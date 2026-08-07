Sam Smith: Επιστρέφει με το νέο heartbreak anthem «When he’s gone»

Ο Sam Smith επιστρέφει με το νέο τραγούδι «When he’s gone», λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου album «Hazel Eyes»

Με μια ματιά Ο Sam Smith κυκλοφορεί το νέο single «When he’s gone», τρίτο από το επερχόμενο album «Hazel Eyes».

Το τραγούδι έχει blues ήχους, δυνατή ερμηνεία και μιλά για την απώλεια και τη μελαγχολία μιας σχέσης.

Η ηχογράφηση έγινε live, χωρίς click track, για να διατηρηθεί η αυθεντική ενέργεια και ένταση.

Το «Hazel Eyes», που κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο προσωπικά projects του καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Sam Smith επιστρέφει με νέο τραγούδι και μας βάζει σε ένα πιο σκοτεινό, συναισθηματικό mood. Το «When he’s gone» είναι το τρίτο single από το επερχόμενο πέμπτο album του, «Hazel Eyes», που κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου. Με blues ήχους, δυνατή ερμηνεία και μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, το νέο κομμάτι δείχνει μια διαφορετική πλευρά του καλλιτέχνη.

Το τραγούδι ξεκινά με μια απαλή κιθάρα και τη χαρακτηριστική φωνή του Sam Smith, πριν εξελιχθεί σε μια μεγάλη soul στιγμή με δυνατά drums και χορωδιακά φωνητικά. Το «When he’s gone» μιλά για την απώλεια ενός ανθρώπου που κάποτε ήταν όλος σου ο κόσμος και μεταφέρει αυτό το γνώριμο συναίσθημα που έχουν αγαπήσει εκατομμύρια fans στη μουσική του.

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Ο Sam Smith αποκάλυψε πως το νέο single αντιπροσωπεύει τη μελαγχολική πλευρά μιας σχέσης. Η ηχογράφηση έγινε live, χωρίς click track, ώστε να κρατήσει την αυθεντική ενέργεια και την ένταση της στιγμής.

Το «When he’s gone» έρχεται μετά τα singles «My guy» και «Oh mother» και μας δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο album «Hazel eyes», το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο προσωπικά projects της καριέρας του.

Το νέο album του Sam Smith έρχεται μετά το επιτυχημένο «Gloria» του 2023, που περιλάμβανε το βραβευμένο με Grammy hit «Unholy» με την Kim Petras. Στο «Hazel eyes» συμμετέχουν επίσης μεγάλα ονόματα όπως οι Feist, Shahzad Ismaily και Rob Moose, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι David Odlum και Simon Aldred.

Με το «When he’s gone», ο Sam Smith αποδεικνύει ξανά πως ξέρει να μετατρέπει τα προσωπικά συναισθήματα σε τραγούδια που αγγίζουν το κοινό. Το νέο single είναι μια δυνατή επιστροφή γεμάτη ειλικρίνεια, συναίσθημα και blues vibes. Το μόνο σίγουρο είναι πως το «Hazel eyes» έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες.

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