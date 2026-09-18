«Peaky Blinders» και «Downton Abbey»: Πώς θα παρακολουθήσεις τις δύο θρυλικές σειρές εντελώς δωρεάν

Η ΕΡΤ1 ετοιμάζει την απόλυτη τηλεοπτική ανατροπή, φέρνοντας στις οθόνες σου δύο από τις σπουδαιότερες βρετανικές σειρές όλων των εποχών

Με μια ματιά Η ΕΡΤ1 θα προβάλει δωρεάν τις σειρές «Peaky Blinders» και «Downton Abbey» τον Σεπτέμβριο.

Το «Peaky Blinders» κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ το «Downton Abbey» στις 23 Σεπτεμβρίου.

Και οι δύο σειρές θα προβάλλονται σε καθημερινή βάση, Δευτέρα-Τρίτη για το «Peaky Blinders» και Τετάρτη-Πέμπτη για το «Downton Abbey».

Τρεις κύκλοι του «Downton Abbey» θα προβληθούν για πρώτη φορά στην ελεύθερη ελληνική τηλεόραση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1 επιφυλάσσει συγκλονιστικές εκπλήξεις για τους λάτρεις των κορυφαίων βρετανικών παραγωγών, καθώς το κανάλι ετοιμάζεται να εντάξει στο πρόγραμμά του 2 από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως. Με 2 θρυλικά τηλεοπτικά κεφάλαια να κάνουν πρεμιέρα μέσα στον Σεπτέμβριο, η ελληνική τηλεόραση αποκτά ξανά την αίγλη και την ποιότητα που της αξίζει, προσφέροντας ατελείωτες ώρες καθηλωτικής ψυχαγωγίας.

Από τη βίαιη και σκοτεινή γκανγκστερική ατμόσφαιρα του Μπέρμιγχαμ μέχρι τους πολυτελείς διαδρόμους και τα αριστοκρατικά σαλόνια του Γιορκσάιρ, οι οθόνες σου ετοιμάζονται να γεμίσουν με ιστορία, δράση και δραματικές ανατροπές. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αριστουργήματα της μικρής οθόνης, συμπεριλαμβανομένων κύκλων που προβάλλονται για πρώτη φορά στην ελεύθερη ελληνική τηλεόραση, αποδεικνύοντας ότι οι κλασικές ιστορίες δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.

Διάβασε επίσης: «Σπίτι με το MEGA»: Η συγκινητική εκπομπή-αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Peaky Blinders»: Η επιστροφή της πιο διαβόητης συμμορίας

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, θα ξεκινήσεις να παρακολουθείς τη σειρά που άλλαξε τα δεδομένα της σύγχρονης τηλεόρασης, καθώς η ΕΡΤ1 θα μεταδίδει το «Peaky Blinders» κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η πολυβραβευμένη αστυνομική δραματική σειρά του Στίβεν Νάιτ σε μεταφέρει στα δύσκολα χρόνια μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ακολουθώντας την ασταμάτητη άνοδο της οικογένειας Shelby. Με τον Cillian Murphy στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, η ιστορία συνδυάζει την ωμή βία, τα πολιτικά παιχνίδια και τις οικογενειακές συγκρούσεις, επενδυμένη ιδανικά με ένα μοναδικό rock ‘n’ roll soundtrack από καλλιτέχνες όπως ο Nick Cave και οι Arctic Monkeys.

«Downton Abbey»: Η αριστοκρατική εποποιία έρχεται στην ΕΡΤ1

Η σκυτάλη θα περάσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, στο «Downton Abbey», με τα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Η θρυλική βρετανική σειρά καταγράφει τη ζωή της οικογένειας Crawley και των υπηρετών τους στην εντυπωσιακή εξοχική κατοικία του Γιορκσάιρ, ξεκινώντας από το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912. Θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές των αρχών του 20ού αιώνα, καθώς η σειρά καλύπτει έξι ολόκληρους κύκλους και 52 επεισόδια, με τους τρεις τελευταιούς κύκλους να κάνουν επιτέλους πρεμιέρα στην ελεύθερη ελληνική τηλεόραση.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

Διάβασε επίσης: