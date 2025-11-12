MadWalk 12.11.2025

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε τώρα τον υποψήφιο που σε εμπνέει περισσότερο και βοήθησέ τον να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Model Casting Call by Colgate ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία, με πάνω από 4.000 συμμετοχές και αμέτρητα fashion vibes! Από αυτές τις συμμετοχές, 59 μοναδικοί υποψήφιοι πέρασαν στο επόμενο στάδιο και τώρα… είναι η σειρά σου να αποφασίσεις ποιοι θα περπατήσουν στο MadWalk 2025 by Three Cents, στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do!

Οι καλύτεροι από το live casting της Αθήνας βρέθηκαν μπροστά στους: Σωτήρη Γεωργίου (the designer), Κώστα Ζήση (fashion director του MadWalk) και Νάντια Πούρη (Fashion Stylist). Οι hosts  DrChris και Αθηνά Κλήμη βρέθηκε δίπλα τους στο process για να εμψυχώνουν και να συντονίζουν το event. Τώρα οι 59 υποψήφιοι είναι εδώ και περιμένουν τη δική σου ψήφο!

Κάνε share τον αγαπημένο σου υποψήφιο, κάλεσε τους φίλους σου να ψηφίσουν κι εκείνοι και γίνε μέρος του πιο λαμπερού ταξιδιού προς το catwalk του MadWalk 2025 by Three Cents! Η πασαρέλα περιμένει… ποιον θα στείλεις εσύ;

Δες ΕΔΩ τους 59 υποψήφιους και ψήφισε τώρα!

Colgate Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents
