ΗΘΕ 2026: Η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής ανέβηκε στη σκηνή και απέδειξε γιατί την αγαπάμε ήδη

Η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής έδωσε το δικό της στίγμα στην ΗΘΕ 2026, με διαφορετικά vibes, δυνατές εμφανίσεις και πολύ χορό

Με μια ματιά Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ξεκίνησε με την ανάδειξη της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ποικίλοι καλλιτέχνες, όπως η DJ Kakou, οι Sarigian & GLS, η Μαντώ και η Emmanouela, παρουσίασαν διαφορετικά μουσικά στυλ.

Η βραδιά στην Πλατεία Νερού γέμισε με χιλιάδες νέους που χόρευαν και τραγουδούσαν.

Το opening stage έδωσε μια δυνατή εικόνα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής πριν τα μεγάλα ονόματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion γέμισε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου την Πλατεία Νερού με μουσική, χορό και χιλιάδες νέους που έδωσαν από νωρίς τον δικό τους παλμό στη μεγάλη συναυλία. Η βραδιά ξεκίνησε δυναμικά και το opening stage έδωσε χώρο στη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής να παρουσιάσει το δικό της vibe, πριν η σκηνή περάσει στα μεγαλύτερα acts της βραδιάς.

Από τα decks της DJ Kakou μέχρι τις εμφανίσεις των Sarigian & GLS, Μαντώ, Emmanouela, Marina Lamprou, Vaggos Danezis, Evi Koulkouvini, Agapios, Μιχάλη Καραγκούνη & Ασπά, Athena Manoukian και Ellize, η σκηνή γέμισε διαφορετικούς ήχους, styles και προσωπικότητες. Κάθε act είχε τη δική του στιγμή, με το κοινό να τραγουδά, να χορεύει και να ακολουθεί τις εναλλαγές του προγράμματος.

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Και κάπως έτσι, πριν ακόμη φτάσουν στη σκηνή τα μεγάλα ονόματα της βραδιάς, η ΗΘΕ 2026 είχε ήδη δώσει μια πολύ δυνατή εικόνα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής. Πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε το opening stage!

DJ Kakou

Το πρώτο μουσικό σήμα της βραδιάς ήρθε από την DJ Kakou, η οποία ανέλαβε τα decks και έβαλε από νωρίς την Πλατεία Νερού σε party mood. Τα πρώτα beats ακούστηκαν, ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται μπροστά από τη σκηνή και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μουσική βραδιά ολοκληρώθηκε με τον πιο ρυθμικό τρόπο.

Το DJ set της δημιούργησε το απαραίτητο warm-up, με τη μουσική να δυναμώνει σταδιακά και την ενέργεια στον χώρο να ανεβαίνει. Η ΗΘΕ 2026 μόλις είχε ξεκινήσει και το κοινό ήταν ήδη έτοιμο για όσα θα ακολουθούσαν.

Sarigian & GLS

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι Sarigian & GLS, φέρνοντας στη σκηνή το δικό τους urban vibe. Ανάμεσα στις στιγμές του act τους ξεχώρισαν τα «Μάτια σου» και το «Μαζί σου», με τον κόσμο να ακολουθεί τον ρυθμό και να μπαίνει ακόμη περισσότερο στο κλίμα.

Η εμφάνισή τους έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στο opening και έδειξε από νωρίς την ποικιλία των ήχων που είχε να προσφέρει η φετινή ΗΘΕ. Η Πλατεία Νερού άρχισε να μετατρέπεται σταδιακά σε ένα μεγάλο dancefloor και το party μόλις είχε αρχίσει.

Μαντώ

Η Μαντώ ανέβηκε στη σκηνή με φρέσκια ενέργεια και παρουσίασε ένα live που κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές διαθέσεις. Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν η «Κακή επιρροή», αλλά και το «Βαλς των ονείρων», ενώ η «Μοναχική καρδιά» έδωσε ακόμη μία χαρακτηριστική στιγμή στο act της.

Με τη σκηνική της παρουσία και τη διάθεσή της, η Μαντώ κράτησε το κοινό κοντά στη σκηνή και συνέχισε το opening με τον δικό της τρόπο, προσθέτοντας ακόμη ένα διαφορετικό χρώμα στη βραδιά.

Emmanouela

Η Emmanouela πήρε στη συνέχεια τη σκυτάλη και έφερε στη σκηνή ένα ακόμη πιο έντονο pop και urban στοιχείο. Το act της είχε αρκετές διαφορετικές μουσικές στιγμές, με το «San Esena» και το «Nyxta mou (Si Ai)» να ξεχωρίζουν, ενώ δεν έλειψαν και τα «Taki Seni», «Τα Μάτια σου» και «Kamin».

Με συνεχείς εναλλαγές και έντονο ρυθμό, η Emmanouela κράτησε ψηλά την ενέργεια και έδωσε στη σκηνή ένα δικό της, ξεχωριστό vibe. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το κοινό είχε πλέον μπει για τα καλά στον ρυθμό της ΗΘΕ 2026.

Marina Lamprou

Η Marina Lamprou συνέχισε το μουσικό ταξίδι με ένα act γεμάτο διαφορετικές διαθέσεις. Από το «Χάνομαι στο κενό» και το «Nueva Yol» μέχρι το «Sports Car», η εμφάνισή της κινήθηκε σε ένα σύγχρονο pop ύφος, ενώ στη συνέχεια έδωσε χώρο και σε πιο ιδιαίτερες στιγμές με τη «Μοιραία σχέση» και την «Ανατολή».

Η Marina πρόσθεσε τη δική της μουσική ταυτότητα στο opening και συνέχισε την εναλλαγή των νέων καλλιτεχνών που έδωσαν από νωρίς το στίγμα της φετινής διοργάνωσης.

Vaggos Danezis

Ο Vaggos Danezis ανέβηκε στη σκηνή και ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό. Με τραγούδια όπως το «Καρδιά μου λιώνω» και το «Από πάρτι σε πάρτι», έφερε ένα πιο ανεβασμένο και άμεσο vibe, με το κοινό να ακολουθεί τη διάθεση και να συμμετέχει όλο και πιο έντονα.

Η σκηνή είχε πλέον πάρει φωτιά από τις συνεχείς εναλλαγές των acts και ο Vaggos συνέχισε ιδανικά αυτή την ενέργεια, κρατώντας το party mood στα ύψη.

Evi Koulkouvini

Σειρά είχε η Evi Koulkouvini, η οποία ανέβηκε στη σκηνή με το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Ανάμεσα στις στιγμές του act της ξεχώρισε το «Τέρμα σε αγαπάω», με την Evi να δίνει τη δική της ενέργεια στη μεγάλη σκηνή της ΗΘΕ.

Με κάθε νέο όνομα, το opening αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, ενώ η Πλατεία Νερού είχε πλέον γεμίσει φωνές, χορό και κόσμο που ακολουθούσε κάθε αλλαγή στον ρυθμό.

Agapios

Ο Agapios ανέλαβε να συνεχίσει το party με το δικό του urban-pop ύφος. Το «Πού το πας» ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν από την εμφάνισή του, με τον ρυθμό να παραμένει σταθερά ανεβασμένος.

Η παρουσία του έδωσε ακόμη περισσότερη ενέργεια στο opening stage και κράτησε το κοινό σε διαρκή κίνηση, λίγο πριν ακολουθήσουν ακόμη πιο δυνατές εμφανίσεις.

Μιχάλης Καραγκούνης & Ασπά

Στη σκηνή ανέβηκαν στη συνέχεια ο Μιχάλης Καραγκούνης και η Ασπά, παρουσιάζοντας μαζί το «Δυο καρδιές». Η κοινή τους εμφάνιση έφερε ένα διαφορετικό μουσικό χρώμα στη βραδιά και αποτέλεσε μία από τις συνεργατικές στιγμές του opening.

Οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν τη σκηνή και έδωσαν τη δική τους ερμηνεία στο τραγούδι, ενώ το κοινό συνέχισε να παρακολουθεί με την ίδια ένταση την εναλλαγή των acts.

Athina Manoukian

Η Athina Manoukian ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε αμέσως ακόμη περισσότερη pop ενέργεια στη βραδιά. Με τα «Masaii» και «Greek Love», έφερε το δικό της ξεχωριστό performance στη σκηνή της ΗΘΕ 2026, με έντονη κίνηση και δυναμική παρουσία.

Η εμφάνισή της αποτέλεσε ένα από τα πιο ανεβασμένα σημεία του opening, με την Πλατεία Νερού να ακολουθεί τον ρυθμό και την ενέργεια να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Ellize

Το opening stage συνέχισε με την Ellize, η οποία έφερε το δικό της pop και urban vibe στη σκηνή. Με το «Ηθοποιός» και το «Ξενύχτας» να ξεχωρίζουν στο act της, η Ellize έδωσε ακόμη μία δυνατή δόση ενέργειας στη βραδιά.

Με την εμφάνισή της, το opening stage έφτασε ακόμη πιο κοντά στο full concert mode, με το κοινό να έχει πλέον παραδοθεί ολοκληρωτικά στη μουσική, τον χορό και το party mood της ΗΘΕ 2026.

Κάπως έτσι, η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής πήρε τη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και την έκανε δική της. Διαφορετικοί ήχοι, διαφορετικά styles και καλλιτέχνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της νέας ελληνικής σκηνής συναντήθηκαν στην Πλατεία Νερού και έδωσαν ο καθένας το δικό του στίγμα.

Από το πρώτο beat της DJ Kakou μέχρι το τελευταίο act του opening, η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου είχε ήδη αποκτήσει τον δικό της ρυθμό. Και αν αυτό ήταν μόνο το ξεκίνημα, τότε η ΗΘΕ 2026 είχε κάθε λόγο να μας κρατήσει μέχρι το τέλος.

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