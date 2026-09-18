Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη σημερινή μέρα

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 είναι σήμερα και εμείς συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το μεγαλύτερο μουσικό event του Σεπτεμβρίου

Με μια ματιά Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 διεξάγεται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Νερού Φαλήρου.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν πολλοί καλλιτέχνες, από νέα πρόσωπα όπως οι Kidd και Athena Manoukian, μέχρι γνωστούς όπως Σάκης Ρουβάς και Ελένη Φουρέιρα.

Η εκδήλωση θα παρουσιαστεί από τις Dat Lilly και Venetia Kamara, με τους Positive Reporters Dr. Chris και Athena Klimi.

Για την μετάβαση προτείνονται ΜΜΜ (μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ, λεωφορείο) ή αυτοκίνητο, ακολουθώντας τις οδηγίες για την Πλατεία Νερού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μέρα που όλοι περίμεναν έφτασε και η αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ολοκληρώθηκε! Σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Νερού στο Φάληρο ετοιμάζεται να γεμίσει από νωρίς με μουσική, κόσμο, χορό και φυσικά… άφθονη θετική ενέργεια. Η Amita Motion επιστρέφει με ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά ραντεβού της χρονιάς και όλα δείχνουν πως η σημερινή βραδιά θα έχει ακριβώς το vibe που περιμένουμε από την ΗΘΕ: δυνατές εμφανίσεις, αγαπημένους artists, νέα πρόσωπα και μια τεράστια παρέα που θα τραγουδήσει και θα χορέψει μέχρι το βράδυ.

Αν έχεις ήδη οργανώσει την παρέα σου, έχεις βρει το outfit και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσετε τι ώρα θα ξεκινήσετε, τότε είσαι σχεδόν έτοιμος. Αν πάλι το group chat βρίσκεται ακόμη στη φάση «ποιος έρχεται;», «τι ώρα πάμε;» και «πώς θα πάμε;», μην αγχώνεσαι, γιατί συγκεντρώσαμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις πριν φύγεις από το σπίτι. Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 είναι σήμερα, η Πλατεία Νερού περιμένει τον κόσμο και το φετινό line-up φέρνει στη σκηνή μερικά από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, μαζί με νέους artists που αξίζει να γνωρίσεις.

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Από τα ανερχόμενα πρόσωπα που κάνουν τώρα τα πρώτα δυνατά τους βήματα μέχρι τους artists που έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να ξεσηκώσουν ένα ολόκληρο κοινό, η φετινή ΗΘΕ έχει διαφορετικά μουσικά vibes για όλους. Και επειδή μια μεγάλη συναυλία δεν είναι μόνο το ποιοι θα εμφανιστούν, αλλά και όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν φτάσεις εκεί, ετοιμάσαμε τον απόλυτο μικρό οδηγό για σήμερα: ποιοι καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή, ποιοι θα παρουσιάσουν τη βραδιά, τι αξίζει να έχεις μαζί σου και ποια είναι η πιο εύκολη διαδρομή για να φτάσεις στην Πλατεία Νερού. Το μόνο που μένει; Να πάρεις τους φίλους σου, να αφήσεις τη γκρίνια στο σπίτι και να μπεις σε mood ΗΘΕ!

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 έχει μουσική για όλους

Στη σκηνή θα εμφανιστούν αρχικά νέα και ανερχόμενα πρόσωπα, που εκπροσωπούν διαφορετικές τάσεις και ήχους της σύγχρονης μουσικής. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Kidd, Vaggos Danezis, Athena Manoukian, Agapios, Yolte και eLLIZE, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δική τους μουσική και να δώσουν από νωρίς τον ρυθμό στη φετινή ΗΘΕ.

Στη συνέχεια, το line-up εμπλουτίζεται με ακόμη περισσότερα δυνατά ονόματα. Evangelia, FY, Lila, Anastasia, Akylas, Σάκης Ρουβάς, Ελένη Φουρέιρα, Steve Provis και Θοδωρής Φέρρης θα πλαισιώσουν τη φετινή συναυλία, φέρνοντας ο καθένας το δικό του ύφος και διαφορετική ενέργεια στη σκηνή. Από urban και pop ήχους μέχρι μεγάλες επιτυχίες που ξέρουμε ήδη ότι θα τραγουδήσει δυνατά το κοινό, η ΗΘΕ 2026 έχει όλα τα συστατικά για μια βραδιά που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη.

Και φυσικά, μια τόσο μεγάλη μουσική βραδιά χρειάζεται και τους κατάλληλους ανθρώπους για να την κρατήσουν σε ρυθμό! Την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 θα παρουσιάσουν η Dat Lilly και η Venetia Kamara, ενώ οι Positive Reporters θα είναι ο Dr. Chris και η Athena Klimi, μεταφέροντας στο κοινό όλο το κλίμα και τις στιγμές της μεγάλης συναυλίας.

Με ένα τόσο γεμάτο line-up, το μόνο που μένει είναι να βρεις την παρέα σου, να ετοιμαστείς και να αφήσεις τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα. Η Πλατεία Νερού σήμερα έχει ραντεβού με τη θετική ενέργεια και… μάλλον κανείς δεν θέλει να το χάσει!

Τι να πάρεις μαζί σου στην ΗΘΕ 2026;

Το ΗΘΕ survival kit είναι πιο εύκολο απ’ όσο νομίζεις και, ευτυχώς, δεν χρειάζεται να κουβαλήσεις μαζί σου τσάντα! Το πρώτο και βασικό είναι ένα νερό, γιατί μπροστά σου έχεις αρκετές ώρες με μουσική, χορό και τραγούδι. Το δεύτερο είναι ακόμη πιο σημαντικό: πάρε μαζί σου τους φίλους σου και, αν η παρέα χωράει κι άλλους, τόσο το καλύτερο!

Και φυσικά, μην ξεχάσεις το σημαντικότερο απ’ όλα: τη θετική σου ενέργεια. Άφησε στο σπίτι τη γκρίνια, το «δεν έχω διάθεση» και το «θα κάτσω λίγο και θα φύγω νωρίς», γιατί ξέρουμε όλοι πώς καταλήγει αυτό. Όσο για την Amita Motion, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου, αφού θα τη βρεις εκεί άφθονη!!

Μερικά ακόμη μικρά tips; Φόρα άνετα ρούχα και παπούτσια, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι θα περάσεις αρκετή ώρα όρθιος και θα χορεύεις περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες. Βάλε το κινητό σου να φορτίσει καλά πριν φύγεις, άφησε λίγο χώρο στη μνήμη για τα stories που σίγουρα θα τραβήξεις και… είσαι έτοιμος!

Με λίγα λόγια θα χρειαστείς: νερό, καλή παρέα (αλλά και να μην έχεις θα βρεις εκεί) και θετική ενέργεια! Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026!

Πώς θα φτάσεις στην Πλατεία Νερού

Αν κατευθύνεσαι σήμερα προς το Φάληρο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι η προτεινόμενη επιλογή.

Μετρό και τραμ: Πάρε τη Γραμμή 2 (κόκκινη) του Μετρό και κατέβα στον σταθμό Συγγρού-Φιξ. Από εκεί, μπες στο τραμ με κατεύθυνση προς ΣΕΦ ή Ασκληπιείο Βούλας και κατέβα στη στάση «Δέλτα Φαλήρου». Με ένα περπάτημα περίπου 3-5 λεπτών θα βρίσκεσαι στην Πλατεία Νερού.

ΗΣΑΠ: Με τη Γραμμή 1 (πράσινη) κατέβα στον σταθμό «Νέο Φάληρο». Από εκεί μπορείς είτε να περπατήσεις περίπου 15 λεπτά είτε να πάρεις το τραμ για μία στάση μέχρι τη «Δέλτα Φαλήρου».

Λεωφορείο: Οι γραμμές 217, 860, Α1 και Β1 εξυπηρετούν την περιοχή. Κατέβα στις στάσεις «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», «Υγειονομικό» ή «Δέλτα Φαλήρου» και από εκεί θα είσαι πολύ κοντά στο event.

Με αυτοκίνητο: Ακολούθησε τη Λεωφόρο Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Πειραιά και βγες στην έξοδο για Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας / Tae Kwon Do / Ολυμπιακά Ακίνητα Φαλήρου. Στη συνέχεια ακολούθησε τις πινακίδες προς την Πλατεία Νερού.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 είναι σήμερα και το μόνο που μένει είναι να πάρεις την παρέα σου και να πας!

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