Σάκης Ρουβάς: Η επική αντίδρασή του σε viral βίντεο από συναυλία στην Κύπρο

Ο Σάκης Ρουβάς έγινε viral μετά από βίντεο από συναυλία του στην Κύπρο και η αντίδρασή του έκλεψε τις εντυπώσεις

Με μια ματιά Βίντεο από συναυλία του Σάκη Ρουβά στην Κύπρο έγινε viral λόγω ευφάνταστου μοντάζ.

Στο βίντεο, ο χορός του καλλιτέχνη συγχρονίστηκε με το κλασικό κομμάτι «Infernal Galop».

Ο Σάκης Ρουβάς αντέδρασε χιουμοριστικά, δημοσιεύοντας βίντεο που τον δείχνει να γελάει με τον εαυτό του.

Η αντίδραση του καλλιτέχνη εκτιμήθηκε θετικά από τους θαυμαστές του στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς έχει συνδέσει το όνομά του με τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις και τη μοναδική ενέργεια που βγάζει πάνω στη σκηνή. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν κάποια performance που συζητήθηκε περισσότερο, αλλά ένα βίντεο που έκανε τον γύρο των social media και χάρισε άφθονο γέλιο στους χρήστες του διαδικτύου.

Όλα ξεκίνησαν από μια πρόσφατη συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στην Κύπρο. Σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε online, ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται να χορεύει με τον γνωστό εκρηκτικό τρόπο του, όμως ένα ευφάνταστο μοντάζ ήταν αυτό που απογείωσε το αποτέλεσμα.

Το αυτόγραφο που ήθελε ο Σάκης Ρουβάς και τελικά απέκτησε

Συγκεκριμένα, στο βίντεο προστέθηκε ως μουσική υπόκρουση το διάσημο «Infernal Galop» του Offenbach από το έργο «Orpheus in the Underworld». Ο γρήγορος και χαρακτηριστικός ρυθμός του κλασικού κομματιού «κούμπωσε» απρόσμενα καλά με τις κινήσεις του τραγουδιστή, δημιουργώντας ένα απολαυστικό αποτέλεσμα που δεν άργησε να γίνει viral.

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, ήταν η αντίδραση του ίδιου του Σάκη Ρουβά όταν είδε το βίντεο που κυκλοφορούσε παντού στα social media. Ο τραγουδιστής αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι και να αντιμετωπίσει το θέμα με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok δημοσίευσε νέο βίντεο, στο οποίο παρακολουθεί το viral απόσπασμα και ξεσπά σε γέλια βλέποντας τον εαυτό του να χορεύει με τέτοιο συγχρονισμό πάνω στη μουσική του Offenbach.

Η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από τη λιτή αλλά απολαυστική λεζάντα: «Ωραία περάσαμε στο live στην Κύπρο!». Με τον τρόπο αυτό, ο Σάκης Ρουβάς απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν διστάζει να γελάσει με τον εαυτό του και να συμμετέχει στις διαδικτυακές τάσεις που δημιουργούνται γύρω από το όνομά του.

Η αντίδρασή του κέρδισε αμέσως θετικά σχόλια από τους θαυμαστές του, οι οποίοι εκτίμησαν το χιούμορ και την άνεση με την οποία αντιμετώπισε ένα βίντεο που τον μετέτρεψε, έστω και για λίγο, σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά viral θέματα των τελευταίων ημερών.