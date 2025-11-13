«Αι Γυμνισταί» του Γιώργου Σίμωνα στο RABBITHOLE

Ναι. Αλλά θα έχει πάντα καλοκαίρι; «Αι Γυμνισταί» του Γιώργου Σίμωνα Πρεμιέρα: 20 Οκτωβρίου στο RABBITHOLE

Δύο ηλικιωμένες κυρίες διασταυρώνονται κατά τύχη με δύο μεσήλικες άντρες, γυμνιστές, στην παραλία όπου σκόπευαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αυτοί τις καλούν σε ένα ραντεβού το ίδιο απόγευμα στο κοντινό beach bar.

Η τυχαία αυτή γνωριμία φέρνει τους τέσσερις χαρακτήρες αντιμέτωπους με κρυφές επιθυμίες, τον φόβο του θανάτου και, φυσικά, με την ανάγκη του κάθε ανθρώπου να αγαπηθεί και να μοιραστεί τον κόσμο του με τον Άλλον.

Οι τέσσερις ρόλοι ερμηνεύονται από δύο ηθοποιούς, προσδίδοντας περίσσειο χιούμορ στη σκηνική αφήγηση και, ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας την αξία της φιλίας -των φίλων που μας συντροφεύουν- στα εύκολα και στα δύσκολα.

Με όπλα το χιούμορ και την αθωότητα, το νέο έργο του Γιώργου Σίμωνα “Αι γυμνισταί” είναι ένα έργο για τους ανθρώπους που, ανεξαρτήτως ηλικίας, ψάχνουν τη Μεγάλη Περιπέτεια. Με αναφορές από τις κωμωδίες του Όσκαρ Γουάιλντ έως το σινεμά του Γουες Άντερσον, η παράσταση αναμετριέται με το όνειρο της μη συμβατικής ζωής.

– Ναι. Αλλά θα έχει πάντα καλοκαίρι;

– Δεν έχει σημασία. Χειμώνας καλοκαίρι. Το να είσαι γυμνός είναι στάση ζωής.

Συντελεστές

Συγγραφή: Γιώργος Σίμωνας

Σκηνοθεσία: Τώνια Ράλλη

Βοηθός σκηνοθεσίας: Ματίνα Περγιουδάκη

Σκηνογραφία: Γιώργος Σίμωνας

Φωτισμοί: Γιώργος Βλαχονικολός

Ενδυματολογία – Φροντιστήριο: Ηώς Αντωνοπούλου – Ιωάννα Μακαβέι

Μουσική επιμέλεια – σχεδιασμός: Ματίνα Περγιουδάκη – Τώνια Ράλλη

Ιντερλούδια: Γιαν Βαν Αγγελόπουλος (ενορχήστρωση, κρουστά, synths) – Ματίνα Περγιουδάκη (φωνή)

Φωτογραφία – Trailer: Παναγιώτης Λαμπής

Μακιγιάζ: Γεωργία Μαυρίκη

Graphic Design: Ηλίας Πανταλέων

Κατασκευή σκηνικού: Sickmyduck.lab

Τράπουλα ταρώ: Σπύρος Αγγελόπουλος

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρύσα Ματσαγκάνη

Social Media: Χρύσα Παριανού

Υπεύθυνοι περιοδείας: Θοδωρής Θεοχαρόπουλος – Δανάη Μιχοπούλου

Σύμβουλος παραγωγής: Ιλιάνα Παζαρζή

Μια παραγωγή της ομάδας Νοσταλγία με την ευγενκή υποστήριξη της Stageworks Entertainment Group

Ερμηνεύουν:

Γιώργος Τζαβάρας (Λεβάντα / Ήφαιστος)

Γιώργος Σίμωνας (Λουίζα / Λορέντζο)

Ματίνα Περγιουδάκη (σερβιτόρα)

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Re11YoFWVTo

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παραστάσεις: από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων : κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (γενική είσοδος), 12€ (προπώληση), 10€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65, ανέργων), 8€ (ατέλεια)

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων : https://www.more.com/gr–el/tickets/theater/ai–gymnistai

Τηλεφωνικές κρατήσεις : 210 5249903

RABBITHOLE

Γερμανικού 20, Μεταξουργείο | 210 5249903 | rabbitholespace.com

Το έργο “Αι γυμνισταί” κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Βακχικόν.