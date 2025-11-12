Celeb News 12.11.2025

H Sarah Jessica Parker υποκλίθηκε στη Βασίλισσα Camilla υπό τους ήχους της Taylor Swift

sarah_jessica
Η Sarah Jessica Parker συνάντησε τη Βασίλισσα Καμίλα, σε μια κομψή στιγμή που συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Fate of Ophelia» της Taylor Swift
Μαρία Χατζηγιάννη

H Sarah Jessica Parker βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Λονδίνο την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, όταν συναντήθηκε με τη Βασίλισσα Camilla σε μια επίσημη δεξίωση στο Clarence House, την κατοικία του King Charles και της συζύγου του. Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Sex and The City», συμμετείχε φέτος ως κριτής στον διαγωνισμό Booker Prize, και η Βασίλισσα φιλοξένησε συγγραφείς και υποστηρικτές για τον πρόσφατα ανακοινωθέντα Children’s Booker Prize.

Το ιδιαίτερο στιγμιότυπο της συνάντησης κατέγραψε και βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο βασιλικό λογαριασμό, υπό τους ήχους του Fate of Ophelia της Taylor Swift. Στο βίντεο φαίνεται η ηθοποιός να υποκλίνεται στην βασίλισσα, λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενήσατε», ενώ η Camilla σχολίασε με χαμόγελο πως η θέση της στον διαγωνσιμό ήταν «ένα από τα πολλά σου καπέλα».

sarah_jessica_parker
https://www.instagram.com/sarahjessicaparker/?hl=en

Διάβασε επίσης: Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

Η Sarah Jessica Parker, με τη σειρά της, απάντησε πως ήταν «το καπέλο για το οποίο είμαι πιο περήφανη», προσθέτοντας πως η εμπειρία ήταν συναρπαστική, ειδικά ανάμεσα σε μια ομάδα εξαιρετικών, έξυπνων και σοφών ανθρώπων. Η ίδια υπογράμμισε την ποιότητα των συζητήσεων που είχαν και την έμπνευση που αποκόμισε από τους ταλαντούχους συγγραφείς που συμμετείχαν.

Η συνάντηση τόνισε επίσης τους κανόνες βασιλικής εθιμοτυπίας. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό για έναν Αμερικανό να κάνει υπόκλιση όταν συναντά βασιλικό πρόσωπο, η Sarah Jessica Parker επέλεξε να ακολουθήσει την παράδοση, αποδίδοντας έτσι σεβασμό και κομψότητα στη συνάντηση. Η Βασίλισσα Camilla φαίνεται να εκτιμά τέτοιες μικρές χειρονομίες, ενώ το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσθεσε μια σύγχρονη νότα στην παράδοση, με την μουσική υπόκρουση της Taylor Swift να προσδίδει μια ατμόσφαιρα ζωντάνιας και φρεσκάδας.

Διάβασε επίσης: Η εμφάνιση της Sarah Jessica Parker που έκανε τα φλας να αστράψουν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Sarah Jessica Parker Taylor Swift βασίλισσα Καμίλα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

12.11.2025
Επόμενο
Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

12.11.2025

Δες επίσης

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025
Celeb News

Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

12.11.2025
Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie
Celeb News

Η αλήθεια για την απουσία του Timothée στο πάρτι της Kris Jenner και η σχέση του με την Kylie

12.11.2025
Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της
Celeb News

Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

12.11.2025
Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween
Celeb News

Ο Orlando Bloom πόζαρε με τη νέα του σύντροφο ντυμένη ως Katy Perry για το Halloween

11.11.2025
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»
Celeb News

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

11.11.2025
Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas
Celeb News

Ο Jim Carrey και η Taylor Momsen στο πιο τρυφερό reunion 25 χρόνια μετά το How the Grinch Stole Christmas

11.11.2025
Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις
Celeb News

Ο Άρης Σερβετάλης ξαναπροκαλεί με τις απόψεις του για τις αμβλώσεις

11.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές του Γρηγόρη Αρναούτογλου που την έκαναν να δακρύσει

11.11.2025
Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Celeb News

Η Χριστίνα Κοντοβά γιορτάζει 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;