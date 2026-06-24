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Celeb World 24.06.2026

Akylas: «Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και το κοινό»

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Ο Akylas μίλησε για τη δημοσιότητα μετά τη Eurovision, τα βραβεία στα MAD VMA, τα αρνητικά σχόλια και την προσωπική του ζωή
Ειρήνη Στόφυλα

Μετά τη δυναμική του παρουσία στη Eurovision και μια περίοδο γεμάτη εμφανίσεις, βραβεία και συνεχείς επαγγελματικές υποχρεώσεις, ο Akylas φαίνεται να διαχειρίζεται την επιτυχία με απόλυτη ψυχραιμία. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συνεχίζει να επικεντρώνεται στη μουσική του, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα όλο τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη για μια ακόμα στάση της περιοδείας «Press Start», ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» για την ξαφνική δημοσιότητα, τα βραβεία που κατέκτησε στα MAD VMA, τα μηνύματα που λαμβάνει από τους fans αλλά και τα σχέδιά του για το μέλλον.

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Ο Akylas εξήγησε πως από τη στιγμή που επέστρεψε από τη Eurovision, μπήκε κατευθείαν σε ρυθμούς δουλειάς για την περιοδεία του, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συνειδητοποιήσει πλήρως το μέγεθος της δημοσιότητας που ακολούθησε. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω αφήσει την έντονη δημοσιότητα να με επηρεάσει κάπου. Η αλήθεια είναι πως και εγώ ο ίδιος απ’ όταν γύρισα από τη Eurovision, ξεκίνησα κατευθείαν δουλειά για το τουρ. Δεν έχω βγει καν να πιω ένα ποτό, να πω την αλήθεια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω. Το κακό θα ήταν να μην δούλευα».


Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη σημαντική διάκριση που πέτυχε στα φετινά MAD VMA, όπου απέσπασε δύο βραβεία, τονίζοντας πόσο ξεχωριστή ήταν αυτή η στιγμή για τον ίδιο. «Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα. Το βραβείο του viral τραγουδιού βγάζει νόημα, γιατί έγινε χαμός με το Ferto. Οι Έλληνες το αγάπησαν πάρα πολύ και εμένα θα είναι πάντα χαραγμένο στην καρδιά μου αυτό το κομμάτι, γιατί μου άλλαξε όλη τη ζωή», δήλωσε.

mad vma 2026 akylas kaluteros protoemfanizomenos

Το «Ferto» αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της χρονιάς, κατακτώντας τα social media, τις streaming πλατφόρμες και το κοινό, που το μετέτρεψε σε ένα από τα πιο viral τραγούδια των τελευταίων μηνών.

Ο Akylas παραδέχτηκε ότι προσπαθεί να διατηρεί επαφή με τον κόσμο που τον στηρίζει, απαντώντας όσο περισσότερο μπορεί στα μηνύματα που λαμβάνει καθημερινά. «Προσπαθώ όσο μπορώ να απαντάω, στενοχωριέμαι να μην απαντήσω. Τα καυστικά ή ερωτικού περιεχομένου μηνύματα δε θα τα απαντήσω τόσο, αλλά μηνύματα ωραίας, αγνής αγάπης, εννοείται πως θα τρέξω να τα απαντήσω. Σε κακοπροαίρετα σχόλα δεν θα απαντήσω. Κάποιες φορές έχει τύχει να με επηρεάσουν ψυχολογικά, αλλά έχω μάθει να το δουλεύω». Παρότι αναγνωρίζει ότι ορισμένα σχόλια μπορεί να τον έχουν επηρεάσει κατά καιρούς, εξήγησε πως πλέον έχει μάθει να τα διαχειρίζεται καλύτερα και να εστιάζει στα θετικά μηνύματα που δέχεται.

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Όσον αφορά τα μελλοντικά του σχέδια, ο Akylas αποκάλυψε ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονται στη λίστα των συνεργασιών που θα ήθελε να πραγματοποιήσει. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχώρισε ήταν η Άννα Βίσση, την οποία χαρακτήρισε ως «το απόλυτο είδωλο», ενώ δήλωσε πως θα ήθελε επίσης να συνεργαστεί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Γιώργο Μαζωνάκη, για τον οποίο όπως είπε «έχει τρέλα». Παράλληλα, εμφανίστηκε ανοιχτός και σε μια πιθανή μουσική συνάντηση με τη Μαρίνα Σάττι και την Klavdia.

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/

Η ερώτηση για την προσωπική του ζωή δεν θα μπορούσε να λείπει, με τον τραγουδιστή να απαντά με ειλικρίνεια για την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. «Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική μου και το κοινό. Τα ερωτικά μου δεν πάνε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε ποιο μετά. Σίγουρα υπάρχουν φλερτ, παίζουν πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή ο έρωτας μου είναι η μουσική μου και το Press Start». Όπως φαίνεται, ο Akylas έχει επιλέξει να αφιερώσει όλη του την ενέργεια στην καριέρα του, με τη μουσική και την περιοδεία του να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην απόλυτη προτεραιότητα.

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Με το «Press Start» να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, νέες συνεργασίες να βρίσκονται στα σχέδιά του και το κοινό να τον στηρίζει δυναμικά, όλα δείχνουν ότι η επόμενη περίοδος θα είναι ακόμη πιο σημαντική για τον καλλιτέχνη που κατάφερε να ξεχωρίσει όσο λίγοι τη φετινή χρονιά.

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Ακύλας
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