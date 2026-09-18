New pop girl alert! Η ADÉLA κάνει θραύση με το «PRIMA» στα charts

Η ADÉLA κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο με το «PRIMA», που κατακτά το No1 σε 2 Billboard album charts και φτάνει στο No4 του Billboard 200

Με μια ματιά Το ντεμπούτο album της ADÉLA, «PRIMA», έφτασε στο No1 των Billboard Top Album Sales και Vinyl Albums.

Το «PRIMA» έκανε ντεμπούτο στο No. 4 του Billboard 200, την υψηλότερη θέση για debut studio album της χρονιάς.

Το album πούλησε 56.000 equivalent album units, με 31.000 από πωλήσεις και 12.000 σε vinyl.

Το τραγούδι «Ain’t in LA» της ADÉLA μπήκε στο Billboard Hot 100 και έφτασε στο Top 40. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ADÉLA μόλις έκανε ένα από τα πιο δυνατά album debuts της χρονιάς! Η 22χρονη Σλοβάκα τραγουδίστρια και songwriter είδε το πρώτο ολοκληρωμένο studio album της, «PRIMA», να κάνει πρεμιέρα στο No1 σε δύο διαφορετικά Billboard album charts, βάζοντας από νωρίς το όνομά της στο επίκεντρο της pop σκηνής.

Το «PRIMA» βρέθηκε στην κορυφή των Top Album Sales και Vinyl Albums, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στο No. 4 του Billboard 200. Πρόκειται, μάλιστα, για την υψηλότερη θέση εισόδου μέσα στη χρονιά για full-length debut studio album στο συγκεκριμένο chart, γεγονός που κάνει το ξεκίνημα της ADÉLA ακόμη πιο ξεχωριστό.

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Στις ΗΠΑ, το album συγκέντρωσε 56.000 equivalent album units την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Luminate. Από αυτές, οι 31.000 προήλθαν από πωλήσεις album, ενώ οι 12.000 αφορούσαν αγορές σε vinyl, δείχνοντας πως το «PRIMA» δεν κέρδισε μόνο το streaming κοινό αλλά και όσους συνεχίζουν να αγαπούν τη φυσική μουσική.

Η ADÉLA είχε συστηθεί σε ένα μεγαλύτερο κοινό το 2023, όταν συμμετείχε στο «Dream Academy», το reality competition show μέσα από το οποίο δημιουργήθηκαν τελικά οι KATSEYE. Παρότι η πορεία της στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σχετικά νωρίς, εκείνη συνέχισε να χτίζει σταθερά τη δική της μουσική ταυτότητα.

Το 2024 κυκλοφόρησε το πρώτο της single, «Homewrecked», ενώ ακολούθησε το «Superscar». Έναν χρόνο αργότερα υπέγραψε με την Capitol Records και παρουσίασε το πρώτο της EP, «The Provocateur».

Το «PRIMA» φαίνεται πως είναι μέχρι στιγμής το μεγάλο breakthrough της. Το «Ain’t in LA» είναι το πρώτο τραγούδι της που μπήκε στο Billboard Hot 100 και αυτή την εβδομάδα ανέβηκε από το No. 57 στο No. 30, χαρίζοντάς της το πρώτο Top 40 hit της καριέρας της. Παράλληλα, το «Nicole Kidman» κάνει επίσης την εμφάνισή του στο chart, στο No. 45.

Και όλα αυτά ενώ η ADÉLA βρίσκεται μόλις στην αρχή της διαδρομής της. Με το «PRIMA» να ξεκινά από τόσο υψηλές θέσεις στα Billboard charts και τη μουσική της να αποκτά όλο και μεγαλύτερη απήχηση, η νεαρή καλλιτέχνιδα έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στη διεθνή pop σκηνή.

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