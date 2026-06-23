Δήμος Αναστασιάδης: Γιατί δεν έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους με την Τζένη Θεωνά

Ο Δήμος Αναστασιάδης μιλά για τη βάφτιση των παιδιών του με την Τζένη Θεωνά και εξηγεί τον λόγο, που καθυστερεί το μυστήριο

Με μια ματιά Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά δεν έχουν βαφτίσει ακόμα τα παιδιά τους.

Η βάφτιση των δύο γιων τους, Αρίωνα και Απόλλωνα, αναβάλλεται συνεχώς για πρακτικούς λόγους.

Έχει γίνει ονοματοδοσία στον μεγάλο γιο, Αρίωνα, ενώ ο μικρός ονομάζεται Απόλλωνας.

Τα αρχαιοελληνικά ονόματα των παιδιών προέκυψαν φυσικά, χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια νέα τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε για την οικογενειακή του ζωή με την Τζένη Θεωνά και εξήγησε γιατί, παρά τις προθέσεις τους, δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στη βάφτιση των παιδιών τους. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους, όμως η τελετή της βάφτισης συνεχώς μετατίθεται για πρακτικούς λόγους της καθημερινότητας.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε τόσο στη διαδικασία της ονοματοδοσίας όσο και στα σχέδιά τους για το μέλλον, τονίζοντας πως δεν υπάρχει άρνηση, αλλά μια συνεχής αναβολή λόγω συνθηκών.

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Ο Δήμος Αναστασιάδης αποκάλυψε ότι στον μεγάλο τους γιο έχει ήδη γίνει ονοματοδοσία και έχει πάρει το όνομα «Αρίωνας», ενώ ο δεύτερος γιος τους ονομάζεται «Απόλλωνας». Όπως εξήγησε, τα αρχαιοελληνικά ονόματα προέκυψαν φυσικά, χωρίς κάποια ιδιαίτερη πρόθεση ή «κόλλημα».





Ο ίδιος περιέγραψε με ειλικρίνεια την κατάσταση γύρω από τη βάφτιση, σημειώνοντας: «Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Ο μεγάλος γιος δεν έχει βαφτιστεί ακόμα. Μας ενδιαφέρει η βάφτιση, αλλά εκείνη τη στιγμή που μας ενδιαφέρει ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται. Ονοματοδοσία έχει γίνει στον μεγάλο. Τώρα μπορεί να γίνει και στον μικρό. Θα δούμε λίγο για βαφτίσια. Ο μικρός λέγεται Απόλλωνας και ο μεγάλος Αρίωνας. Προέκυψε αυτό με τα αρχαιοελληνικά ονόματα, δεν έχουμε κανένα τέτοιο κόλλημα, είναι ωραία τα αρχαιοελληνικά ονόματα».

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους τον Οκτώβριο, ενώ ο πρώτος τους γιος, ο Αρίωνας, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2019. Παρότι η βάφτιση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει την καθημερινότητα με τα δύο παιδιά του και να προχωρά χωρίς πίεση στα επόμενα βήματα.