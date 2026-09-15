TV 15.09.2026

Ο Άκης Πετρετζίκης «εισβάλλει» ξανά στον ΣΚΑΪ με διπλή πρεμιέρα – Ποια είναι η ημερομηνία

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Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ μετά από εννέα χρόνια, φέρνοντας μαζί του το «Kitchen Lab» και το «Akis Food Tour»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Άκης Πετρετζίκης υπέγραψε νέα συνεργασία με τον ΣΚΑΪ.
  • Επιστρέφει στον ΣΚΑΪ μετά από 9 χρόνια απουσίας.
  • Οι εκπομπές "Kitchen Lab" και "Akis Food Tour" μεταφέρονται στον ΣΚΑΪ.
  • Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα σελίδα στην τηλεοπτική του πορεία ετοιμάζει ο Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος φαίνεται πως βρήκε το νέο του «σπίτι» στο κανάλι του Νέου Φαλήρου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αγαπημένος σεφ υπέγραψε επίσημα τη νέα του συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, βάζοντας πλώρη για μια δυναμική πρεμιέρα που θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τις αγαπημένες μαγειρικές συνήθειες του κοινού και θα εμπλουτίσει σημαντικά την ψυχαγωγική ζώνη του σταθμού.

Ο Άκης Πετρετζίκης πήγε γυμναστήριο με τον γιο του και «έλιωσε» το Instagram
https://www.instagram.com/akis_petretzikis/

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Η επιστροφή αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική επανασύνδεση με το κανάλι, καθώς ο σεφ επιστρέφει στον ΣΚΑΪ έπειτα από απουσία 9 ετών. Στη γνώριμη πλέον τηλεοπτική στέγη μεταφέρονται και οι δύο επιτυχημένες παραγωγές του, το Kitchen Lab και το Akis Food Tour, υποσχόμενες να χαρίσουν στους τηλεθεατές νέες γευστικές εμπειρίες, πρωτότυπες συνταγές και ξεχωριστά γαστρονομικά ταξίδια σε κάθε γωνιά.

akis_petretzikis_skai
https://www.instagram.com/akis_petretzikis/

Παρόλο που η ακριβής ζώνη προβολής και το ωράριο δεν έχουν ακόμη κλειδώσει οριστικά, η μεγάλη πρεμιέρα του Άκη Πετρετζίκη στον ΣΚΑΪ έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Οι τηλεθεατές αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον τη νέα αυτή εποχή, η οποία υπόσχεται να προσθέσει φρέσκο αέρα, υψηλή ποιότητα παραγωγής και έντονο ψυχαγωγικό ενδιαφέρον στο καθημερινό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού.

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