Ο Apostolos Mitropoulos by DEI, οι Yama και η Billie Kark φέρνουν το αύριο στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents, τη μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, έχει ήδη ξεκινήσει. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει, υποσχόμενο ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ρυθμό και δημιουργικότητα. Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένους super stars σε ένα εντυπωσιακό catwalk, πλάι σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands.

Κάθε χρόνο, το MadWalk εξελίσσεται σε μια σκηνή που δεν ενώνει απλώς δύο κόσμους, τη μόδα και τη μουσική, αλλά δημιουργεί έναν νέο. Φέτος, η διοργάνωση επιστρέφει πιο δυναμική και πρωτοποριακή από ποτέ, παρουσιάζοντας acts που κινούνται ανάμεσα στη μόδα, την performance και την τεχνολογία. Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές της βραδιάς, προβλέπεται να είναι αυτή του Apostolos Mitropoulos by DEI με το συγκρότημα Yama και τη Billie Kark, σε ένα act που φέρνει το φουτουριστικό στοιχείο στο προσκήνιο και επαναπροσδιορίζει τη σχέση της μόδας με την τεχνολογία.

Apostolos Mitropoulos by DEI: Μόδα με έμπνευση από το μέλλον

Στο φετινό MadWalk 2025 by Three Cents, ο Apostolos Mitropoulos by DEI θα παρουσιάσει μια πρόταση που αναμένεται να συζητηθεί, καθώς εστιάζει στη σχέση της τεχνολογίας με την αισθητική και στη μετάβαση της μόδας σε μια νέα εποχή. Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Η φετινή συμμετοχή μου, μου δίνει την ευκαιρία να συνδέσω το ΔΕΗ Fiber με τον χώρο της μόδας – έναν χώρο που, όπως και η τεχνολογία, χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, καινοτομία, δημιουργικότητα και forward-thinking πνεύμα. Εμπνευσμένος από αυτή τη σύνδεση, δημιουργώ μια φουτουριστική, πολυαισθητηριακή συλλογή, με prints και δυναμικές σιλουέτες, όπου έχουν αξιοποιηθεί οι ίδιες οι οπτικές ίνες του ΔΕΗ Fiber ως βασικό δημιουργικό στοιχείο. Το αποτέλεσμα είναι ένα fashion statement για το μέλλον – σήμερα».

Ο Apostolos Mitropoulos by DEI στη δουλειά του αναζητά πάντα την ισορροπία ανάμεσα στο avant-garde και στο wearable, κάτι που θεωρεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού. Για εκείνον, αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή προσπάθεια να συνδυάζει τις ιδέες του με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου που θα φορέσει το ρούχο.

Με έναν τρόπο που παραμένει σταθερά συνδεδεμένος με την πραγματικότητα, ο σχεδιαστής στρέφει το βλέμμα του σε όσα τον περιβάλλουν καθημερινά. Αντλεί ερεθίσματα από τις λεπτομέρειες του κόσμου που τον περιστοιχίζει. Η έμπνευσή του τροφοδοτείται από τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες, την τεχνολογία, γενικά από τον κόσμο που παρατηρεί καθημερινά γύρω του. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις τάσεις, ο Apostolos Mitropoulos by DEI παραμένει κάθετος. Ο σχεδιαστής απορρίπτει τα trends, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που κάτι αναδεικνύεται ως τάση είναι πλέον ήδη παλιό και αυτομάτως παύει να τον ενδιαφέρει.

Ο Apostolos Mitropoulos by DEI αντιμετωπίζει το ένδυμα ως μια πράξη προσωπικής έκφρασης, ένα μέσο όπου η αισθητική πρέπει να υπηρετεί τον χαρακτήρα του ανθρώπου και όχι να επιβάλλεται από εξωτερικούς κανόνες ή παροδικές τάσεις. Η έμφαση, είναι καίριο, να δίνεται στη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα του ατόμου. Για τον ίδιο μια γυναίκα είναι καλοντυμένη όταν διαθέτει καλό γούστο, προσωπικότητα και δεν επηρεάζεται από τη γνώμη των άλλων.

Το σύμπαν που δημιούργησε ο Apostolos Mitropoulos by DEI στο φετινό MadWalk 2025 by Three Cents αποτυπώνει μια δημιουργική στιγμή που συνδυάζει καλλιτεχνική τόλμη, τεχνική ακρίβεια και πίστη στη δύναμη της ατομικής έκφρασης. Η συνεργασία του με το ΔΕΗ Fiber, η προσέγγισή του στην έννοια της κίνησης και της ενέργειας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνομιλεί με τη μουσική την τεχνολογία και τις εικαστικές τέχνες, αναδεικνύουν μια σύγχρονη ματιά που αναζητά διαρκώς νέες μορφές και νέες αφηγήσεις.

Οι Yama στο ρυθμό της αισιοδοξίας

Οι Yama φέρνουν στο MadWalk 2025 by Three Cents τον παλμό της ηλεκτρονικής σκηνής και την ανεπιτήδευτη ενέργεια μιας νέας γενιάς δημιουργών που βλέπουν τη μουσική και τη μόδα ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Για το συγκρότημα, η συμμετοχή στο MadWalk 2025 by Three Cents είναι πηγή χαράς και έμπνευσης, μια ευκαιρία να ενώσουν τον ήχο τους με την αισθητική της σύγχρονης μόδας.

Οι Yama παρακολουθούν τις τάσεις της μόδας, όχι για να τις μιμηθούν, αλλά για να αντλήσουν στοιχεία που αντανακλούν τον δικό τους ήχο, την προσωπικότητά τους αλλά και τη διάθεσή τους. Για τους Yama, η μόδα δεν είναι αντιγραφή αλλά έμπνευση, ένα δημιουργικό φίλτρο που μεταφράζεται σε ρυθμό και χρώμα πάνω στη σκηνή.

Αν η φετινή τους εμφάνιση είχε τίτλο, αυτός θα ήταν «Κάθε μέρα και άλλο party!». Ο τίτλος αυτός συμπυκνώνει τη φιλοσοφία τους που δεν είναι άλλη από την χαρά της στιγμής, τη διαρκή ανανέωση, την ανάγκη να βρίσκει κανείς αφορμές για γιορτή, ακόμη και μέσα στην καθημερινότητα. Η μουσική τους δεν είναι απλώς ένα soundtrack για χορό, αλλά ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι, ακόμη και μέσα στις δυσκολίες, ο άνθρωπος μπορεί να ανθίσει.

Στο MadWalk 2025 by Three Cents, οι Yama θέλουν να μεταδώσουν στο κοινό κάτι περισσότερο από ήχο. Θέλουν να επικοινωνήσουν τρία συναισθήματα που αποτελούν τον πυρήνα της μουσικής τους ταυτότητας: ελπίδα, αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Τρία στοιχεία που συνοψίζουν τη στάση τους απέναντι στη ζωή.

Με ρυθμό, ενέργεια και αστείρευτο χιούμορ, οι Yama αποδεικνύουν πως το MadWalk 2025 by Three Cents δεν είναι απλώς ένα event, αλλά μια εμπειρία που ενώνει τέχνες, αισθήσεις και διαθέσεις, ένα party που ξεκινά πάνω στη σκηνή και καταλήγει στην καρδιά του κοινού.

Ενέργεια στο φουλ από την Billie Kark

Η performance της Billie Kark στα MadWalk 2025 by Three Cents αναμένεται να φέρει τη σφραγίδα της σύγχρονης ηλεκτρονικής ποπ και τον παλμό μιας νέας δημιουργικής γενιάς. Για εκείνη, το MadWalk 2025 by Three Cents είναι κάτι περισσότερο από μια εντυπωσιακή σκηνική σύμπραξη μόδας και μουσικής, είναι μια γιορτή όπου οι δύο τέχνες συναντώνται, αλληλεπιδρούν και τελικά γίνονται ένα.

Μέσα από τη φετινή της εμφάνιση, η Billie Kark θέλει να εκφράσει τη λατρεία της για τον ηλεκτρονικό ήχο και την αγάπη της προς τους Μicro, των οποίων το εμβληματικό κομμάτι διασκεύασε μαζί με τους Yama. Όπως εξηγεί, η εμφάνισή της έχει μέσα της τη χαρακτηριστική Y2K ενέργεια, όμως παρουσιασμένη μέσα από μια σύγχρονη, ηλεκτρονική αισθητική. Είναι, όπως λέει, ένα παιχνίδι ανάμεσα στη νοσταλγία και το μέλλον, με στόχο να γεννηθεί κάτι φρέσκο, δυναμικό και απόλυτα σημερινό.

Το βασικό συναίσθημα που θέλει να μεταδώσει στο κοινό είναι το αίσθημα ελευθερίας. «Να παρτάρουμε, να χορέψουμε και να μπούμε πλήρως στο vibe» αναφέρει.

Η εικόνα, στη μουσική της, παίζει καθοριστικό ρόλο. Για τη Billie Kark η μόδα αποτελεί προέκταση του ήχου, είναι ένα ακόμα μέσο αφήγησης. Ο ήχος δίνει το συναίσθημα και η εικόνα δίνει μορφή. Όταν τα δύο αυτά στοιχεία συνδυάζονται σωστά, γεννιέται ένας ενιαίος καλλιτεχνικός κόσμος, ένας κόσμος στον οποίο ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς, αλλά συμμετέχει.

Αν έπρεπε να περιγράψει τη φετινή της εμφάνιση στα MadWalk 2025 by Three Cents με μία λέξη, θα διάλεγε τη λέξη «Reboot» καθώς έχει μέσα της την αίσθηση της αναγέννησης.

Η Billie Kark, με το χαρακτηριστικό της μείγμα δύναμης και ευαισθησίας, φέρνει στο MadWalk 2025 by Three Cents ένα act που συνδυάζει ήχο, εικόνα και συναίσθημα και επιτυγχάνει ένα reboot γεμάτο ρυθμό, θηλυκότητα και σύγχρονη αυτοπεποίθηση.

Το μέλλον είναι τώρα

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει για να αποδείξει πως η μόδα και η μουσική δεν είναι δύο παράλληλοι κόσμοι αλλά ένα ενιαίο πεδίο έκφρασης. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, η διοργάνωση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην αισθητική και την τεχνολογία, την παράδοση και το μέλλον, τη νοσταλγία και την καινοτομία.

Από τον Apostolos Mitropoulos by DEI και τη φουτουριστική του προσέγγιση, έως τους Yama και τη Billie Kark που φέρνουν τον ηλεκτρονικό παλμό της νέας γενιάς, η φετινή σκηνή του MadWalk θα είναι ένα ταξίδι στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ο ρυθμός, η μόδα και η φαντασία συναντιούνται για να δημιουργήσουν κάτι απολύτως σημερινό.

