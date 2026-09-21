Μουσική 21.09.2026

«LUX»: Το πιο πολυβραβευμένο album της Rosalía που πρέπει να γνωρίσεις

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Από τα τραγούδια μέχρι τις μεγάλες διακρίσεις, το «LUX» της Rosalía έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη μουσική ιστορία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "LUX" είναι ένα album της Rosalía που κυκλοφόρησε το 2025, συνδυάζοντας διαφορετικούς ήχους και γλώσσες.
  • Το album περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «La Perla», «Berghain» και «Reliquia», και είναι γραμμένο σε 13 γλώσσες.
  • Η Rosalía βραβεύτηκε ως International Songwriter of the Year στα Ivor Novello Awards 2026 για τη συνολική της δουλειά.
  • Το "LUX" αποτελεί παράδειγμα της καλλιτεχνικής εξέλιξης της Rosalía, με πειραματισμό και συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων ήχων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía δεν είναι από τις καλλιτέχνιδες που μπορείς εύκολα να βάλεις σε ένα μουσικό κουτάκι. Από το flamenco μέχρι την experimental pop, έχει κάνει τον πειραματισμό βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της. Με το «LUX», το album που κυκλοφόρησε το 2025, πήγε αυτή την προσέγγιση ένα βήμα παρακάτω.

Η Rosalía ποζάρει με κομψό φόρεμα, προετοιμάζοντας το νέο της κινηματογραφικό βήμα.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Το album συνδυάζει διαφορετικούς ήχους, γλώσσες και μουσικές επιρροές, δημιουργώντας ένα project που μοιάζει περισσότερο με ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό σύμπαν παρά με μια απλή συλλογή τραγουδιών. Ανάμεσα στα tracks που ξεχώρισαν βρίσκονται τα «La Perla», «Berghain» και «Reliquia», ενώ το album είναι γραμμένο σε 13 διαφορετικές γλώσσες.

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Και η επιτυχία του «LUX» δεν έμεινε μόνο στους fans και στους κριτικούς. Στα Ivor Novello Awards 2026, η Rosalía τιμήθηκε ως International Songwriter of the Year, σε μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της μέχρι σήμερα.

Η Rosalía τραγουδάει στο Άμστερνταμ με λευκό πέπλο και μικρόφωνο, κάτω από φωτισμό.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Τα Ivor Novello Awards επικεντρώνονται στη σύνθεση και τη στιχουργική και θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες βραβεύσεις για songwriters. Η Rosalía έγινε η πρώτη Ισπανίδα καλλιτέχνιδα που κέρδισε το International Songwriter of the Year, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή επιρροή της.

Η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα Rosalia, η οποία κυκλοφόρησε το νέο album με τίτλο Lux.
www.instagram.com/rosalia

Η διάκριση δεν αφορά αποκλειστικά ένα τραγούδι, αλλά τη συνολική της δουλειά και την παρουσία της στη διεθνή μουσική σκηνή. Το «LUX», ωστόσο, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της καλλιτεχνικής της εξέλιξης, καθώς η Rosalía αφήνει πίσω της τις ασφαλείς επιλογές και δημιουργεί έναν ήχο που δύσκολα συγκρίνεται με κάτι άλλο.

Η Rosalía συνεχίζει να αλλάζει τους κανόνες

Από το «El Mal Querer» και το Motomami μέχρι το LUX, κάθε era της Rosalía μοιάζει διαφορετική. Κοινό στοιχείο παραμένει η ανάγκη της να εξελίσσεται και να συνδυάζει την ισπανική μουσική κληρονομιά με σύγχρονους και απρόβλεπτους ήχους.

Η τραγουδίστρια Rosalía ποζάρει για την προώθηση του νέου της δίσκου με τίτλο Lux.
www.instagram.com/rosalia.vt/

Το «LUX» είναι, λοιπόν, κάτι περισσότερο από ένα ακόμη album στην καριέρα της. Είναι η απόδειξη ότι η Rosalía μπορεί να πειραματίζεται όσο θέλει και ταυτόχρονα να παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της παγκόσμιας pop. Και το νέο της Ivor Novello είναι απλώς ακόμη ένα μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την πορεία.

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Rosalia ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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