Η Κλέλια Ανδριολάτου άνοιξε για πρώτη φορά το σπίτι της – Η θέα που «κλέβει» την παράσταση

Το μυστικό της ηρεμίας της βρίσκεται σε αυτό το σπίτι με θέα τον Λυκαβηττό – Οι εικόνες του vintage σπιτιού της μιλούν από μόνες τους

Με μια ματιά Η Κλέλια Ανδριολάτου άνοιξε για πρώτη φορά το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας.

Το διαμέρισμά της συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό με vintage πινελιές.

Το σπίτι της ηθοποιού έχει πανοραμική θέα προς τον Λυκαβηττό.

Η Κλέλια Ανδριολάτου παρακολούθησε την παράσταση «Bacon» στο Θέατρο Άνεσις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κλέλια Ανδριολάτου διανύει μια από τις πιο παραγωγικές και λαμπερές περιόδους της ζωής της, κατορθώνοντας να διατηρεί την τέλεια ισορροπία μεταξύ της απαιτητικής επαγγελματικής της πορείας και της προσωπικής της ευτυχίας. Η αγαπημένη ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει για τις καθηλωτικές της ερμηνείες, συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης, τόσο μέσα από τις καλλιτεχνικές της επιλογές όσο και με την ξεχωριστή αισθητική της.

Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη δημοσιότητα, η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκει ηρεμία στο κομψό διαμέρισμά της στο κέντρο της Αθήνας. Το σπίτι της αποτελεί αντανάκλαση της αισθητικής και της δημιουργικής της προσωπικότητας, καθώς συνδυάζει λιτές γραμμές και σύγχρονο σχεδιασμό με ιδιαίτερες vintage πινελιές που χαρίζουν χαρακτήρα και ζεστασιά στον χώρο.

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Το προσωπικό της καταφύγιο με θέα τον Λυκαβηττό

Το σπίτι της ηθοποιού ξεχωρίζει για την πανοραμική θέα προς τον καταπράσινο Λυκαβηττό, προσφέροντας ένα σκηνικό γαλήνης μέσα στην καρδιά της πόλης. Οι πράσινες πινελιές από τα φυτά εσωτερικού χώρου χαρίζουν ζεστασιά και φρεσκάδα στους χώρους, ενώ τα vintage έπιπλα και τα ιδιαίτερα διακοσμητικά δημιουργούν μια ατμοσφαιρική και κομψή αισθητική. Κάθε γωνιά του διαμερίσματος αντανακλά το προσωπικό στιλ και την αγάπη της Κλέλιας Ανδριολάτου για την καλαισθησία και τη διαχρονική διακόσμηση.

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Η αγάπη της Κλέλιας Ανδριολάτου για τον πολιτισμό και τις τέχνες την φέρνει συχνά σε θεατρικές σκηνές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Αθήνας. Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός τη συνάντησε στο Θέατρο Άνεσις, όπου βρέθηκε για να παρακολουθήσει την πολυσυζητημένη παράσταση «Bacon», συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

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