«Άξιζε κάθε σταγόνα ιδρώτα»: Ο Μελέτης Ηλίας πήγε στη συναυλία του Bruno Mars με την κόρη του

Ο Μελέτης Ηλίας ταξίδεψε στη Γαλλία μαζί με την κόρη του για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Bruno Mars

Με μια ματιά Ο Μελέτης Ηλίας ταξίδεψε στη Γαλλία με την κόρη του για συναυλία του Bruno Mars.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η εμπειρία χαρακτηρίστηκε ως άξια κάθε κόπου.

Ο ηθοποιός παρομοίασε τον Bruno Mars με τον Michael Jackson για τη σημερινή γενιά.

Ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά, που τον ενθάρρυνε για το ταξίδι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή εμπειρία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Μελέτης Ηλίας, ο οποίος ταξίδεψε στη Γαλλία μαζί με την κόρη του, Κοραλένια, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Bruno Mars.

Ο αγαπημένος ηθοποιός δημοσίευσε στα social media βίντεο από το ταξίδι και το μουσικό event, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα αφιερωμένο στην κόρη του. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στη χώρα, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως κάθε στιγμή άξιζε τον κόπο προκειμένου να ζήσουν μαζί αυτή την εμπειρία.

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Όπως αποκάλυψε, βρέθηκαν στο Stade de France κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο ζεστά Σαββατοκύριακα που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία, παραμένοντας για ώρες κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες για να απολαύσουν τον παγκοσμίου φήμης star.

Μέσα από το μήνυμά του, ο Μελέτης Ηλίας έκανε και μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στις μουσικές επιρροές διαφορετικών γενεών, εξηγώντας ότι ο Bruno Mars αποτελεί για τη σημερινή γενιά ό,τι ήταν ο Michael Jackson για τον ίδιο όταν ήταν έφηβος.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Ήταν το πιο ζεστό Σαββατοκύριακο που έχει καταγραφεί στη Γαλλία. Αλλά εμείς απτόητοι για έξι ώρες βρεθήκαμε στη συναυλία του Μπρούνο Μαρς στο Stadefrance και περάσαμε υπέροχα! Ότι ήταν για μένα ο Μάικλ Τζάκσον στα 15 μου, είναι τώρα για τη γενιά της Κοραλενιας ο Bruno Mars. Και ήταν υπέροχος με δύο ώρες back to back επιτυχίες. Άξιζε η κάθε σταγόνα ιδρώτα που ρίξαμε για να τον απολαύσουμε. Σε ευχαριστώ Κοραλένια γι αυτό το υπέροχο δώρο. Για την παρέα σου. Για το χαμόγελο σου. Και φυσικά ειδική μνεία στη Θέμιδα Βουτσινά που με έβαλε στην πρίζα να το τολμήσω αυτό το ταξίδι αστραπή».

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια και τη σύζυγό του, Θέμιδα Βουτσινά, αποκαλύπτοντας πως ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να οργανώσει το σύντομο αυτό ταξίδι στη Γαλλία.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε δεκάδες θετικά σχόλια, με πολλούς followers να ξεχωρίζουν τη σχέση που έχει με την κόρη του, αλλά και τη συγκινητική αναφορά του στις κοινές αναμνήσεις που δημιούργησαν μέσα από τη μουσική.