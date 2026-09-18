Fashion 18.09.2026

Οι 5 τάσεις στις μπότες που θα κάνουν τον αποχωρισμό του καλοκαιριού πιο εύκολο

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Οι μπότες επιστρέφουν δυναμικά στη νέα σεζόν, με τις πασαρέλες να ξεχωρίζουν πέντε τάσεις που θα ανανεώσουν κάθε φθινοπωρινό look
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι slouchy μπότες επιστρέφουν με bohemian διάθεση, ιδανικές για φορέματα και παντελόνια.
  • Οι animal print μπότες (λεοπάρ, zebra, snakeskin) προσθέτουν ένταση σε minimal σύνολα.
  • Οι western μπότες υιοθετούν λεπτομέρειες όπως κρόσσια και suede, με πιο διακριτικές αναφορές.
  • Οι second-skin μπότες δημιουργούν κομψή, επιμηκημένη γραμμή, ιδανικές με midi φούστες και φορέματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα fashion συμπέρασμα που αξίζει να κρατήσεις από το φετινό καλοκαίρι, είναι πως οι μπότες δεν ανήκουν αποκλειστικά στους κρύους μήνες. Οι εμφανίσεις της Dua Lipa, με moto boots συνδυασμένες τόσο με φορέματα όσο και με jeans, απέδειξαν ότι το συγκεκριμένο παπούτσι μπορεί να λειτουργήσει όλο τον χρόνο, προσφέροντας χαρακτήρα ακόμη και στα πιο απλά σύνολα. Καθώς το φθινόπωρο είναι εδώ, οι πασαρέλες μάς δίνουν ήδη μια πρώτη εικόνα για τις μπότες που θα κυριαρχήσουν στη νέα σεζόν.

mpotes
https://www.instagram.com/elisalevallois/?hl=el

Για το φθινόπωρο του 2026, η μόδα κινείται ανάμεσα στη νοσταλγία των early 2000s, τη western αισθητική, τις αναφορές στον αθλητισμό και τα animal prints. Οι σχεδιαστές επαναφέρουν γνώριμες γραμμές, αλλά τις παρουσιάζουν με πιο σύγχρονο styling, δημιουργώντας τάσεις που μπορούν να ανανεώσουν ακόμη και την πιο basic γκαρνταρόμπα. Αυτές είναι τα 5 boot trends που αναμένεται να βλέπεις παντού τους επόμενους μήνες.

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Slouchy μπότες

Οι slouchy μπότες επιστρέφουν με μια πιο χαλαρή, bohemian διάθεση, μεταφέροντας το ανέμελο πνεύμα του καλοκαιριού στις φθινοπωρινές εμφανίσεις. Η χαρακτηριστική τους γραμμή, με το δέρμα ή το suede να «σπάει» φυσικά γύρω από τη γάμπα, χαρίζει κίνηση και ανεπιτήδευτη κομψότητα. Στις συλλογές των Chloé, Valentino και Balmain για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026, οι slouchy μπότες εμφανίστηκαν ως το ιδανικό συμπλήρωμα για φορέματα, tailored παντελόνια και oversized σύνολα. Είναι η επιλογή που μπορεί να κάνει ένα look να δείχνει πιο χαλαρό, χωρίς να χάνει τη fashion-forward αισθητική του.

slouchy_boots_chloe
https://www.chloe.com/

Animal print μπότες

Το animal print συνεχίζει να έχει σταθερή θέση στις τάσεις και αυτή τη σεζόν περνά δυναμικά στις μπότες. Λεοπάρ, zebra και snakeskin μοτίβα προσθέτουν ένταση σε ένα κατά τα άλλα minimal outfit και μετατρέπουν το παπούτσι στο επίκεντρο της εμφάνισης. Στις πασαρέλες των Isabel Marant, Valentino και Sergio Hudson, οι animal print μπότες παρουσιάστηκαν ως ένας εύκολος τρόπος να αποκτήσει χαρακτήρα ακόμη και ένα σύνολο σε μαύρους, καφέ ή neutral τόνους. Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς υπερβολές, μπορείς να τις συνδυάσεις με μονόχρωμα ρούχα και καθαρές γραμμές.

isabela_marant_animal_print
Isabelmarant.com

Western επιρροές

Η western αισθητική συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα, με τις μπότες να υιοθετούν λεπτομέρειες όπως κρόσσια, denim υφές, ιδιαίτερες ραφές και suede επιφάνειες. Για το φθινόπωρο του 2026, η τάση εμφανίζεται πιο εκλεπτυσμένη, αφήνοντας πίσω την υπερβολικά θεατρική εικόνα και επενδύοντας σε γήινες αποχρώσεις και πιο διακριτικές αναφορές. Στο show του Jil Sander, οι pre-dirtied suede μπότες συνδυάστηκαν με tailored παντελόνια, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στο rugged στοιχείο και την αστική κομψότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να φορεθεί τόσο με jeans όσο και με πιο polished outfits.

western_mpotes_jil_sander
https://www.jilsander.com/

Second-skin μπότες

Οι μπότες που εφαρμόζουν στο πόδι σαν δεύτερο δέρμα επιστρέφουν, δίνοντας έμφαση σε μια sleek και ιδιαίτερα κομψή σιλουέτα. Από τις sock boots μέχρι τις ultra-tight δερμάτινες εκδοχές, η τάση αγκαλιάζει τη γάμπα και δημιουργεί μια καθαρή, επιμήκη γραμμή. Στη συλλογή του Chanel για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026, οι second-skin μπότες ξεχώρισαν με cap-toe λεπτομέρειες, ενώ ο Toteme ανέδειξε τη διαχρονική εκδοχή τους σε μαύρο. Πρόκειται για ένα στιλ που ταιριάζει ιδανικά με midi φούστες, φορέματα και παντελόνια που αφήνουν τη μπότα να φαίνεται.

totem_skin_like_mpotes
https://www.instagram.com/toteme/

Boxing-core μπότες

Η σχέση αθλητισμού και μόδας εξακολουθεί να εξελίσσεται, με το boxing-core να μεταφέρει την αισθητική του ρινγκ στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα. Οι boxing boots, με τη χαρακτηριστική ψηλή γραμμή και την πιο δυναμική κατασκευή τους, δεν αποτελούν καινούργια ιδέα, όμως παραμένουν επίκαιρες χάρη στη διαρκή επιρροή του sportswear. Ο Celine είχε ήδη παρουσιάσει τη συγκεκριμένη αισθητική στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, μέσα από boxing boots σε διαφορετικές αποχρώσεις. Για το φθινόπωρο, μπορούν να συνδυαστούν με mini skirts, loose denim ή oversized jackets, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο sporty και το edgy.

Κεντρική Εικόνα: @binechik

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