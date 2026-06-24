«Θα μιλήσω για όλα χωρίς φίλτρο»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στα social media

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα μιλήσει δημόσια για θέματα στα οποία δεν είχε τοποθετηθεί μέχρι σήμερα

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοίνωσε στα social media ότι θα μιλήσει δημόσια για θέματα που δεν έχει σχολιάσει.

Θα εκφραστεί αποκλειστικά μέσω των social media, χωρίς παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Ανέφερε ότι στο παρελθόν η ευγένειά του τον εμπόδισε να διεκδικήσει όσα του ανήκαν.

Η ανάρτησή του προκάλεσε συζητήσεις και περιέργεια για τις επόμενες αποκαλύψεις του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα βίντεο με ιδιαίτερο νόημα ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στα social media, αφήνοντας να εννοηθεί πως το επόμενο διάστημα σκοπεύει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο δημόσιων τοποθετήσεων για ζητήματα που μέχρι σήμερα επέλεγε να μην σχολιάζει.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής απευθύνθηκε απευθείας στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι θα μιλήσει δημόσια για θέματα στα οποία δεν είχε αναφερθεί ποτέ μέχρι τώρα. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε ποιες ακριβώς υποθέσεις ή γεγονότα σκοπεύει να θίξει στις επόμενες αναρτήσεις ή τοποθετήσεις του.

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Αυτό που ξεκαθάρισε είναι πως επιθυμεί να επικοινωνήσει τις απόψεις και τις εμπειρίες του χωρίς τη διαμεσολάβηση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Όπως ανέφερε, δεν σκοπεύει να δώσει συνεντεύξεις ή να επιλέξει κάποιο τηλεοπτικό ή δημοσιογραφικό βήμα, αλλά να εκφραστεί αποκλειστικά μέσα από τα δικά του social media.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τη στάση ζωής που, όπως εξομολογήθηκε, ακολούθησε για χρόνια και η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τον οδήγησε πολλές φορές στο να μην διεκδικήσει όσα του αναλογούσαν.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…»

Η ανάρτησή του προκάλεσε αμέσως συζητήσεις στα social media, με πολλούς followers να αναρωτιούνται σε ποια γεγονότα ή πρόσωπα αναφέρεται και τι ακριβώς σκοπεύει να αποκαλύψει το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, ο τραγουδιστής κρατά κλειστά τα χαρτιά του, αυξάνοντας την περιέργεια γύρω από τις επόμενες κινήσεις του.