Shakira: Το φιλί στις κερκίδες του Μουντιάλ που έγινε viral και γέμισε απορίες το διαδίκτυο

Η Shakira βρέθηκε στο στάδιο του Ντάλας για το Μουντιάλ, όμως ένα απρόσμενο φιλί στις κερκίδες ήταν αυτό που έγινε viral στα social media

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια τη Shakira έχει κατακλύσει τις τελευταίες ώρες τα social media, προκαλώντας αμέτρητες συζητήσεις και θεωρίες. Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου στο Ντάλας για να παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ, όμως δεν ήταν το ποδόσφαιρο που τράβηξε τελικά τα βλέμματα.

Ένα σύντομο πλάνο από τη μετάδοση του αγώνα ήταν αρκετό για να γίνει viral μέσα σε λίγα λεπτά. Οι χρήστες στα social media προσπαθούν να καταλάβουν ποιος ήταν ο άντρας που εμφανίστηκε δίπλα στη Shakira και της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο μπροστά στις κάμερες.

Η Shakira βρέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο στάδιο του Ντάλας για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη της Αργεντινής με 2-0, χάρη στα δύο γκολ του Lionel Messi.

who tf is this guy, so desperate to kiss shakira#ARGAUT pic.twitter.com/MRygW7wCoo — Avenger (@avengersreturn) June 22, 2026

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, οι κάμερες στράφηκαν προς τη διάσημη σταρ, η οποία παρακολουθούσε το παιχνίδι από μία από τις πολυτελείς σουίτες του γηπέδου. Τη στιγμή εκείνη, ένας άντρας που βρισκόταν δίπλα της έσκυψε και τη φίλησε στο μάγουλο. Το συγκεκριμένο πλάνο άρχισε αμέσως να κυκλοφορεί στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι η τραγουδίστρια έδειξε να αιφνιδιάζεται ή να ενοχλείται από την κίνηση.

Το πρόσωπο του άντρα δεν διακρίνεται καθαρά στο βίντεο, καθώς φορούσε καπέλο, γεγονός που έκανε ακόμη μεγαλύτερο το μυστήριο γύρω από την ταυτότητά του.Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο έγινε viral στο X και σε άλλες πλατφόρμες, με χιλιάδες χρήστες να προσπαθούν να καταλάβουν ποιος ήταν ο άντρας που βρέθηκε δίπλα στη Shakira.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Shakira γίνεται θέμα συζήτησης εξαιτίας μιας στιγμής που καταγράφεται από τις κάμερες σε μεγάλο αθλητικό γεγονός. Η παρουσία της σε διεθνείς διοργανώσεις συγκεντρώνει σχεδόν πάντα το ενδιαφέρον των media και των fans της.

Who’s that guy

Trying to kiss Shakira #FIFAWorldCup Argentina vs Austria in Dallas pic.twitter.com/RGVwoZnQ4u — Quiet Craving (@manasasarr) June 22, 2026

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ένα απλό φιλί στο μάγουλο στάθηκε αρκετό για να δημιουργήσει ένα νέο viral θέμα, με το διαδίκτυο να αναζητά ακόμη απαντήσεις για την ταυτότητα του μυστηριώδους άντρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο συνεχίζει να κάνει τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και αμέτρητα σχόλια από χρήστες που προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο.