θέλω» της Ευσταθίας

Η Angela Fabre και η Βίνα Σέργην παρουσιάζουν την μουσικοθεατρική παράσταση της Ευσταθίας «Σε θέλω», που έχει πάρει το όνομά της από το ομώνυμο τραγούδι του Elvis Costello “I want you” διασκευασμένο στα ελληνικά από την ίδια την τραγουδοποιό και συγγραφέα.

Είναι μια παράσταση γεμάτη τραγούδια και κείμενα που ρίχνουν φως, στους έρωτες μεγάλων γυναικών της Ιστορίας. Γυναικών, που είναι πρωτίστως πνευματικά όντα όπως η διανοούμενη Σιμόν ντε Μποβουάρ, η Ρωσίδα ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα, η γλύπτρια Camille Claudel, οι δικές μας Μυρτιώτισσα και Μαρία Πολυδούρη, η ζωγράφος Frida Kahlo, μέχρι και η αντισυμβατική συλλέκτρια έργων τέχνης Γερτρούδη Στάιν με την αγαπημένη της Άλις Τόκλας.

Οι ιστορίες τους μπλέκονται με τραγούδια διαφορετικών εποχών και στυλ, καιφυσικά, με τα τραγούδια της Ευσταθίας.

Το έργο της Ευσταθίας εν συνόλω, δισκογραφικό και συγγραφικό διατρέχει η ανάγκη για την αποκατάσταση της θηλυκής αρχής σε παγκόσμια κλίμακα και χαρακτηρίζεται ως φεμινιστικό με την σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση του όρου που σημαίνει επιπλέον οικολογία, αλληλεγγύη, εν συναίσθηση, αποδοχή, αγάπη για την ειρήνη.

Η πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα Βίνα Σέργη ηθοποιός, ερμηνεύτρια και μέλος της

κολλεκτίβας “The Bad Poetry Social Club” μαζί με την ιδιαίτερη, ανερχόμενη ερμηνεύτρια και ηθοποιό Angela Fabre που ήδη κάνει τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα στην εναλλακτική σκηνή των Αθηνών, δίνουν μια ξεχωριστή σημειολογική διάσταση στην εν λόγω παράσταση κάνοντας τον θεατή να αισθανθεί ως ένας από τους επιβάτες ενός άχρονου Mataroa που φυγαδεύει την κρυφή του αισιοδοξία.

Στο πιάνο και στην μουσική επιμέλεια, ο εξαιρετικός μουσικός, συνεργάτης της Ευσταθίας, Χάρης Μπότσης με πολυετή εμπειρία στο μουσικό θέατρο και ενδιαφέροντα δείγματα μουσικής σύνθεσης.

Δυο λόγια από την Ευσταθία

Έφτιαξα μια ολόκληρη ιστορία πάνω στο τραγούδι “l want you” του Elvis Costello, τον οποίο ποτέ δεν γνώρισα όμως ταυτίστηκα. Η παράσταση είναι αφιερωμένη σε όλα «Τα θέλω» που δεν εκπληρώθηκαν, σε όλες τις γυναίκες που δεν κατάφεραν να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα. Νομίζω ότι θεατές θα δουν ένα κομμάτι του εαυτού τους και αυτό είναι το μαγικό που συμβαίνει με την τέχνη.

Επίσης είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με τα δύο αυτά κορίτσια την Βίνα Σέργη και Άντζελα Φαμπρ. Είναι σπουδαίες καλλιτέχνιδες. Η Βίνα Σέργη είναι μια πολύ ιδιοσυγκρασιακή καλλιτέχνης ,στιβαρή, με μια γήινη χροιά φωνής, λίγο ρεμπέτικη που έρχεται να ισορροπήσει με την αέρινη φωνή της Αντζελα που είναι σαν να κατεβαίνει από τον ουρανό.

Συντελεστές

Ιδέα, κείμενα, πρωτότυπη μουσική: Ευσταθία

Ερμηνεία, τραγούδι: Angela Fabre, Βίνα Σέργη

Πιάνο, μουσική επιμέλεια: Χάρης Μπότσης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ευσταθία

Αφίσα παράστασης και φωτογραφίες: Eλένη Σπαθή

Ρούχα και Styling : Room Époque

Πληροφορίες παράστασης

Από Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 21:00 και κάθε

Τετάρτη για 4 παραστάσεις 19/11, 26/11, 3/12,

10/12

Διάρκεια: 90 λεπτά

Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18

Εισιτήριο ανέργων / ΑμεΑ / φοιτητικό: 13€

Γενική Είσοδος: 15€

Προπώληση: more.com Tηλεφωνική Κράτηση: 2108822551

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2