H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

Η Sarah Jessica Parker συνάντησε τη Βασίλισσα Καμίλα, σε μια κομψή στιγμή που συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Fate of Ophelia» της Taylor Swift

H Sarah Jessica Parker βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Λονδίνο την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, όταν συναντήθηκε με τη Βασίλισσα Camilla σε μια επίσημη δεξίωση στο Clarence House, την κατοικία του King Charles και της συζύγου του. Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Sex and The City», συμμετείχε φέτος ως κριτής στον διαγωνισμό Booker Prize, και η Βασίλισσα φιλοξένησε συγγραφείς και υποστηρικτές για τον πρόσφατα ανακοινωθέντα Children’s Booker Prize.

Το ιδιαίτερο στιγμιότυπο της συνάντησης κατέγραψε και βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο βασιλικό λογαριασμό, υπό τους ήχους του Fate of Ophelia της Taylor Swift. Στο βίντεο φαίνεται η ηθοποιός να υποκλίνεται στην βασίλισσα, λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε», ενώ η Camilla σχολίασε με χαμόγελο πως η θέση της στον διαγωνσιμό ήταν «ένα από τα πολλά σου καπέλα».

Η Sarah Jessica Parker, με τη σειρά της, απάντησε πως ήταν «το καπέλο για το οποίο είμαι πιο περήφανη», προσθέτοντας πως η εμπειρία ήταν συναρπαστική, ειδικά ανάμεσα σε μια ομάδα εξαιρετικών, έξυπνων και σοφών ανθρώπων. Η ίδια υπογράμμισε την ποιότητα των συζητήσεων που είχαν και την έμπνευση που αποκόμισε από τους ταλαντούχους συγγραφείς που συμμετείχαν.

Η συνάντηση τόνισε επίσης τους κανόνες βασιλικής εθιμοτυπίας. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό για έναν Αμερικανό να κάνει υπόκλιση όταν συναντά βασιλικό πρόσωπο, η Sarah Jessica Parker επέλεξε να ακολουθήσει την παράδοση, αποδίδοντας έτσι σεβασμό και κομψότητα στη συνάντηση. Η Βασίλισσα Camilla φαίνεται να εκτιμά τέτοιες μικρές χειρονομίες, ενώ το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσθεσε μια σύγχρονη νότα στην παράδοση, με την μουσική υπόκρουση της Taylor Swift να προσδίδει μια ατμόσφαιρα ζωντάνιας και φρεσκάδας.

